Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b50d6d8-0b37-4421-a1d8-aeb9feb89632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW boszorkánykonyhájában ismét valami nagyon izgalmas új recepten dolgoznak. Némi kínai segítséggel.","shortLead":"A BMW boszorkánykonyhájában ismét valami nagyon izgalmas új recepten dolgoznak. Némi kínai segítséggel.","id":"20180528_mini_kisauto_villanyauto_elektromos_kompakt_bmw_kina_great_wall_brilliance_akkumulator","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b50d6d8-0b37-4421-a1d8-aeb9feb89632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77cd128-2f96-4a1b-8830-0c4465da1d4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_mini_kisauto_villanyauto_elektromos_kompakt_bmw_kina_great_wall_brilliance_akkumulator","timestamp":"2018. május. 28. 11:22","title":"Hihetetlen, de újból mini lesz a Mini: 40 centivel megvágják, és villanymotor kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell gondolkodnia azon, mihez kezd majd a temérdek tetoválásával, amelyek Hosszú Katinkára emlékeztetik őt. ","shortLead":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell...","id":"20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c74a7d-b0a9-4ec7-8ffe-cd63aac43ff7","keywords":null,"link":"/elet/20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","timestamp":"2018. május. 30. 09:55","title":"Rengeteg idő és sok pénz eltüntetni Shane Tusup Hosszúra emlékeztető tetoválásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

\r

","shortLead":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

\r

","id":"20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bd978e-c03e-49eb-9f58-f370c031e788","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 29. 14:31","title":"Lesz magyar film Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz a menekültek bevándorlásának segítése. Ezt elzárással büntetik, minősített eset, ha valaki anyagilag is segíti ezt, ez egy évre büntethetik, mondta az államtitkár.","shortLead":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz...","id":"20180529_Politikai_pancelkent_hasznalna_a_kormany_a_Stop_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98561219-03c0-4eed-af84-08568859da35","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Politikai_pancelkent_hasznalna_a_kormany_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 29. 14:45","title":"Politikai páncélként használná a kormány a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most meglepő lépést fontolgat a szakember.","shortLead":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most...","id":"20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8e762-4dd3-43b6-98ce-b1ca09ad3511","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Mi történhetett, vége a mobilgyártónak? Árulja cégét az Android atyja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hete beszédtéma az autósok körében, hogy a rendőrség civil rendőrautókkal is figyeli a szabálytalankodó autósokat a forgalomban. Nemrég viszont felmerült a gyanú, hogy a mérésre használt készülékeket valójában nem is lehetne alkalmazni.","shortLead":"Egy hete beszédtéma az autósok körében, hogy a rendőrség civil rendőrautókkal is figyeli a szabálytalankodó autósokat...","id":"20180528_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dda3ac2-1e1b-4df6-b893-2c4880ad4ab6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","timestamp":"2018. május. 28. 15:46","title":"Tényleg engedély nélküli traffipaxokkal mérnek? Itt a rendőrség válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom videója megnézése után Észak-Korea beakasztaná a repeat gombot – véli az óvónőnek készülő Mészáros Luca.\r

\r

","shortLead":"A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom videója megnézése után Észak-Korea beakasztaná a repeat gombot – véli...","id":"20180528_Kavefozos_Luca_durvan_visszaszolt_a_nem_szulo_noket_vadlo_video_keszitoinek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f4c0290-3895-40a0-b887-4901d8f59851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1a2ba9-d3ba-4415-b1a9-d0471794c9b0","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Kavefozos_Luca_durvan_visszaszolt_a_nem_szulo_noket_vadlo_video_keszitoinek","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"“Kávéfőzős” Luca durván visszaszólt a nem szülő nőket vádló videó készítőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá.","shortLead":"Kispesten beszorult egy busz a magasságkorlátozó kapu alá.","id":"20180529_baleset_ferihegy_emeletes_busz_magassagkorlatozo_kapu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2fe84e-5af5-46da-ac00-00ba5d23aa41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_baleset_ferihegy_emeletes_busz_magassagkorlatozo_kapu","timestamp":"2018. május. 29. 00:24","title":"Súlyos baleset Ferihegynél: magasságkorlátozó kapuba rohant egy emeletes busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]