A virtuális és a kiterjesztett valóság eszközeit tuningolná fel a Qualacomm a Augmented World Expón (AWE) bejelentett Snapdragon XR1 lapkakészlettel. Amellett, hogy a cég 800-as sorozatú chipjei a megtalálták a helyüket az AR- és VR-világban, a gyártó külön is kiemeli az XR1 jellemzőit, például hogy szerintük tökéletesen játssza majd le a 60 fps 4K-videókat, igen alacsony áramfogyasztás mellett. Hasonló a helyzet a platform hőkibocsátására is, azaz szinte nem is fog melegedni.

Támogatni fogja az olyan kulcsfontosságú vizuális API-kat, mint az Open GL, az Open CL és a Vulkan, és ezzel számos lehetőséget kínál majd a fejlesztőknek. A hangokat illetően sincs miért szégyenkeznie: a binaurális audió mellett a chipkészlet támogatja a Qualcom 3D Audio Suite-ját, a Qualcomm aptX Audiót (a hifi érdekében), a hangasszisztenst és a Bluetooth-lejátszást.

© Qualcomm

A mesterséges intelligencia területén megbirkózik az AI-hez kapcsolódó lekérdezések feldolgozásával, és képes nagy teljesítményű, energiatakarékos gépi tanulás alapú algoritmusok futtatására. Ez rendkívül hasznos lehet majd a jövő VR-headsetjeiben. A lapkakészlet létrehozása egyúttal azt is jelenti, hogy a Qualcomm úgy érzi, az önálló (AR, VR) headsetek piaca immár elég nagy ahhoz, hogy megérje a dedikált platform (beleértve annak különböző költségeit). A lapkakészlet részletesebb specifikációit (pl. a használt CPU-magok, GPU-konfiguráció) a Qualcomm egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

