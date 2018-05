Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f488fa8-425f-41f6-86df-c5a0f3727b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezentúl nem segwayezhetnek be a Bazilika elé a turisták. ","shortLead":"Ezentúl nem segwayezhetnek be a Bazilika elé a turisták. ","id":"20180529_Kitiltja_az_V_kerulet_a_segwayeket_es_beerbikeokat_a_setaloutcakbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f488fa8-425f-41f6-86df-c5a0f3727b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ca726d-6bc0-4dda-b7ae-d9f8fb174158","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_Kitiltja_az_V_kerulet_a_segwayeket_es_beerbikeokat_a_setaloutcakbol","timestamp":"2018. május. 29. 13:46","title":"Kitiltja az V. kerület a segwayeket és beerbike-okat a sétálóutcákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58548cb8-9d77-4093-8f46-d0860b17759e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV műsorában Sallai Róbert Benedek elismerte, hogy helytelenül viselkedett, de azt nem, hogy megütötte Hadházyt. Azt mondta, jó embernek tartja őt, és lehetnek még jóban, de párttársak már nem. Szerinte Hadházy el akarta kormányozni balliberális irányba a pártot, és zsarolta is a tagságot azzal, hogy a médiának azt mondja, a párt a Fidesz érdekeit szolgálja.","shortLead":"Az ATV műsorában Sallai Róbert Benedek elismerte, hogy helytelenül viselkedett, de azt nem, hogy megütötte Hadházyt...","id":"20180529_Sallai_szerint_lehetnek_meg_joban_Hadhazyval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58548cb8-9d77-4093-8f46-d0860b17759e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5443c90-5560-4a1c-b960-10a9bcd6fa4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Sallai_szerint_lehetnek_meg_joban_Hadhazyval","timestamp":"2018. május. 29. 19:13","title":"Sallai szerint Hadházy balliberális irányba akarta kormányzozni az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudomásul veszik a Kúria döntését, de nem hagyják annyiban.","shortLead":"Tudomásul veszik a Kúria döntését, de nem hagyják annyiban.","id":"20180529_Nagyot_lepnek_Poltek_nyilvanossa_tennek_a_kemakta_egy_reszet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e524eb5a-242c-408d-849d-a73543da24e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Nagyot_lepnek_Poltek_nyilvanossa_tennek_a_kemakta_egy_reszet","timestamp":"2018. május. 29. 15:23","title":"Nagyot lépnek Polték: nyilvánossá tennék a \"kémakta\" egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos szerint Roseanne Barr, aki Trump nagy kedvence megjegyzéseivel megsértette a holokauszt túlélőit.","shortLead":"A milliárdos szerint Roseanne Barr, aki Trump nagy kedvence megjegyzéseivel megsértette a holokauszt túlélőit.","id":"20180530_Soros_visszaszolt_Trump_kedvenc_szinesznojenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb8859-f74d-47ef-ac25-c233faa62785","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_visszaszolt_Trump_kedvenc_szinesznojenek","timestamp":"2018. május. 30. 09:41","title":"Soros visszaszólt Trump kedvenc színésznőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34da7f68-245f-432c-8bed-2817abbba955","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fő célponttá válhat Lengyelország egy esetleges keleti-nyugati katonai konfliktus esetén, ha a NATO állandó támaszpontot hoz létre az országban – figyelmeztette Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor Varsót.","shortLead":"Fő célponttá válhat Lengyelország egy esetleges keleti-nyugati katonai konfliktus esetén, ha a NATO állandó...","id":"20180528_Oroszorszag_megfenyegette_Varsot__kerdeses_a_lengyelek_letezese_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34da7f68-245f-432c-8bed-2817abbba955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff96b5-c5d3-48fe-ba7d-760c7801c3f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Oroszorszag_megfenyegette_Varsot__kerdeses_a_lengyelek_letezese_is","timestamp":"2018. május. 28. 15:01","title":"Oroszország megfenyegette Varsót – kérdéses a lengyelek létezése is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff878a-3f96-47e1-b3d7-7fb38cda2a9b","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"A kraftoké egy külön sörgalaxis, ahova ha egyszer elkerült a sörszomjas utazó, mindig visszavágyik. A bolygóállás május utolsó teljes hetében Budapestnek kedvezett.\r

\r

","shortLead":"A kraftoké egy külön sörgalaxis, ahova ha egyszer elkerült a sörszomjas utazó, mindig visszavágyik. A bolygóállás május...","id":"20180529_Sorkockak_hete__jegyzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff878a-3f96-47e1-b3d7-7fb38cda2a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d26957-421f-4c4d-90a6-b29b60a27527","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Sorkockak_hete__jegyzet","timestamp":"2018. május. 29. 17:05","title":"Kraftok hete – jegyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező látogatók néhány gombnyomás után egy kész, tematikus útvonaltervet kaphatnak ahhoz, merre érdemes elsétálni Szegeden. Az app nem csak listát mutat, hanem helyszínről helyszínre navigálja is a turistákat.","shortLead":"Szegedi turisztikai alkalmazást fejlesztett az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A városba érkező...","id":"20180529_szeged_turisztikai_alkalmazas_szegedi_latnivalok_szegedi_tura_seta_szte_sztekomm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e088067e-0f4b-4d51-a4ae-a77477dc2f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_szeged_turisztikai_alkalmazas_szegedi_latnivalok_szegedi_tura_seta_szte_sztekomm","timestamp":"2018. május. 29. 20:03","title":"Ha Szegedre látogat, szinte kötelező letöltenie ezt az appot – de ha Szegeden él, akkor is ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","shortLead":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","id":"20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827855a-5b33-4e39-a6cf-bd51dca25a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","timestamp":"2018. május. 29. 13:35","title":"Egymilliárd forintot költöttek erre a budapesti plázára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]