A Microsoft jelenleg több fronton is támad: drágább, olcsóbb számítógépekkel, játékkonzolokkal, különböző platformokra készült appokkal, felhőszolgáltatásokkal stb. E több lábon állás pedig kifizetődőnek tűnik, egyre értékesebbé válik ugyanis a cég. Olyannyira, hogy immár többet ér, mint a Google, illetve a keresőóriás ernyővállalata, az Alphabet. Ezzel pedig a Microsoft vált a világ harmadik legértékesebb cégévé.

A pénz nyelvére lefordítva ezt: a Microsoft értékét most 753 milliárd dollárra becsülik, az Alphabetét 739 milliárd dollárra. Korábban is állt már a dobogó harmadik fokán a Microsoft, azonban 2012-ben a Google letaszította onnan. Jól tette, aki bízott a Microsoftban: az elmúlt négy évben ugyanis megduplázódott a redmondi vállalkozás részvényeinek értéke, és a 40 éves vállalkozás igazi modern tech-ikonná vált.

A lista második helyén, nem is nagyon elhúzva a Microsofttól, az Amazon áll (782 milliárd dollár), míg a világ legértékesebb cége továbbra is az Apple (923 milliárd dollár). Viszont – mutat rá a The Verge – a széles portfólió mindenképpen a Microsoft mellett szól, a Google és az Apple sokkal egyoldalúbbak. A Google bevételeinek 90 százaléka a hirdetésekből adódik, az Apple pedig az iPhone-ok értékesítéséből szed össze 60 százalékot. A legutóbbi pénzügyi jelentés szerint a Microsoft a Windowsból, a Surface hardverekből és a Xboxokból termel 35 százaléknyi bevételt, a felhőszolgáltatások is 30 százalék körüli bevételt hoznak a konyhára, és hasonló a helyzet az Office-szal és a termelékenységet segítő egyéb termékekkel.

