Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9d6efd6-73cb-408f-b00e-9a73e25846bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csúcskategóriás idegsebészeti robot, ROSA segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI). Korábban Magyarországon, de az egész Kelet-közép-európai régióban sem került sor ehhez hasonló beavatkozásra.","shortLead":"A csúcskategóriás idegsebészeti robot, ROSA segítségével esett át agyműtéten egy páciens az Országos Klinikai...","id":"20180529_agymutet_robot_rosa_robot_mutet_operacio_parkinson_kor_orszagos_klinikai_idegtudomanyi_intezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d6efd6-73cb-408f-b00e-9a73e25846bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697139e-77dc-43c5-8a5b-3581abda1ff3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_agymutet_robot_rosa_robot_mutet_operacio_parkinson_kor_orszagos_klinikai_idegtudomanyi_intezet","timestamp":"2018. május. 29. 11:55","title":"Valami rendkívüli történt Magyarországon: robot segítségével műtötték meg egy férfi agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc136aaa-a0ab-419b-90fe-96775ae452a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr egy enyhe kanyarban akarta megcsúsztatni az autót, de a művelet nem egészen úgy sikerült, ahogy azt szerette volna.","shortLead":"A sofőr egy enyhe kanyarban akarta megcsúsztatni az autót, de a művelet nem egészen úgy sikerült, ahogy azt szerette...","id":"20180529_drift_ford_focus_rs_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc136aaa-a0ab-419b-90fe-96775ae452a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361d4e7e-6419-4488-b161-1e7592a33895","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_drift_ford_focus_rs_video","timestamp":"2018. május. 29. 04:01","title":"Driftelni akart a Ford sofőrje, csúnya égés lett belőle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter megfogalmazása szerint a bolgárok javaslata egyet jelent a menekülteknek szóló meghívóval.","shortLead":"A magyar külügyminiszter megfogalmazása szerint a bolgárok javaslata egyet jelent a menekülteknek szóló meghívóval.","id":"20180528_Szijjarto_szerint_riaszto_es_veszelyes_a_bolgarok_migracios_javaslata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77650db6-76de-42e3-8edd-0da1966a628e","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Szijjarto_szerint_riaszto_es_veszelyes_a_bolgarok_migracios_javaslata","timestamp":"2018. május. 28. 17:48","title":"Szijjártó szerint riasztó és veszélyes a bolgárok migrációs javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kedden este lesz az utolsó Alinda című műsor a Hír Tv-n, ahol Alföldi Róbert lesz a műsorvezető vendége. Belenéztünk a rendhagyó beszélgetésbe.\r

\r

","shortLead":"Kedden este lesz az utolsó Alinda című műsor a Hír Tv-n, ahol Alföldi Róbert lesz a műsorvezető vendége. Belenéztünk...","id":"20180528_Alfoldi_Vane_annak_egyaltalan_ertelme_amit_csinalunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2474006e-c4e6-47a7-ac82-bfd57817d948","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Alfoldi_Vane_annak_egyaltalan_ertelme_amit_csinalunk","timestamp":"2018. május. 28. 13:14","title":"Alföldi: „Van-e annak egyáltalán értelme, amit csinálunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e","c_author":"Soros György","category":"velemeny","description":"Menekültválság, megszorítás és széthullás fenyeget. Cselekedni kell, bátran.","shortLead":"Menekültválság, megszorítás és széthullás fenyeget. Cselekedni kell, bátran.","id":"20180529_Soros_Gyorgy_Hogyan_mentsuk_meg_Europat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f890a107-a335-4591-9364-be1c9856ab41","keywords":null,"link":"/velemeny/20180529_Soros_Gyorgy_Hogyan_mentsuk_meg_Europat","timestamp":"2018. május. 29. 10:00","title":"Soros György: Hogyan mentsük meg Európát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hete beszédtéma az autósok körében, hogy a rendőrség civil rendőrautókkal is figyeli a szabálytalankodó autósokat a forgalomban. Nemrég viszont felmerült a gyanú, hogy a mérésre használt készülékeket valójában nem is lehetne alkalmazni.","shortLead":"Egy hete beszédtéma az autósok körében, hogy a rendőrség civil rendőrautókkal is figyeli a szabálytalankodó autósokat...","id":"20180528_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dda3ac2-1e1b-4df6-b893-2c4880ad4ab6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","timestamp":"2018. május. 28. 15:46","title":"Tényleg engedély nélküli traffipaxokkal mérnek? Itt a rendőrség válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felvételeket Lukács László születésnapi buliján rögzítették.","shortLead":"A felvételeket Lukács László születésnapi buliján rögzítették.","id":"20180528_Vagyok_olyan_szemet__uj_Tankcsapdaklip","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2739cbd3-9aed-447b-bac3-341a1cc4752a","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Vagyok_olyan_szemet__uj_Tankcsapdaklip","timestamp":"2018. május. 28. 14:26","title":"Vagyok olyan szemét – új Tankcsapda-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy Hillary Clinton komolyan gondolta vagy sem, azt nem tudjuk, de egy vele készült interjú alkalmával azt állította: álmai ne továbbja lenne, ha ő vezethetné a Facebookot. ","shortLead":"Hogy Hillary Clinton komolyan gondolta vagy sem, azt nem tudjuk, de egy vele készült interjú alkalmával azt állította...","id":"20180529_mark_zuckerberg_usa_elnok_valasztas_2016_hillary_clinton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af338395-1486-4fe0-8303-c5d8fd65cd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_mark_zuckerberg_usa_elnok_valasztas_2016_hillary_clinton","timestamp":"2018. május. 29. 12:03","title":"Hillary Clinton bejelentkezett Facebook-főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]