A nyitottság jegyében több funkciót is bevezetett a Facebook abból az alkalomból, hogy az Egyesült Államokban a június a büszkeség hónapja.

A tavaly bekapcsolt szivárványos hangulatjelet ugyan kivonták a forgalomból, de megannyi másik apróságot vezetett most be a Facebook azért, mert az LGBTQ/LMBTQ-közösség, valamint a sokszínűségre értékként tekintő felhasználók kifejezhessék véleményüket az oldalon.

A fontos ügyek melletti facebookos kiállás egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze a profilképes keret, melyből a Facebook ezúttal kétfélét is legyártott.

© Facebook

Ha szivárvánnyal látná el saját profilképét, akkor ide kattintva tudja megtenni, facebookos bejelentkezés után. Az oldal bal oszlopában található keresőmezőbe írja be azt, hogy fbpride, majd válassza ki, hogy a két lehetőség közül melyik szivárványos keret a szimpatikusabb. Ezután a jobb alsó sarokban megadhatja, hogy a Facebook automatikusan visszaállítsa az eredeti, színezés nélküli képet egy óra, egy nap vagy egy hét múlva. (A profilkép természetesen bármikor visszacserélhető manuálisan is.) Ezután már csak a “Beállítás profilképként” gombra kell kattintania, és készen is van.

Hasonló lehetőséget élesítettek a hírfolyamba és a történetek (stories) közé kitehető szöveges bejegyzések színezésénél is. (Mi egyelőre nem látjuk a lehetőségek között a szivárványos hátteret, de a Facebook bejelentése után hamarosan meg kell jelennie.)

© Facebook

Szivárványos keretek kerültek a Facebookbe épített fényképező funkcióhoz is.

© Facebook

Június utolsó napjáig a Messengeren is van mód arra, hogy pride-os filterekkel, keretekkel és matricákkal lássuk el a fotókat.

© Facebook

