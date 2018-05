Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbinál 251 millió forinttal többe, nettó 4,65 milliárd forintba fog kerülni a kaposvári multifunkcionális sportcsarnok.","shortLead":"A korábbinál 251 millió forinttal többe, nettó 4,65 milliárd forintba fog kerülni a kaposvári multifunkcionális...","id":"20180529_Elirtak_a_helyrajzi_szamot_250_millioval_dragult_a_kaposvari_sportcsarnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8a9279-2e25-4684-b4ee-f09f69829991","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Elirtak_a_helyrajzi_szamot_250_millioval_dragult_a_kaposvari_sportcsarnok","timestamp":"2018. május. 29. 10:15","title":"Elírták a helyrajzi számot, 250 millióval drágult a kaposvári sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e6e86-53f6-4fd0-a2e5-5b2c3b34c0e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bravúros módon, a menetszél segítségével oltotta el a kocsi hátsó részére is átterjedt tüzet a hétvégi Indy 500 versenyzője. A taktika más miatt is remek húzásnak bizonyult.","shortLead":"Bravúros módon, a menetszél segítségével oltotta el a kocsi hátsó részére is átterjedt tüzet a hétvégi Indy 500...","id":"20180528_Igy_meg_nem_oltottak_el_ego_autot_az_Indy_500_versenyzoje_inkabb_a_gazra_taposott_es_milyen_jol_tette__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33e6e86-53f6-4fd0-a2e5-5b2c3b34c0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c0a355-08d0-495a-8767-a512fd2b81bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_Igy_meg_nem_oltottak_el_ego_autot_az_Indy_500_versenyzoje_inkabb_a_gazra_taposott_es_milyen_jol_tette__video","timestamp":"2018. május. 28. 20:55","title":"Így még nem oltottak el égő autót: az Indy 500 versenyzője inkább a gázra taposott, és milyen jól tette - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai kontinens legnagyobb prehispán civilizációjának eredetével kapcsolatos két legenda, amelyek közül az egyik a perui Puno megyében lévő Titicaca-tó környékét, a másik a perui Cuzcóban lévő Pacaritambo barlangot tartja az inkák származási helyének, igaz és kapcsolódik is egymáshoz.","shortLead":"A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai...","id":"20180529_inkak_eredete_legenda_dns_vizsgalat_genetika_titicaca","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef7a631-2c7c-4627-ba6e-59447cfaa331","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_inkak_eredete_legenda_dns_vizsgalat_genetika_titicaca","timestamp":"2018. május. 29. 06:03","title":"Megfejtették az inkák legendáját – és nagyon úgy tűnik, hogy igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0fcf7a-be97-4c04-94ab-a0cd34cb3cf0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elhunyt Serge Dassault francia milliárdos, volt jobboldali szenátor, a Dassault fegyvergyár és a Le Figaro című francia konzervatív napilap tulajdonosa, aki ellen az utóbbi években több eljárás is indult gyanús pénzügyi tranzakciók miatt.","shortLead":"Elhunyt Serge Dassault francia milliárdos, volt jobboldali szenátor, a Dassault fegyvergyár és a Le Figaro című francia...","id":"20180529_Adocsalasi_perere_keszulve_irodajaban_hunyt_el_a_93_eves_legendas_laptulajdonos_es_fegyvergyaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0fcf7a-be97-4c04-94ab-a0cd34cb3cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a1a629-26e2-42e5-ae58-3a37d6a737d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Adocsalasi_perere_keszulve_irodajaban_hunyt_el_a_93_eves_legendas_laptulajdonos_es_fegyvergyaros","timestamp":"2018. május. 29. 11:35","title":"Adócsalási perére készülve, irodájában hunyt el a 93 éves legendás laptulajdonos és fegyvergyáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528cf20a-71a2-4ed6-a5b0-f69f9ad68e60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180529_rendorseg_szentendre_autolopas_lopott_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528cf20a-71a2-4ed6-a5b0-f69f9ad68e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d122b8-36d4-4868-a25d-64ea0523ab55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_rendorseg_szentendre_autolopas_lopott_auto","timestamp":"2018. május. 29. 16:36","title":"Fotó: Látta ezt a férfit? És az autót? Mindkettőt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák. Hétszázezerről indult a licit, végül 1,1 millióért szegődött el\" – mesélték a Balatonnál. ","shortLead":"\"Nemrégiben jött egy szakács a Petőfi-sétányra. Bement vagy öt helyre, s megkérdezte, mennyiért alkalmaznák...","id":"20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5913ef-9db0-4d5f-ab1a-44648a0d721a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8640b9-d5a5-45cb-8c0d-27cbf6c000da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Havi_egymilliot_is_kinalnak_egy_szakacsnak_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 29. 09:05","title":"Havi egymilliót is kínálnak egy szakácsnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","shortLead":"Franz Kafka egy kéziratát 150 ezer euróért (48 millió forintért) árverezték el egy hamburgi aukción.","id":"20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999b3919-d890-4dda-8cb3-d90ef20d996e","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Egy_reggel_arra_ebredt_hogy_K_ur_kezirata_150_ezer_eurot_er","timestamp":"2018. május. 27. 18:55","title":"Egy reggel arra ébredt, hogy K. úr kézirata 150 ezer eurót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"K. Gy. ideieglenesen szabadlábra került, mert az Összefogás Párt jelöltjeként indult a választásokon. A vád szerint még 2015-ben élettársára rontott egy konyhakéssel és egy baltával.","shortLead":"K. Gy. ideieglenesen szabadlábra került, mert az Összefogás Párt jelöltjeként indult a választásokon. A vád szerint még...","id":"20180528_Ismet_elozetesbe_kerult_az_emberolessel_vadolt_kepviselojelolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c326a8-e148-4616-8eb5-490c7c651b47","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Ismet_elozetesbe_kerult_az_emberolessel_vadolt_kepviselojelolt","timestamp":"2018. május. 28. 19:36","title":"Ismét előzetesbe került az emberöléssel vádolt képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]