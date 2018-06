Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","shortLead":"A sikeredző, aki három BL-t nyert a Real kispadján, elhagyja a Real Madridot.","id":"20180531_Lemondott_Zidane","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35480201-3909-4110-b9fd-a7b384a4cff2","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Lemondott_Zidane","timestamp":"2018. május. 31. 12:59","title":"Lemondott Zidane, a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt váltja Szél Bernadett mellett Hadházy Ákost, a pécsi politikus lett az LMP férfi társelnöke. Nem fél attól, hogy kitakarná Szél a rivaldafényből, mert nem is akar sütkérezni benne. Portré a HVG-ben.","shortLead":"Keresztes László Lóránt váltja Szél Bernadett mellett Hadházy Ákost, a pécsi politikus lett az LMP férfi társelnöke...","id":"20180530_Rajong_a_metalert_es_otthon_van_a_kuzdosportokban_az_LMP_uj_tarselnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ffaa11-fa12-4903-8192-f1bf9cb75549","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Rajong_a_metalert_es_otthon_van_a_kuzdosportokban_az_LMP_uj_tarselnoke","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Rajong a metálért, és otthon van a küzdősportokban az LMP új társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f95967-f49f-4181-854b-6b0d90923429","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az akadémia jogtudományi intézetének tudományos munkatársa szerint primitív, veszélyes és felháborító a kormány Stop Soros-törvényjavaslata, ám hiba arra várni, hogy majd az EU megoldja a helyzetet. Ziegler Tamás Dezső kiemelte: eddig nem szabályozta ennyire explicit módon a kormány, mit tekint biztonságos harmadik országnak, vagyis hova küldheti vissza csaknem automatikusan a menedékkérőket. ","shortLead":"Az akadémia jogtudományi intézetének tudományos munkatársa szerint primitív, veszélyes és felháborító a kormány Stop...","id":"20180531_mta_stop_soros_orban_eu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f95967-f49f-4181-854b-6b0d90923429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7acc2e-4c04-4500-b920-2ca07d6e9584","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_mta_stop_soros_orban_eu","timestamp":"2018. május. 31. 14:49","title":"MTA-munkatárs: \"Fasisztoid uszítás, amit a kormány csinál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf06140e-27cc-4d6d-a8f2-c8cb32864d67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A környező utcákkal egységes arculatot alakítanak ki a Vörösmarty téren. Új burkolatot fektetnek le, nagyobb lesz a zöldfelület, fejlesztik a világítást is.","shortLead":"A környező utcákkal egységes arculatot alakítanak ki a Vörösmarty téren. Új burkolatot fektetnek le, nagyobb lesz...","id":"20180530_felujitjak_a_vorosmarty_teret_de_ettol_meg_lesz_karacsonyi_vasar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf06140e-27cc-4d6d-a8f2-c8cb32864d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1406275-d77b-4a8f-8ce6-a88f455ae142","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_felujitjak_a_vorosmarty_teret_de_ettol_meg_lesz_karacsonyi_vasar","timestamp":"2018. május. 30. 13:34","title":"Felújítják a Vörösmarty teret, de ettől még lesz karácsonyi vásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., melynek a legnagyobb tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly.","shortLead":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági...","id":"20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfaafad-a170-4e86-bb1f-40aa2633c595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 31. 11:42","title":"Sikeres évet zárt Lázár nagybátyjának agrárcége Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff0bf36-ca4f-417d-805d-4b71e18db190","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyereséget hozott a Népszava kiadása, pedig egy évvel korábban még mínuszban volt a kiadó.","shortLead":"Nyereséget hozott a Népszava kiadása, pedig egy évvel korábban még mínuszban volt a kiadó.","id":"20180531_Puch_tud_valamit_300_milliohoz_kozelit_a_Nepszava_kiadojanak_nyeresege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff0bf36-ca4f-417d-805d-4b71e18db190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de39453-5cb6-4a60-b8c6-2bac646c05b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Puch_tud_valamit_300_milliohoz_kozelit_a_Nepszava_kiadojanak_nyeresege","timestamp":"2018. május. 31. 14:45","title":"Puch tud valamit: 300 millióhoz közelít a Népszava kiadójának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával foglalkozik. De nem ezzel keltett feltűnést.","shortLead":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával...","id":"20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c932ec6-a78f-452e-bf06-13911ff5ddb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","timestamp":"2018. május. 30. 10:18","title":"Dolgozna olyan cégnél, ahol az alkalmazottak döntenek a főnök fizetéséről? Már ilyen is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0138da82-2abb-4fcc-834d-230221b6c988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Skót Természetvédelmi Testület egy évvel ezelőtt kapta lencsevégre azt az állatot, amely a tengerek szennyezésétől szenved. Másik két szarvas szintén egy halászháló miatt pusztult el.","shortLead":"A Skót Természetvédelmi Testület egy évvel ezelőtt kapta lencsevégre azt az állatot, amely a tengerek szennyezésétől...","id":"20180531_gimszarvas_agancs_halaszhalo_skocia_rum_sziget_tengerek_szennyezettsege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0138da82-2abb-4fcc-834d-230221b6c988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4ea49f-c592-4504-a284-c74472eeee89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_gimszarvas_agancs_halaszhalo_skocia_rum_sziget_tengerek_szennyezettsege","timestamp":"2018. május. 31. 20:03","title":"Szívszomorító kép: annyi műanyaggal szórja tele az ember a világot, hogy már a szarvasokon is meglátszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]