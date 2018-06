Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az ország nagyobbik része megússza a felhőszakadást
Kiss Tibi: Nem normális, hogy a politika egymásnak ugrasztja az embereket
Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta az Elviszlek magammal legújabb részében.
Kamerákat szereltek fel a brutálisan meggyilkolt nyolcéves lány falujában
A sólyi kislányt egy 16 éves fiú gyilkolta meg, testét a patakparton találták meg.

\r

","shortLead":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Kiss Tibi: Nem normális, hogy a politika egymásnak ugrasztja az embereket A Balkán az ENSZ szerint sem biztonságos menekültszempontból: volt olyan év, hogy Szerbiában egy ember sem kapott menekültstátuszt. A szigorúnak kikiáltott Stop Soros pedig gyáva meghunyászkodás. Nyugatról már nem is küldenek vissza hozzánk menedékkérőket, csak a V4-es barátaink nem álltak még le. ","shortLead":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről...","id":"20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee3338-c658-42c2-8eab-d2a05e00113a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","timestamp":"2018. május. 30. 17:34","title":"Stop Soros: gyakorlatilag nincs már menekültjog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés tenne központi témává a Visegrádi országokban.","shortLead":"Nagyon kevesen értik, mit is jelent valójában a fenntarthatóság, melyet magyar fiatalok által indított kezdeményezés...","id":"20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0636e1-01c4-4d95-8283-b97f02e05e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae85c33-f70a-4638-9be1-f27e457d8348","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ezert_fognak_a_most_felnovok_nehezebb_eletet_elni_mint_mi","timestamp":"2018. május. 31. 10:55","title":"Ezért fognak a most felnövők nehezebb életet élni, mint mi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a588fb-c51a-4b67-8347-218b78526621","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az édesapja temetésére kapott támogatást nem tudta visszafizetni Bóta György, így az örökölt ingatlan is gyorsan elúszott, másfél évvel ezelőtt ki is lakoltatták a kétgyermekes családot. Bótáék a „szerencsés” kilakoltatottak közé tartoznak, az árverezésből nekik legalább egy kalyibára futotta. ","shortLead":"Az édesapja temetésére kapott támogatást nem tudta visszafizetni Bóta György, így az örökölt ingatlan is gyorsan...","id":"20180530_kilakoltatas_arveres_vegrehajtas_nyomor_adossag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a588fb-c51a-4b67-8347-218b78526621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92732852-6ec9-4188-8f46-682a02971fdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_kilakoltatas_arveres_vegrehajtas_nyomor_adossag","timestamp":"2018. május. 30. 19:55","title":"Hiába örökölt egy egész házrészt, egy 70 ezres adósság lett a veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni, utólag viszont már hárít és visszatámad Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerinte teljesen rendben van, hogy egy magáncég jól menő szállodát üzemeltet a kastélyban, az oktatási és kulturális központnak szánt Klebelsberg emlékházat pedig lagziknak adják ki.
Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni, utólag viszont már hárít és visszatámad Varga Mihály pénzügyminiszter.
A mindig higgadt Varga Mihály vagdalkozva magyarázza a kastélyügyet