[{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden viccben, ebben is ott lapul az igazság. ","shortLead":"Tayyip Erdogan török elnök egyetlen igazi ellenzéke a líra – viccelődnek a közgazdászok Törökországban. Mint minden...","id":"20180531_Varatlanul_kemeny_ellenfelet_kapott_Orban_nagyratoro_torok_baratja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a24e253-6963-461a-895c-8dd85f0e7a0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Varatlanul_kemeny_ellenfelet_kapott_Orban_nagyratoro_torok_baratja","timestamp":"2018. május. 31. 11:30","title":"Váratlanul kemény ellenfelet kapott Orbán nagyratörő török barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1feff6-0059-4513-99b6-8f498e827ba9","c_author":"Hercsel Adél","category":"velemeny","description":"Egy agyonbántalmazott, lelki beteg társadalomban élünk, ahol mindenki lábon hordja ki a maga szégyellt neurózisát. Vélemény.","shortLead":"Egy agyonbántalmazott, lelki beteg társadalomban élünk, ahol mindenki lábon hordja ki a maga szégyellt neurózisát...","id":"20180531_A_politika_vege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1feff6-0059-4513-99b6-8f498e827ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c3c9b1-ed67-49e9-bba9-53b1986e9a3f","keywords":null,"link":"/velemeny/20180531_A_politika_vege","timestamp":"2018. május. 31. 18:15","title":"Hercsel Adél: A politika vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás.","shortLead":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt...","id":"20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b10763e-3160-4e79-af16-92232e852fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","timestamp":"2018. május. 29. 20:24","title":"Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú évek óta tartó jogi vita végére tett pontot szerdán a Kúria, mikor kimondta, nem kell kitakarni a tüntetésekről készült tudósításokban látható rendőrök arcát. ","shortLead":"Hosszú évek óta tartó jogi vita végére tett pontot szerdán a Kúria, mikor kimondta, nem kell kitakarni a tüntetésekről...","id":"20180530_Vegleges_dontes_nem_kell_kitakarni_a_tuntetesen_dolgozo_rendorok_arcat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceaab71-cda2-4cd3-bea4-ac5b2b58d67d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Vegleges_dontes_nem_kell_kitakarni_a_tuntetesen_dolgozo_rendorok_arcat","timestamp":"2018. május. 30. 16:12","title":"Végleges döntés: nem kell kitakarni a tüntetésen dolgozó rendőrök arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Dusanka fehér, de nem albínó. Európában valószínűleg sehol máshol nem született még ilyen különleges állat. ","shortLead":"Dusanka fehér, de nem albínó. Európában valószínűleg sehol máshol nem született még ilyen különleges állat. ","id":"20180530_nagyon_ritka_boleny_szuletett_a_belgradi_allatkertben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd34ea-2c3e-4b97-aa56-ba29c3f1b2e1","keywords":null,"link":"/elet/20180530_nagyon_ritka_boleny_szuletett_a_belgradi_allatkertben","timestamp":"2018. május. 30. 14:27","title":"Nagyon ritka bölény született a belgrádi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni, utólag viszont már hárít és visszatámad Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerinte teljesen rendben van, hogy egy magáncég jól menő szállodát üzemeltet a kastélyban, az oktatási és kulturális központnak szánt Klebelsberg emlékházat pedig lagziknak adják ki.","shortLead":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni...","id":"20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03233d2c-0dfc-4c14-91ad-44b46b737105","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","timestamp":"2018. május. 31. 12:36","title":"A mindig higgadt Varga Mihály vagdalkozva magyarázza a kastélyügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","id":"20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970eb12d-a016-4efc-830c-4ae15d3a01cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","timestamp":"2018. május. 31. 14:42","title":"Rábólintott az NVB Karácsony és Gémesi utódjára a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]