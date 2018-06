Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsen repülőgépgyárat építő Magnus Aircraft Zrt. egyik elektromos repülőgépe zuhant le a pogányi repülőtér közelében csütörtökön késő délelőtt. A balesetben ketten meghaltak.","shortLead":"A Pécsen repülőgépgyárat építő Magnus Aircraft Zrt. egyik elektromos repülőgépe zuhant le a pogányi repülőtér közelében...","id":"20180531_elektromos_kisgep_zuhant_le_pecsnel_tesztrepules_kozben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2f2652-e8c8-4363-a8c0-93a85e98902b","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_elektromos_kisgep_zuhant_le_pecsnel_tesztrepules_kozben","timestamp":"2018. május. 31. 13:31","title":"Elektromos kisgép zuhant le Pécsnél tesztrepülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni, utólag viszont már hárít és visszatámad Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerinte teljesen rendben van, hogy egy magáncég jól menő szállodát üzemeltet a kastélyban, az oktatási és kulturális központnak szánt Klebelsberg emlékházat pedig lagziknak adják ki.","shortLead":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni...","id":"20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03233d2c-0dfc-4c14-91ad-44b46b737105","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","timestamp":"2018. május. 31. 12:36","title":"A mindig higgadt Varga Mihály vagdalkozva magyarázza a kastélyügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2be05a0-73a5-48ce-858a-b88fef2999a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új típusú dibarion létezését jósolták meg japán kutatók a világ egyik legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépén, a K-komputeren végzett kvantum fénydinamikai összetett szimulációk alapján.","shortLead":"Egy új típusú dibarion létezését jósolták meg japán kutatók a világ egyik legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépén...","id":"20180531_japan_kutatok_dibarion_diomega_k_komputer_kvarkok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2be05a0-73a5-48ce-858a-b88fef2999a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbec497-6e5f-4d7c-bb21-0de0105e6266","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_japan_kutatok_dibarion_diomega_k_komputer_kvarkok","timestamp":"2018. május. 31. 10:03","title":"Bekapcsolták a K-komputert, és kijött egy olyan egzotikus részecske, amit egyelőre csak megjósolni tudnak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vizes vébé, Liget-projekt, Putyin-látogatás – jó évet zárt a Valton-Sec Kft.","shortLead":"Vizes vébé, Liget-projekt, Putyin-látogatás – jó évet zárt a Valton-Sec Kft.","id":"20180531_Nincs_felnivalonk_a_kormany_kedvenc_biztonsagi_cege_duskal_a_penzben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf112e7-2a5f-4d6c-98e6-36d5d08356c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Nincs_felnivalonk_a_kormany_kedvenc_biztonsagi_cege_duskal_a_penzben","timestamp":"2018. május. 31. 14:23","title":"Nincs félnivalónk: a kormány kedvenc biztonsági cége dúskál a pénzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kísérletezett új dizájnnal, lényegében egy az egyben lemásolta az iPhone X megjelenését új készülékénél a Xiaomi. A Mi 8-cas széria rögtön három verzióban indul bevetésre, olyan nyalánkságok mellett, mint a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó vagy az iPhone X-hez hasonló 3D-s arcfelismerés. Különbség persze van, például, hogy a legdrágább változat se nagyon kerül többe 150 ezer forintnál.","shortLead":"Nem kísérletezett új dizájnnal, lényegében egy az egyben lemásolta az iPhone X megjelenését új készülékénél a Xiaomi...","id":"20180601_xiaomi_mi_8_telefon_arcfelismeres_iphone_x_mi_8_se_mi_8_explorer_edition","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b869f9f2-39cc-4059-9cf4-1dd7504bb7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a6f360-dc2b-4c84-9195-e747dfd0c0b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_xiaomi_mi_8_telefon_arcfelismeres_iphone_x_mi_8_se_mi_8_explorer_edition","timestamp":"2018. június. 01. 08:03","title":"Nem akármilyen telefonnal jött ki a Xiaomi: sokat tud, de nem sokba kerül – ráadásul még átlátszó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","shortLead":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","id":"20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b93291-5385-4e0e-8720-c13df1ec0102","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","timestamp":"2018. május. 31. 11:15","title":"Ma lenne 70 éves a rocktörténelem egyik legjobb dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be, Kocsis Ágnes harmadik mozifilmje várhatóan 2019 második felében érkezik a mozikba. ","shortLead":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be...","id":"20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8724eef8-c48a-4d0b-b95c-7d16443e6aa7","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","timestamp":"2018. május. 30. 12:32","title":"Mit tesz velünk a szeretet teljes hiánya? Készül Kocsis Ágnes új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint a 2016-os érték. A legtöbbet a rezsi és az étel viszi el, a többletköltés elsősorban szórakozásra és okostelefonokra ment.","shortLead":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint...","id":"20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37a1a37-1761-4479-b33c-6b88aa7ba2b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","timestamp":"2018. május. 31. 09:48","title":"Tavaly több jutott italra és okostelefonra – ennyit költ a magyar havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]