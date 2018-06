A belépőszintű kompakt digitális fényképezőgépek piacát az elmúlt években teljesen ellehetetlenítették az egyre jobb minőségű kamerás mobilok. Ez nem is csoda, hiszen utóbbi, mindig nálunk lévő eszközök segítségével ma már olyan kiváló felvételek készíthetők, melyek akár nagyméretű nyomtatásban is megállják a helyüket, és az utóbbi időkben már az optikai zoomról és a látványos, elmosott hátterű portrékról sem kell lemondaniuk a telefonnal fotózóknak.

A fényképezőgépeket és egy ideje már kamerás mobilokat is a képminőségűk alapján minősítő DxOLabs laboratóriumi mérése szerint jelenleg a tripla hátsókamerás Huawei P20 Pro a világ legjobb minőségű fotós telefonja. De azért erről mi magunk is meg kívántunk győződni.

A Leica-sztori

Vannak olyan mobilgyártók, melyek saját maguk fejlesztik a képalkotó megoldásaikat, ilyen például a Samsung és az Apple is. A Nokia azonban nem volt rest egy nagy és neves céghez, a Zeisshez fordulni segítségért, és néhány éve így tett a Huawei is, mely kamera fronton a Leicával kötött együttműködési szerződést.

© Huawei

A kereken 100 éve alapított Leica wetzlari központjában megtudtuk, hogy az alapvetően méregdrága és kiváló minőségű fényképezőgépek és objektívek gyártásával foglalkozó német cég néhány évvel ezelőtt több mobilgyártóval is tárgyalóasztalhoz ült. Végül a Huaweire esett a választás, és az elmúlt évek igazolták a döntés helyességét. Olyannyira, hogy bár nem tudni pontosan, meddig tart az együttműködés, mindkét fél szerint hosszú-hosszú évekig jönnek még Leica kamerával új Huawei készülékek.

Anélkül, hogy mélységbe menőkig foglalkoznánk a Leicával, elég annyit megjegyezni róla, hogy a kínálatában található 10 millió forintos nagylátószögű objektív is, illetve egy ilyen márkájú kompakt távcsőért akár 3 millió forintot is elkérhetnek. A vállalat első fényképezőgépének jelenlegi eszmei értéke pedig meghaladja a 3 milliárd forintot. (A gép, pontosabban annak hű mása bárki által megtekinthető a wetzlari múzeumban.)

A Leica által előírt minőségi követelményekről sok mindent elárul az alábbi fotó. A nagy kör az emberi hajszál felnagyított keresztmetszete, a kisebb fekete kör a pókháló vastagságát jelképezi és az ehhez képest vékonyka huzal azt mutatja meg, hogy a cég lencséinek milyen aprólékos a kidolgozási minősége. 0,00001 milliméterről beszélünk.

© László Ferenc

Számszerűen

A jó képminőséghez azonban még nem elég, ha az objektív kiváló. A lencsék mögé ugyanis jól megválasztott képérzékelőnek is kell kerülnie. A Huawei P20 Pro hátoldalán lévő három kamera közül a középső az úgymond főkamera, mely egy f1,8-as fényerejű optika mögött egy 45 négyzetmilliméteres képszenzort vonultat fel.

Összehasonlításképp, a Samsung Galaxy S9+ f1,5-ös, tehát nagyobb fényerőt tud, viszont a benne lévő lapka mindössze 25 négyzetmilliméteres. És itt bizony nagyon sokat számít a méret: minél nagyobb egy szenzor, annál jobb lehet a képminőség. Az alábbi fotón a mobilokban és a kezdő/haladó fényképezőgépekben lévő szenzorok mérete hasonlítható össze egymással – a P20 Pro érzékelője a sorban az első két lapka közé ékelődhet be:

© László Ferenc

A Huawei csúcsmobiljával 40 megapixeles fotók is készíthetők, de mivel ritkán van szükségünk ekkora felbontásra, inkább a 10 megapixeles üzemmódot érdemes használni. Már csak azért is, mert az ilyenkor pixelösszevonással készülő felvételek tapasztalatunk szerint igen jó képminőségűek, és még rossz fényviszonyok mellett is alig tartalmaznak képzajt, vagyis zavaró szemcsésedést.

Monokróm, zoom

A főkamerától balra lévő 20 megapixeles és f1,6-os fényerejű képalkotó modul nem lát színeket, csak fekete-fehér képi információkat rögzít. Hogy mi értelme ennek, ha amúgy utólag bármilyen fotó fekete/fehérré tehető? Nos, elsősorban az, hogy a színszűrő elhagyása miatt ez a kamera sokkal több fényt képes magába engedni és a dinamikatartománya is kiváló. Ennek előnyeit nemcsak monokróm képek készítésekor élvezhetjük, hanem normál színes módban is, amikor a fekete/fehér és a színes kamerák a képminőség javítása érdekében összedolgoznak egymással.

© László Ferenc

A harmadik kamera csak 8 megapixeles és f2,4-es fényerejű, de mivel a társaitól eltérően nem 27, hanem 80 milliméteres fókusztávolságú, 3x-os optikai zoomot biztosít. Ez a gyújtótávolság ideális portrék készítéséhez és az optikai képstabilizátornak köszönhetően a távolabbi témák sem mozdulnak be. Sőt, még a szoftveresen felturbózott 5x-ös hibrid zoom is egészen jó minőségű, bőven használható felvételeket eredményez.

© László Ferenc

A haladó fotósoknak érdemes Pro módba kapcsolni, ahol minden fontos beállítás elvégezhető manuálisan. Az átlagos képességű/tapasztalatú fotósoknak inkább az MI, vagyis mesterséges intelligencia módot érdemes kipróbálniuk. Ilyenkor 19 különböző témát képes felismerni a rendszer, legyen szó portréról, növényzetről, naplementéről vagy éppen ételről.

A gépi intelligenciának több millió fotót mutattak meg, és a P20 Pro ezek alapján optimalizálja a felvételeket. Akár oly módon, hogy egy bizonyos algoritmust vagy effektet csak a kép bizonyos részein alkalmaz. Tapasztalataink szerint az MI módban készített fotók laikus szemmel nézve nagyon jól mutatnak, szinte már vibrálnak, de ha fotós oldalról közelítünk, akkor olyan, mintha a gépi intelligencia mindig egy kicsit túlhúzná a filtereket. Ezen a jövőben egy szoftverfrissítéssel tompíthatna majd a gyártó, addig is ha nem tetszik az MI túlságosan "eye candy" munkája, bármikor egyszerűen kikapcsolható.

Aduász

Napközben, megfelelő fényviszonyok mellett akár az olcsóbb kamerás mobilokkal is jó képeket lehet készíteni, naplemente után viszont még a drágább modellek is küszködnek. Nem úgy a P20 Pro, melynél sötétben lényegében csak annyi a dolgunk, hogy bekapcsoljuk az Este üzemmódot, és hogy relatíve mozdulatlanul tartsuk a telefont. Az exponálás ilyenkor hosszú másodpercekig is eltarthat, de ha nem túl remegős a kezünk, akkor állvány nélkül is simán megoldhatjuk a feladatot.

© László Ferenc

A végeredmény pedig egyenesen elképesztő, a telefon kamerája sokkal több részletet lát, mint a saját szemünk, és akkor sem hervad le a mosoly az arcunkról, ha belenagyítunk a nagy dinamikatartományú esti fotókba. A mellékelt fényképek 21-23 óra között készültek, egyszerűen kézben tartott mobillal.

Videó, szelfi

A videófelvevő 4K módban 30 fps-re képes, ami ebben a kategóriában ma már alapszint, és a csillagos ötös érdemjegyhez azért illett volna gondoskodni a 60 képkocka/másodperces sebességről. 720p HD-ben viszont adott a 960 fps-es tempó, melynek révén igen látványos lassított felvételek készíthetők. Például ilyesmi:

A frontkamera 24 megapixeles felbontású, de ennek a felét simán beáldoznánk, ha cserébe autofókuszt is kapnánk, erről ugyanis sajnos megfeledkezett a gyártó.

De hogyan fotózzunk?

Wetzlari túránkon két profi, amúgy Leica fényképezőgépeket használó fotós, Alex Lambrechts és Tomasz Lazar is részt vett. Elmondásuk szerint a P20 Próval készített felvételek olyan minőségűek, hogy akár a világ vezető nyomtatott divatmagazinjaiban is fel lehetne használni őket. Ezzel együtt, ahogy már korábban is megírtuk: egy jó fotó nem elsősorban a használt készüléken múlik – hanem a fotós tudásán.

Lambrechts elmondta, hogy nem híve az utólagos fényképszerkesztésnek, ezért igyekszik minden felvételt úgy elkészíteni, hogy azon lehetőleg ne kelljen útómunkát végezni, vagy ha igen, akkor csak minimálisat. Általános tanácsként hangzott el, hogy a mobillal készített fotóinkat érdemes egy-két fényértékkel alulexponálni, ilyenkor ugyanis az erősebben megvilágított részek sem veszítik fel az apró részleteiket. Jó képek alatt nem feltétlenül jó képminőségű fotókat kell érteni, hanem olyanokat, melyek kreatívak és bármilyen módon magukra tudják irányítani az őket megtekintők figyelmét. Merészen lehet próbálkozni akár a nappal szemben történő fotózással is, és sokkal egyedibbé lehet tenni a felvételeket, ha bátran alulról vagy felülről örökítjük meg az adott témát. És az sincs kőbe vésve, hogy minden fotónak tökéletesen vízszintesnek kell lennie.

© László Ferenc

A haladó fotósoknak a zársebességgel is érdemes eljátszaniuk, hiszen míg adott esetben érdemes rövid záridővel megfagyasztani a pillanatot, máskor a hosszabb záridő által biztosított elmosódás adhat igazi dinamikát a fotóknak. Nincs abszolút sikerrecept, de ha nem vagyunk restek bátran kísérletezni, akkor az garantáltan nem marad hatás nélkül.

Összességében tehát: aki jobb képeket szeretne csinálni, az első körben ne a készüléke cseréjén gondolkozzon. Ha szívesen venne ehhez néhány – képekkel illusztrált – jó tanácsot, itt talál.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.