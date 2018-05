Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy webkamera vette fel, ahogy hétfő este belecsapott egy villám a párizsi Eiffel-toronyba. ","shortLead":"Egy webkamera vette fel, ahogy hétfő este belecsapott egy villám a párizsi Eiffel-toronyba. ","id":"20180529_Videon_ahogy_az_Eiffeltoronyba_belecsap_egy_villam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1ae570-d8c7-4e11-897e-b96e8a8ebcbf","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_Videon_ahogy_az_Eiffeltoronyba_belecsap_egy_villam","timestamp":"2018. május. 29. 14:28","title":"Videón, ahogy az Eiffel-toronyba belecsap egy villám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","shortLead":"A sztáredző válogatott versenyző híján elbukhatná az állami fizetését. ","id":"20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8408debd-a8c0-4c73-9f21-d0ee3f1672d9","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ujabb_versenyzoje_hagyna_ott_Shane_Tusupot","timestamp":"2018. május. 29. 07:58","title":"Újabb versenyzője hagyná ott Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58548cb8-9d77-4093-8f46-d0860b17759e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV műsorában Sallai Róbert Benedek elismerte, hogy helytelenül viselkedett, de azt nem, hogy megütötte Hadházyt. Azt mondta, jó embernek tartja őt, és lehetnek még jóban, de párttársak már nem. Szerinte Hadházy el akarta kormányozni balliberális irányba a pártot, és zsarolta is a tagságot azzal, hogy a médiának azt mondja, a párt a Fidesz érdekeit szolgálja.","shortLead":"Az ATV műsorában Sallai Róbert Benedek elismerte, hogy helytelenül viselkedett, de azt nem, hogy megütötte Hadházyt...","id":"20180529_Sallai_szerint_lehetnek_meg_joban_Hadhazyval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58548cb8-9d77-4093-8f46-d0860b17759e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5443c90-5560-4a1c-b960-10a9bcd6fa4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Sallai_szerint_lehetnek_meg_joban_Hadhazyval","timestamp":"2018. május. 29. 19:13","title":"Sallai szerint Hadházy balliberális irányba akarta kormányzozni az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem adja meg magát az öregkornak.","shortLead":"Nem adja meg magát az öregkornak.","id":"20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda50577-5d55-4f1a-99e5-6333ff69afd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","timestamp":"2018. május. 28. 11:26","title":"Ian McKellen: A tisztelet nem az évek számától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem harmincnégymillió forintért lőszert vásárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szállítmány a hatóság állományába tartozó pénzügyőrökhöz és pénzügyi nyomozókhoz kerül, akik veszélyes, felfegyverzett adócsalókkal, csempészekkel kerülhetnek szembe.\r

","shortLead":"Majdnem harmincnégymillió forintért lőszert vásárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szállítmány a hatóság...","id":"20180530_loszer_beszerzes_nav","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3ab3ca-3116-4c88-ae3d-2d62aea2b1ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_loszer_beszerzes_nav","timestamp":"2018. május. 30. 06:28","title":"Jól bevásárolt lőszerből a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee647254-8f08-4bff-a095-a81f817c3526","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisfú szeme megakadt egy furgonon, miközben a járdán biciklizett. A befejezés várható volt.","shortLead":"A kisfú szeme megakadt egy furgonon, miközben a járdán biciklizett. A befejezés várható volt.","id":"20180530_kerekparos_baleset_kozlekedes_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee647254-8f08-4bff-a095-a81f817c3526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59508281-77af-4fdd-914a-604eb5d85a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_kerekparos_baleset_kozlekedes_video","timestamp":"2018. május. 30. 04:01","title":"Fogadjunk, hogy ezen a \"baleseten\" ön is mosolyogni fog – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","shortLead":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","id":"20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d22bb27-e636-412e-9d77-1ff8cc8e57dd","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 28. 14:42","title":"Indul a szezon: telefont és több üveg italt lopott három férfi egy fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama belpolitikai főtanácsadójának ment neki, és emiatt még az ügynöksége is törölte kliensei névsorából.","shortLead":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama...","id":"20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac326f7-e7d8-41a8-96ed-688651c3a2c8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","timestamp":"2018. május. 30. 07:18","title":"Óriásit bukott rasszista tweetje miatt Roseanne Barr színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]