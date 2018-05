Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97ac7ee2-8c73-4f7d-8cae-3b1dd59ebb61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen lehetett volna a bajor gyártó első terepjárója, ha másfél évtizeddel korábban érkezik.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen lehetett volna a bajor gyártó első terepjárója, ha másfél évtizeddel korábban érkezik.","id":"20180527_bmw_x5_x3_suv_divatterepjaro_terepjaro_range_rover","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ac7ee2-8c73-4f7d-8cae-3b1dd59ebb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04694887-9a8c-4a0e-9a40-713bb7ebab96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_bmw_x5_x3_suv_divatterepjaro_terepjaro_range_rover","timestamp":"2018. május. 29. 08:21","title":"Élet a megszületés előtt: ilyen egy 1985-ös BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mol a Vigyél Haza Alapítvánnyal karöltve 50 töltőállomásán helyez ki olyan mikrochip-leolvasókat, amelyek az elkóborolt kutyák hazajutását segítik.","shortLead":"A Mol a Vigyél Haza Alapítvánnyal karöltve 50 töltőállomásán helyez ki olyan mikrochip-leolvasókat, amelyek...","id":"20180529_mol_benzinkut_mikrochip_leolvaso_helyszinek_vigyel_haza_alapitvany_kutyakereso_alkalmazas_elkoborolt_kutya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27db427-c959-4246-b4e1-441b63a4c5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_mol_benzinkut_mikrochip_leolvaso_helyszinek_vigyel_haza_alapitvany_kutyakereso_alkalmazas_elkoborolt_kutya","timestamp":"2018. május. 29. 07:02","title":"Ha van kutyája, ennek örülni fog: 50 különleges készüléket tesznek ki a Mol-kutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","shortLead":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","id":"20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8408debd-a8c0-4c73-9f21-d0ee3f1672d9","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","timestamp":"2018. május. 29. 07:58","title":"Újabb versenyzője hagyná ott Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden tüntetést szerveznek, éppen az ülés idejére a Városháza elé.","shortLead":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden...","id":"20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ce0d4f-92b6-43f3-916f-56561bf043ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","timestamp":"2018. május. 28. 19:35","title":"Tüntetéssel várják Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az illatszerboltokba és a bútorboltokba érdemes elszegődni, a sor végén a könyvesek, zöldségesek és a hentesboltok kullognak, az alacsonyabb áfa viszont feljebb nyomta a halasok bérét – írta a blokkk.com.","shortLead":"Az illatszerboltokba és a bútorboltokba érdemes elszegődni, a sor végén a könyvesek, zöldségesek és a hentesboltok...","id":"20180528_170_ezer_forint_alatt_nincs_ember__itt_az_eladok_berrangsora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec114c55-b8bb-454b-b589-afe73380dbde","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180528_170_ezer_forint_alatt_nincs_ember__itt_az_eladok_berrangsora","timestamp":"2018. május. 28. 11:35","title":"„170 ezer forint alatt nincs ember” – itt az eladók bérrangsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf5006e-3e39-4c4f-8a1f-96ec7c211dc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felüljárót még 2009-ben adták át, de a magasságát még mindig benézik a sofőrök.","shortLead":"A felüljárót még 2009-ben adták át, de a magasságát még mindig benézik a sofőrök.","id":"20180529_szentpeterar_hulyeseg_hidja_magassagkorlatozas_teherauto_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf5006e-3e39-4c4f-8a1f-96ec7c211dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c739f1cb-bbcd-41c7-b333-3987ab8b704f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_szentpeterar_hulyeseg_hidja_magassagkorlatozas_teherauto_baleset","timestamp":"2018. május. 29. 11:36","title":"Tortával köszöntötték a szentpétervári Hülyeség Hídját, mert a 150. teherautó is beszorult alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású hackertámadás érte nemrég a YouTube Vevo nevű felületét, mely során népszerű előadók klipjei, köztük az ötmilliárdos nézettségnél járó Despacito is elérhetetlenné vált. Az esettel összefüggésben két tizenéves komputermágust tartóztattak le. ","shortLead":"Nagyszabású hackertámadás érte nemrég a YouTube Vevo nevű felületét, mely során népszerű előadók klipjei, köztük...","id":"20180528_youtube_hacker_tamadas_despacito_francia_hackerek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d456bf6e-e644-4631-ab20-e61b720ec929","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_youtube_hacker_tamadas_despacito_francia_hackerek","timestamp":"2018. május. 28. 10:03","title":"Nagynevű hackerek? Frászt: két tizenéves törte fel a YouTube-ot és törölte le a Despacitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]