[{"available":true,"c_guid":"9a923b55-12ff-4356-a02e-e3322cbc4e28","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagyprojektekre kiszórt uniós támogatások, vizes vb, Liget projekt – remek évet zártak azok a magyar cégek, amelyek az állami beruházásokból élnek. Egészen jól behatárolható körről van szó, egészen kiszámítható üzleti modellel.","shortLead":"Nagyprojektekre kiszórt uniós támogatások, vizes vb, Liget projekt – remek évet zártak azok a magyar cégek, amelyek...","id":"20180601_ner_beszamolok_epitoipar_allami_megrendelesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a923b55-12ff-4356-a02e-e3322cbc4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de504c8-ea07-4fee-a9ac-d1fef49bcdf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_ner_beszamolok_epitoipar_allami_megrendelesek","timestamp":"2018. június. 01. 06:30","title":"Állami gigaberuházások hizlalták a NER-lovagok cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","shortLead":"Egyáltalán nem értesítették őket, pedig a közterület lefoglalására állítólag maga a polgármester adott engedélyt. ","id":"20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd59aa1-cb45-499d-8207-0c2482421526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e98ae9c-cd90-4cc3-8978-f6a33b1020d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_A_lakok_tudta_nelkul_vittek_el_az_autoikat_a_IX_keruletben_egy_forgatas_miatt","timestamp":"2018. május. 31. 19:15","title":"A lakók tudta nélkül vitték el az autóikat a IX. kerületben egy forgatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dde4fe-63ea-4eb2-adbb-16bf1c4a7f8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. ","shortLead":"Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. ","id":"20180531_Ujabb_22_milliard_forintos_sikkasztas_vadja_a_Quaestorugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43dde4fe-63ea-4eb2-adbb-16bf1c4a7f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a80385a-15c9-4f2e-a037-be624ceed7ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ujabb_22_milliard_forintos_sikkasztas_vadja_a_Quaestorugyben","timestamp":"2018. május. 31. 09:21","title":"Újabb, 2,2 milliárd forintos sikkasztás vádja a Quaestor-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547e1b52-d9f5-401d-a42c-edda0798b055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezer apró műanyag alkatrész ritkán okoz akkora élményt mint jelen esetben, hiszen ezúttal egy 800 millió forintos sportkocsi élethű kicsinyített mását lehet megépíteni belőlük.","shortLead":"Több ezer apró műanyag alkatrész ritkán okoz akkora élményt mint jelen esetben, hiszen ezúttal egy 800 millió forintos...","id":"20180601_lego_bugatti_chiron_hipersportkocsi_jatekauto_epitokocka_kicsinyitett_modell_replika_w16_motor_dugattyu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=547e1b52-d9f5-401d-a42c-edda0798b055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9effa9-0897-4d4e-9ac5-3b42719a1611","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_lego_bugatti_chiron_hipersportkocsi_jatekauto_epitokocka_kicsinyitett_modell_replika_w16_motor_dugattyu","timestamp":"2018. június. 01. 11:40","title":"Ritkán mutatnak be ennyire menő Legót: itt a 127 ezer forintos hatalmas Bugatti Chiron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menetelnek, ha meg kell védeni a hazát/miniszterelnököt, de vajon ugyanilyen könnyen kapnak engedélyt a békemenetre a szigorított Alaptörvénnyel is? ","shortLead":"Menetelnek, ha meg kell védeni a hazát/miniszterelnököt, de vajon ugyanilyen könnyen kapnak engedélyt a békemenetre...","id":"20180531_Orban_kedvenc_civiljeire_is_lesujt_a_szigor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec84f877-2821-4ef6-a532-af3a8d1a7f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Orban_kedvenc_civiljeire_is_lesujt_a_szigor","timestamp":"2018. május. 31. 16:10","title":"Betilthatják a békemenetet, ha a körút lakóit zavarja? A CÖF-nél lapítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219d9a4f-3836-4452-8f49-e6b2e49f150f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal több adatot láthat az orvos vagy a gyógyszerész a betegről, de nem kötelező mindent megadni.","shortLead":"Sokkal több adatot láthat az orvos vagy a gyógyszerész a betegről, de nem kötelező mindent megadni.","id":"20180530_Figyeljen_milyen_adatot_kozol_a_haziorvossal_Valtozas_jon_juliustol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219d9a4f-3836-4452-8f49-e6b2e49f150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbed6bc3-902d-41ce-9d5c-f5db22204bb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Figyeljen_milyen_adatot_kozol_a_haziorvossal_Valtozas_jon_juliustol","timestamp":"2018. május. 30. 18:06","title":"Figyeljen, milyen adatot közöl a háziorvossal! Változás jön júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek mutatkoznak arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az állatot és az embert.","shortLead":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek...","id":"20180531_virtualis_allatkertek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d040eb2e-d49d-4738-ad06-1462a8430ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_virtualis_allatkertek","timestamp":"2018. május. 31. 10:42","title":"Az állatkertek ideje végleg lejárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]