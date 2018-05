Már a legismertebb amerikai nyomozóhivatal is figyelmeztetést tett közzé a – vélhetően orosz hackerek által – világszerte támadott wifi routerek ügyében.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Cisco biztonsági szakértői észlelték, hogy világszerte több százezer routert fertőztek meg a VPNFilter nevű kártékony programmal. Az eddigi jelek szerint orosz hackerek állnak a vírus mögött.

Az ügyben már az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda is megszólalt. Az FBI kiberbiztonsági szakértői megerősítették, hogy az otthoni és irodai wifi routereket támadó malware képes arra, hogy blokkolja az internetelérést a hálózaton, de arra is, hogy adatokat gyűjtsön a felhasználóról. A hackerek a felhasználó tudta nélkül bevonhatják az eszközt egy nagyobb volumenű kibertámadásba – ilyen készülhet éppen Ukrajna ellen – , de akár egy távolról leadott paranccsal tönkre is tehetik a készüléket.

Az érintett routertípusok listáját itt találja. Ha az ön készüléke szerepel a listán, azt javasoljuk, végezze el az imént linkelt cikk végén található védekező műveleteket.

