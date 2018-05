Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük eredményeit, melyek sokak számára megnyugtatók lehetnek.","shortLead":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük...","id":"20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049790ac-c40d-409f-b251-8a69bc0c3e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","timestamp":"2018. május. 28. 07:02","title":"Szeret 1-2 órával tovább aludni hétvégén? Akkor van egy remek hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fidesz tagadja, hogy beavatkozna a szlovéniai választási kampányba.","shortLead":"A Fidesz tagadja, hogy beavatkozna a szlovéniai választási kampányba.","id":"20180526_Illegalis_kampanyfinanszirozast_folytat_a_Fidesz_a_szomszedunkban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=353a76d7-acea-4497-8b22-b69a67c34a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8c6660-6ae5-448b-b5b9-da32ad67d2af","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Illegalis_kampanyfinanszirozast_folytat_a_Fidesz_a_szomszedunkban","timestamp":"2018. május. 26. 13:20","title":"Illegális kampányfinanszírozást folytat a Fidesz a szomszédunkban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többéves mélypontra került a forint; eljárást javasol Magyarország ellen az Európai Bizottság a gazdaságpolitika miatt; az MKB jelezte, hogy megvásárolná a Budapest Bankot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Többéves mélypontra került a forint; eljárást javasol Magyarország ellen az Európai Bizottság a gazdaságpolitika miatt...","id":"20180527_Es_akkor_320_forintos_euroval_keszulhetnek_a_magyarok_a_nyaralasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253ef6b8-9be5-42d4-9f0d-82e7de98d9a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180527_Es_akkor_320_forintos_euroval_keszulhetnek_a_magyarok_a_nyaralasra","timestamp":"2018. május. 27. 06:30","title":"És akkor 320 forintos euróval készülhetnek a magyarok a nyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök - közölte a szöuli elnöki hivatal.","shortLead":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun...","id":"20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f865e-b31a-40fd-b287-2c822cc595d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","timestamp":"2018. május. 26. 13:55","title":"Egyre zavarosabb: újból találkozott az észak- és a dél-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki másodkézből vásárolt jeggyel próbál bejutni Ed Sheeran koncertjére, az vehet a helyszínen egy újat. A popsztár sajnálja, de nem lát más módszert.","shortLead":"Aki másodkézből vásárolt jeggyel próbál bejutni Ed Sheeran koncertjére, az vehet a helyszínen egy újat. A popsztár...","id":"20180527_Ed_Sheeran_kegyetlen_modszerhez_nyult_a_rajongoi_erdekeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dded77-3268-455c-a3aa-8bae8d633202","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Ed_Sheeran_kegyetlen_modszerhez_nyult_a_rajongoi_erdekeben","timestamp":"2018. május. 27. 15:43","title":"Ed Sheeran kegyetlen módszerhez nyúlt a rajongói érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180526_Ezt_is_mi_fizetjuk__szetkaptak_a_kipakolt_dekoltazzsal_selfizo_Rogan_Ceciliat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=634f5e35-f3f2-40e8-b8af-795496906814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb8c7b6-08d4-4939-918e-be7acae71179","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Ezt_is_mi_fizetjuk__szetkaptak_a_kipakolt_dekoltazzsal_selfizo_Rogan_Ceciliat","timestamp":"2018. május. 26. 10:38","title":"„Ezt is mi fizetjük?” – szétkapták a kipakolt dekoltázzsal szelfiző Rogán Cecíla - Sarka Kata duót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az LMP-nek és a DK-nak egyezkednie kell.\r

\r

\r

","shortLead":"Az LMP-nek és a DK-nak egyezkednie kell.\r

\r

\r

","id":"20180526_Parlamenti_ugyrend_eddig_ismeretlen_dilemmara_keresik_a_valaszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8947c7-5eb4-40b4-aa02-eba175421ac7","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Parlamenti_ugyrend_eddig_ismeretlen_dilemmara_keresik_a_valaszt","timestamp":"2018. május. 26. 09:42","title":"Parlamenti ügyrend: eddig ismeretlen dilemmára keresik a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0604ec60-ee30-4111-ac86-6963e6e01374","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Hogy kitől, azt nem tudjuk, de szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, s erre készítené fel a honvédséget is. ","shortLead":"Hogy kitől, azt nem tudjuk, de szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, s erre...","id":"201821__katonapolitika__honvedseg__nato__egyedul_avilag_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0604ec60-ee30-4111-ac86-6963e6e01374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2f2af5-5218-4d75-852f-def55f6fec50","keywords":null,"link":"/itthon/201821__katonapolitika__honvedseg__nato__egyedul_avilag_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 12:30","title":"Orbán hadiösvényre lép. De ki ellen is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]