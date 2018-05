A Nokia a tavalyi nagy visszatérésével nemcsak a 3310-es készüléket hozta vissza, hanem egy sor másik mobilt is. Ezek között volt a középkategóriás Nokia 2, Nokia 3 és Nokia 5 is, a HMD Global pedig egyértelművé tette, hogy ezeket a mobilokat is frissíteni fogja majd. Erre egészen mostanáig kellett várnunk, a cég ugyanis a napokban Moszkvában rántotta le a leplet az új készülékekről.

Persze amikor egy gyártó egyszerre több olyan készüléket futtat a piacon, amelynek nevében ott van egy szám – és azok nem egymás utáni sorrendiséget jeleznek –, nagyon nehéz a frissítést végrehajtani. Az Apple egyszer futott bele ebbe a hibába, bár ők nyilvánvalóan nem direkt, és a probléma is csak Magyarországon érzékelhető: az iPhone 4 esetében mindig is magyarázkodni kellett, hogy akkor most iPhone 4-esről, vagy iPhone 4S-ről van szó.

A HMD ezért úgy döntött, egyértelműsíti, melyik készülékhez melyik újdonság tartozik, és erre faék egyszerűségű megoldást találtak: a tizedesvesszőt. (Illetve ebben az esetben pontot.) Így lett a tavalyi Nokia 2/3/5 új verziójából Nokia 2.1, 3.1 és 5.1, ami majd akkor okoz igazi fejfájást, ha esetleg megél a széria az elkövetkezendő 10 évben. De lássuk a specifikációkat.

Nokia 5.1

A készülék 1080 x 2160 pixeles FullHD+ felbontású 5,5 colos IPS LCD kijelzőt kapott, ami jelentős előrelépés a tavalyi 5,2 coloses IPS LCD HD képernyőhöz képest. A 18:9-es képaránnyal bíró készüléket természetesen most is Gorilla Glass védi a sérüléstől.

© HMD Global

Mindez alumíniumházban kapott helyet, az ujjlenyomat-olvasó pedig a készülék hátoldalára került át. Fölötte egy 16 megapixeles kamera található, a 8 megapixeles előlapi kamera pedig 84,6 fokos látószöggel bír. És még néhány fontosabb tényező: microUSB-s csatlakozó, 2970 mAh-s akkumulátor, 3,5 mm-es jackdugó, FM rádió, wifis és bluetooth-os kommunikáció.

© HMD Global

A mobilból kétféle változat készül: a processzor mindkettőben a 2 GHz-es nyolcmagos MediaTek Helio P18 lesz, emellett azonban lesz 2 GB RAM-mal szerelt és 16 GB tárhellyel ellátott verzió, és lesz 3 GB RAM-mal és 32 GB tárhellyel felfegyverzett modell is – de nyugalom, mindkettőt lehet majd microSD-vel bővíteni. A Nokia 5.1 54 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető nyár végétől.

Nokia 3.1

A Nokia 3.1 kijelzője is javult az elődhöz képest, ezúttal egy 5,2 colos IPS 720p+-os képernyőt kapott a készülék. A fejlesztők szerint teljesítményben jelentősen erősödött a mobil: 50 százalékkal jobb lett, hála a nyolcmagos MediaTek 6750-es processzornak. A hátlapra egy 13 megapixeles, az előlapra egy 8 megapixeles kamera került, az okostelefonból pedig az 5.1-hez hasonlóan kétféle változat érkezik: lesz egy 2 GB RAM-mal és 16 GB tárhellyel, valamint egy 3 GB RAM-mal és 32 GB tárhellyel szerelt modell is. A szerényebb modell hazai árát 54 990 forintra lőtték be.

© HMD Global

Nokia 2.1

A három közül a legolcsóbb készülék a Nokia 2.1 lett, ezért itthon 39 990 forintot kérnek majd el. Cserébe 5,5 colos, 16:9-es képarányú, 720p-s felbontású kijelzőt, Snapdragon 425-ös processzort 1 GB RAM-ot, 8 GB tárhelyet és microSD-olvasót kapunk. A készüléket egy 4000 mAh-s akkumulátorral látták el, ami 2 napnyi működést tesz lehetővé anélkül, hogy tölteni kellene rajta. A hátlapra egy 8 megapixeles, az előlapra pedig egy 5 megapixeles kamera került.

© HMD Global

A készülékek közül a Nokia 2.1 az Android Oreo Gót kapja meg, míg a 3.1-en és az 5.1-en Android 8.1-es Oreo található. Utóbbi kettő esetében a HDM két évnyi szoftverfrissítést és három évnyi biztonsági frissítést is ígér. Az 5.1 és a 2.1 júliustól, a 3.1 júniustól válik világszerte elérhetővé.

