[{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96e8f75-1d67-401a-b778-11e4d73517df","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia rohamléptékű fejlődésének előnyei már most is látszódnak, pedig ha úgy nézzük, továbbra is csak a felszín egy részét kapargatjuk. Elképzelésekből persze rengeteg van, ezek egyike az embert segíteni hivatott robotok kifejlesztése, melyek a rájuk bízott feladatok révén könnyebbé tehetik majd életünket. De mi van, ha a rendszer úgy dönt, önálló életre vágyik, céljai eléréséhez pedig semmitől nem riad vissza? Erről szól a Detroit: Become Human, az elmúlt évek talán legtöbb mondanivalóval rendelkező videojátéka, mely épp a feldolgozott téma miatt annyira hihető. És ami miatt maga Stephen Hawking is óva intette az emberiséget. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia rohamléptékű fejlődésének előnyei már most is látszódnak, pedig ha úgy nézzük, továbbra is...","id":"20180526_detroit_become_human_playstation_4_teszt_kritika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96e8f75-1d67-401a-b778-11e4d73517df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49ad0ee-97c2-4f61-a7d4-83aff49192d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_detroit_become_human_playstation_4_teszt_kritika","timestamp":"2018. május. 26. 20:00","title":"Ha ilyen lesz a világ 20 múlva, aggódhatunk – teszteltük a Detroit: Become Humant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b70fc3-18d2-41f7-b0d0-d4bf6a034fd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","timestamp":"2018. május. 26. 17:15","title":"Ricciardo volt a leggyorsabb Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe kezdett az övezet és Izrael tengerpartjának határán - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, az ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet tengeri kommandójától védő akadály építésébe...","id":"20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881f10c2-8ecc-40fc-aed1-5f593bebbeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50adb200-c1f9-4f51-b064-f18b233b9f1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Izrael_a_tengerre_is_keritest_epit_a_Hamasz_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 19:23","title":"Izrael a tengerre is kerítést épít a Hamász ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program egy Formula E rendezvény. Berlinben ismerkedtünk meg közelebbről az elektromos Forma 1-gyel.","shortLead":"Hanghatás szinte semmi, az autók lomhák, de végre van test-test elleni küzdelem és amúgy remek családi program...","id":"20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b45a0eaa-606a-4ef2-a801-44fd63bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee4517-ee98-44a5-b962-c9d2f7d1bcdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_formulae_formula1_f1_autoverseny_elektromos_auto_onvezetes_akkumulator_berlin_abb_bmw_mercedes_porsche","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Sírjunk vagy nevessünk? Meglestük a jövőt, a hangtalan Formula E-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve hatótávja fel van tüntetve.","shortLead":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve...","id":"20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9361cb5-af95-4773-87b9-08e51103795f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","timestamp":"2018. május. 27. 06:41","title":"Egyetlen zseniális ábrán szinte minden fontos dolog, amit a múlt, jelen és jövő villanyautóiról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d756623d-cc65-416a-a768-332161bb43d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-PQS Waterpolo nyerte a férfi vízilabda ob I-et, amelynek döntőjében, a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen 8-7-re legyőzte az elmúlt három kiírásban bajnok Szolnoki Dózsa együttesét.\r

","shortLead":"Az FTC-PQS Waterpolo nyerte a férfi vízilabda ob I-et, amelynek döntőjében, a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen 8-7-re...","id":"20180526_Tizennyolc_ev_utan_ismet_bajnok_vizilabdaban_a_Ferencvaros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d756623d-cc65-416a-a768-332161bb43d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771386b2-434b-4ca2-afbe-c0c78d091a82","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Tizennyolc_ev_utan_ismet_bajnok_vizilabdaban_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 26. 18:51","title":"Tizennyolc év után ismét bajnok vízilabdában a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793cca10-2c42-495a-a192-3a0a45f0abd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi UEFA-elnök, Michel Platini állítása szerint semmit sem találtak ellene a svájci hatóságok. ","shortLead":"A korábbi UEFA-elnök, Michel Platini állítása szerint semmit sem találtak ellene a svájci hatóságok. ","id":"20180526_Platini_a_visszaterest_tervezi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793cca10-2c42-495a-a192-3a0a45f0abd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4139e82-8e22-4919-9d85-c1a82bf9ce9b","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Platini_a_visszaterest_tervezi","timestamp":"2018. május. 26. 14:49","title":"Platini szerint ártatlannak bizonyult, már a visszatérést tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]