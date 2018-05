Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","shortLead":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","id":"20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ee4500-5c5d-48a4-b220-ff2f60219c03","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","timestamp":"2018. május. 27. 15:20","title":"Új elefántház készült Szegeden a helyi vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik.","shortLead":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető...","id":"20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafec2a4-2cc1-49de-8c3b-22b11026d7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","timestamp":"2018. május. 28. 08:03","title":"Észrevette? Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180527_Lehet_ez_veletlen_A_Magyar_Nemzet_ujsagalapito_gardaja_sem_kapja_meg_uj_lapjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60574bfd-4d86-4d35-a091-16088dee05f4","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Lehet_ez_veletlen_A_Magyar_Nemzet_ujsagalapito_gardaja_sem_kapja_meg_uj_lapjat","timestamp":"2018. május. 27. 16:09","title":"Lehet ez véletlen? A Magyar Nemzet újságalapító gárdája sem kapja meg új lapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450c339d-2d75-4d2a-9105-f67e4c9809eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra, hogy véget vessen Magyarország és Ukrajna „családi vitájának”. Czaputowicz arra utalt, hogy Magyarország hónapok óta akadályozza a NATO és Ukrajna közeledését, és azt követeli, hogy Kijev vonja vissza a magyar kisebbséget is sújtó oktatási törvényét, vagy 2023-ig halassza el annak bevezetését. ","shortLead":"Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra...","id":"20180528_A_lengyelek_a_NATOfotitkar_segitseget_kerik_a_magyarukran_vita_megoldasahoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=450c339d-2d75-4d2a-9105-f67e4c9809eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac7be2-d47b-411f-bb2d-6b6a3c942546","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_A_lengyelek_a_NATOfotitkar_segitseget_kerik_a_magyarukran_vita_megoldasahoz","timestamp":"2018. május. 28. 14:05","title":"A lengyelek a NATO-főtitkár segítségét kérik a magyar-ukrán vita megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccfca2f-7f9d-47d7-b2a7-28fa76d98b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki úgy gondolta, hogy pont tehető a többéves Apple–Samsung szabadalmi vita végére, nagyot tévedett. A legutóbbi, a napokban született ítélettel ugyanis fölöttébb elégedetlenek Dél-Koreában.","shortLead":"Ha valaki úgy gondolta, hogy pont tehető a többéves Apple–Samsung szabadalmi vita végére, nagyot tévedett. A legutóbbi...","id":"20180528_apple_samsung_szabadalmi_vita_visszhangja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccfca2f-7f9d-47d7-b2a7-28fa76d98b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddbff02-e75e-4ca2-8192-59311b1c3e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_apple_samsung_szabadalmi_vita_visszhangja","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Ítélet a nagy Apple–Samsung-vitában: így reagáltak az érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52130b42-358d-4293-888b-bc3b08de5c86","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","timestamp":"2018. május. 28. 17:02","title":"Van lejjebb: a Habony-média alázza a gyerekmentő hőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222aaff-3bc4-4155-9935-031e4889de7d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Porszívózni nem sokan szeretnek, spórolni rengetegen nem tudnak, a testet-lelket erősítő gyakorlatok mögül pedig a motiváció fogy el hamar. Szerencsére vannak alkalmazások, amelyekkel szó szerint játék a házimunka és a takarékoskodás, ráadásul a motiválásról is gondoskodnak.","shortLead":"Porszívózni nem sokan szeretnek, spórolni rengetegen nem tudnak, a testet-lelket erősítő gyakorlatok mögül pedig...","id":"20180527_Appajanlo_hogyan_takaritsuk_ki_a_lakasunkat_jatszva","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a222aaff-3bc4-4155-9935-031e4889de7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975fd88c-3ca3-4e1f-b85a-c67dc743ff03","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180527_Appajanlo_hogyan_takaritsuk_ki_a_lakasunkat_jatszva","timestamp":"2018. május. 27. 19:15","title":"Appajánló: hogyan takarítsunk ki és spóroljunk játszva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely egyúttal nevet is váltott: Nagy-Magyarország Park lett belőle. A bakonyi szálláshely már ezen a néven várja a turistákat.","shortLead":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely...","id":"201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9db1ca-86f0-4a47-bd53-3f6870b68d0f","keywords":null,"link":"/kultura/201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","timestamp":"2018. május. 27. 17:45","title":"Nagy-Magyarország Parkot vett a Bayer Zsolt nevével fémjelzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]