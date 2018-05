Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","shortLead":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","id":"20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c25fe-36d3-43bb-9bd8-4d2fb3ab18dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","timestamp":"2018. május. 29. 17:03","title":"Nem mondana le menő telefonjáról, de nosztalgiázna a Nokia 3310-essel? Itt egy megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6a8458-9066-447b-9877-b9b86b55057e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A legújabb feminista pophimnuszként tartják számon Janelle Monáe PYNK című számát, amely fülbemászó örömóda a női nemi szervhez. Vagyis jóval több annál: a nemi identitás szabadságának manifesztuma és cinikus reakció az Egyesült Államok elnökének szexista és rasszista megnyilvánulásaira. A 32 éves R&B/soul énekes Monáe jelenleg az egyik legizgalmasabb popelőadó, aki új tempót diktál a girl-power slágerek rengetegében: hiszen a női függetlenségért harcolni már rég meghaladott dolog.","shortLead":"A legújabb feminista pophimnuszként tartják számon Janelle Monáe PYNK című számát, amely fülbemászó örömóda a női nemi...","id":"20180528_vagina_videoklip_janelle_monae_vaginanadrag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6a8458-9066-447b-9877-b9b86b55057e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba28c9fd-079c-477f-a2f7-f886aca6ab6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_vagina_videoklip_janelle_monae_vaginanadrag","timestamp":"2018. május. 28. 20:00","title":"A vaginanadrág nem csak a nőknek üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, felfedezték, hogy Magyarországon is létezik egy övékhez nagyon hasonló márkanév.","shortLead":"Úgy tűnik, felfedezték, hogy Magyarországon is létezik egy övékhez nagyon hasonló márkanév.","id":"20180529_Uzent_a_nigeriai_divatceg_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06812c73-cbb3-463a-bc9d-e4fca4dfbff7","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Uzent_a_nigeriai_divatceg_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. május. 29. 05:05","title":"Üzent a nigériai divatcég Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb párt nem akarja támogatni az államfő által javasolt szakértői kormányt, ezért előrehozott választásokat írhatnak ki. A jobboldal mozgósít. ","shortLead":"A legtöbb párt nem akarja támogatni az államfő által javasolt szakértői kormányt, ezért előrehozott választásokat...","id":"20180529_Elorehozott_valasztasok_johetnek_Olaszorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b216b0d-e8f1-4fd4-83fb-3d7892102694","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_Elorehozott_valasztasok_johetnek_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 29. 10:23","title":"Előrehozott választások jöhetnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák. Hétszázezerről indult a licit, végül 1,1 millióért szegődött el\" – mesélték a Balatonnál. ","shortLead":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák...","id":"20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8640b9-d5a5-45cb-8c0d-27cbf6c000da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 29. 09:05","title":"Havi egymilliót is kínálnak egy szakácsnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","shortLead":"Egyre kevesebb a pitypang. Megírom.","id":"20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0169f66-0e41-45c3-a1ad-4ab9fc9c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef6ace1-26e9-4769-ab64-0d7c61b2306a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Elfogyott_Kerenyi_Imre_Magyar_Kronikjajanak_a_tokeje","timestamp":"2018. május. 29. 12:19","title":"Elfogyott Kerényi Imre Magyar Krónikájának a tőkéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes jó nevű gimnáziumokba tízszeres is lehet a túljelentkezés. ","shortLead":"Egyes jó nevű gimnáziumokba tízszeres is lehet a túljelentkezés. ","id":"20180529_Mar_most_hirdetik_az_elokeszitoket_a_jovo_evi_kozepiskolai_felvetelire","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24892012-0f94-43a8-af31-8772b3591345","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Mar_most_hirdetik_az_elokeszitoket_a_jovo_evi_kozepiskolai_felvetelire","timestamp":"2018. május. 29. 07:32","title":"Már most hirdetik az előkészítőket a jövő évi középiskolai felvételire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magasságkorlátozó kapuba rohant egy ukrán busz, ami gyakorlatilag leborotválta a jármű tetejét. A balesetnek összesen 28 sérültje van. ","shortLead":"Magasságkorlátozó kapuba rohant egy ukrán busz, ami gyakorlatilag leborotválta a jármű tetejét. A balesetnek összesen...","id":"20180529_Tobb_sulyos_serultje_van_a_Ferihegynel_tortent_buszbalesetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15cd57ab-9222-416c-af3d-fe16b74b8238","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Tobb_sulyos_serultje_van_a_Ferihegynel_tortent_buszbalesetnek","timestamp":"2018. május. 29. 05:21","title":"Több súlyos sérültje van a Ferihegynél történt buszbalesetnek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]