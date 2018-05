Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","shortLead":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","id":"20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db910f5f-d108-4e45-b848-7bf1fc2943a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","timestamp":"2018. május. 31. 14:27","title":"Óriási veszteséget termelt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Külföldi lapok korábban azt írták róla, hátba lőtték. Aztán szerdán váratlanul felbukkant egy sajtótájékoztatón. Mint kiderült, a gyilkosságot csak színlelték, az egész egy titkosszolgálati akció volt egy ellene tervezett merénylet miatt.","shortLead":"Külföldi lapok korábban azt írták róla, hátba lőtték. Aztán szerdán váratlanul felbukkant egy sajtótájékoztatón. Mint...","id":"20180530_Megrendeztek_a_halalat_megis_el_az_orosz_ujsagiro_akirol_azt_mondtak_lelottek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0115bc-c41d-450b-9272-3e8e7399581d","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Megrendeztek_a_halalat_megis_el_az_orosz_ujsagiro_akirol_azt_mondtak_lelottek","timestamp":"2018. május. 30. 16:53","title":"Megrendezték a halálát: mégis él az orosz újságíró, akiről azt mondták, lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi, súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi...","id":"20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d6aba-a3cb-4439-be99-567daa98dce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","timestamp":"2018. május. 30. 11:03","title":"Ez nem vicc(es): van egy ország, ahol \"jogosítványhoz\" kötik, hogy valaki videót töltsön fel az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hangos és szemetelő turisták 140 eurós büntetést kaphatnak, amíg a közterületen részegen mulatozók 95 eurós bírságra számíthatnak a holland fővárosban.","shortLead":"A hangos és szemetelő turisták 140 eurós büntetést kaphatnak, amíg a közterületen részegen mulatozók 95 eurós bírságra...","id":"20180531_az_amszterdamiaknak_eleguk_lett_a_hangos_es_szemetelo_turistakbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7468ad68-04c4-4746-b187-6dd738344f54","keywords":null,"link":"/elet/20180531_az_amszterdamiaknak_eleguk_lett_a_hangos_es_szemetelo_turistakbol","timestamp":"2018. május. 31. 17:15","title":"Az amszterdamiaknak elegük lett a hangos és szemetelő turistákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jövő őszi önkormányzati választások kampányának kezdete előtt külön államtitkárt neveztek ki a forrásai és hatásköre nagy részétől már korábban megfosztott főváros fejlesztéseinek intézésére. ","shortLead":"A jövő őszi önkormányzati választások kampányának kezdete előtt külön államtitkárt neveztek ki a forrásai és hatásköre...","id":"20180531_Penzzel_venne_vissza_Budapestet_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfebd84-1f06-493b-a876-25b424a75f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Penzzel_venne_vissza_Budapestet_Orban","timestamp":"2018. május. 31. 14:18","title":"Pénzzel venné vissza Budapestet Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3700 munkavállaló távozik a gyártó németországi vállalatától, de ők is önkéntes alapon. ","shortLead":"Legfeljebb 3700 munkavállaló távozik a gyártó németországi vállalatától, de ők is önkéntes alapon. ","id":"20180530_Maradnak_a_gyarak_es_nem_rug_ki_senkit_az_Opel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14b179f-5f08-4374-90de-5e94aa27a646","keywords":null,"link":"/kkv/20180530_Maradnak_a_gyarak_es_nem_rug_ki_senkit_az_Opel","timestamp":"2018. május. 30. 14:59","title":"Maradnak a gyárak, és nem rúg ki senkit az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ef2a6-f6c7-4fac-bb1a-27610775091b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle. ","shortLead":"A Skoda Superb eleve nem egy kifejezetten olcsó darab, de most már prémiumautókat megszégyenítő áron is van belőle. ","id":"20180530_skoda_superb_pancelozott_golyoallo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236ef2a6-f6c7-4fac-bb1a-27610775091b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee10a26-6ce2-4cad-9058-9fde53861b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_skoda_superb_pancelozott_golyoallo","timestamp":"2018. május. 30. 14:26","title":"44 millió forintért páncélozott Skodát is vehetünk mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff0bf36-ca4f-417d-805d-4b71e18db190","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyereséget hozott a Népszava kiadása, pedig egy évvel korábban még mínuszban volt a kiadó.","shortLead":"Nyereséget hozott a Népszava kiadása, pedig egy évvel korábban még mínuszban volt a kiadó.","id":"20180531_Puch_tud_valamit_300_milliohoz_kozelit_a_Nepszava_kiadojanak_nyeresege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff0bf36-ca4f-417d-805d-4b71e18db190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de39453-5cb6-4a60-b8c6-2bac646c05b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Puch_tud_valamit_300_milliohoz_kozelit_a_Nepszava_kiadojanak_nyeresege","timestamp":"2018. május. 31. 14:45","title":"Puch tud valamit: 300 millióhoz közelít a Népszava kiadójának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]