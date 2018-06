Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegszállítók hibázhattak, a mozgássérült asszonynak eltört a szeméremcsontja, súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A betegszállítók ellen vádat emeltek.","shortLead":"A betegszállítók hibázhattak, a mozgássérült asszonynak eltört a szeméremcsontja, súlyos, nyolc napon túl gyógyuló...","id":"20180531_Nem_csatoltak_be_a_biztonsagi_ovet_a_toloszekbol_a_padlora_zuhant_egy_87_eves_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59d4145-304c-4bae-a16d-dc1e44590eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Nem_csatoltak_be_a_biztonsagi_ovet_a_toloszekbol_a_padlora_zuhant_egy_87_eves_no","timestamp":"2018. május. 31. 11:04","title":"Nem csatolták be a biztonsági övet, a tolószékből a padlóra zuhant egy 87 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák szerint az európai reptereken minden tizedik utast kellemetlen meglepetés ér a biztonsági ellenőrzéskor. A szigorú szabályok miatt sok tárgyat nem lehet a kézipoggyászban az utastérbe vinni. Ugorhat az értékes svájci bicska vagy manikűrkészlet is.","shortLead":"A statisztikák szerint az európai reptereken minden tizedik utast kellemetlen meglepetés ér a biztonsági ellenőrzéskor...","id":"20180601_Elvettek_a_repteren_a_kedvenc_kisbicskajat_Van_ahol_vissza_fogjak_adni_igaz_nem_ingyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dccc6cc-2363-453b-988f-7910cf62339f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085d52c-52d8-4cd5-bcd4-ffb67cd2f471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Elvettek_a_repteren_a_kedvenc_kisbicskajat_Van_ahol_vissza_fogjak_adni_igaz_nem_ingyen","timestamp":"2018. június. 01. 14:44","title":"Elvették a reptéren a kedvenc kisbicskáját? Van, ahol vissza fogják adni, igaz, nem ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern motorokkal és váltókkal támadnak.","shortLead":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern...","id":"20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbbfccf-8382-4305-90b3-c9ddc57a13b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. május. 31. 14:21","title":"Emlékszik a Kamaz teherautókra? Most visszatérnek Magyarországra, akár 6x6 kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","id":"20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43cc520-52d3-4931-9542-c56e167ae778","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","timestamp":"2018. június. 01. 21:16","title":"Két autó ütközött, sérült is van a Ferihegyi útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai Klebelsberg Kastély újjáépítésére azzal, hogy „oktatási és kulturális” központként fog működni. A pazar kastélyban végül jól menő szállodát üzemeltet egy magáncég, Klebelsberg emlékháza pedig akkor látogatható, ha éppen nincs esküvő. De egész nyáron egymást érik majd a lagzik, amelyek idejére még a kultuszminiszter bútorait is kipakolják – mindez akkor derült ki, mikor inkognitóban bejutottunk a helyre, ahol alig két hete megalakult a 4. Orbán-kormány.","shortLead":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai...","id":"20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b1446b-0103-4b1e-9051-59dced7b5638","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","timestamp":"2018. május. 31. 06:30","title":"Luxusesküvők az emlékházban: Schmitt Pál lánya vezeti a kastélyt, amit mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2b8a6d-1f4a-4abc-a23c-0e66d573ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Chipset reklámoz az argentin labdarúgó, többek között egy magyar férfival együtt.","shortLead":"Chipset reklámoz az argentin labdarúgó, többek között egy magyar férfival együtt.","id":"20180531_Messivel_forgatott_egy_magyar_modell","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be2b8a6d-1f4a-4abc-a23c-0e66d573ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8cffdb-60b0-42ba-a5ed-9586f94e6a37","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Messivel_forgatott_egy_magyar_modell","timestamp":"2018. május. 31. 09:53","title":"Messivel forgatott egy magyar modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mellette ülő nő a Twitteren keresztül próbált megoldást találni a számára kellemetlen helyzetre. Nem nagyon sikerült.","shortLead":"A mellette ülő nő a Twitteren keresztül próbált megoldást találni a számára kellemetlen helyzetre. Nem nagyon sikerült.","id":"20180601_Gondtalanul_maszturbalt_a_repulon_a_Southwest_Airlines_egyik_utasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c767db-6858-467e-ab70-a5cf165e31b5","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Gondtalanul_maszturbalt_a_repulon_a_Southwest_Airlines_egyik_utasa","timestamp":"2018. június. 01. 16:35","title":"Gondtalanul maszturbált a repülőn a Southwest Airlines egyik utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy napra ugyan, de Ronaldinho is beugrott, hogy közös klipet forgasson a szintén nálunk tartózkodó Smith-szel.","shortLead":"Egy napra ugyan, de Ronaldinho is beugrott, hogy közös klipet forgasson a szintén nálunk tartózkodó Smith-szel.","id":"20180601_A_Will_Smith_mellett_egy_masik_vilagsztar_is_Budapestre_erkezett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008bdc-782b-4d0c-8f37-8c2717ed0782","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_A_Will_Smith_mellett_egy_masik_vilagsztar_is_Budapestre_erkezett","timestamp":"2018. június. 01. 09:47","title":"Will Smith mellett egy másik világsztár is Budapestre érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]