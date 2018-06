Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétszeres F1-világbajnok fiatalabb gyermeke a Hungaroringen mutatja meg vezetési tudását, mégpedig az F3-ban.","shortLead":"A hétszeres F1-világbajnok fiatalabb gyermeke a Hungaroringen mutatja meg vezetési tudását, mégpedig az F3-ban.","id":"20180601_michael_schumacher_fia_mick_magyarorszagon_formula_1_formula_3_dtm_hungaroring_mogyorod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900ba592-95c6-4e02-b79d-aa3eb856af5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_michael_schumacher_fia_mick_magyarorszagon_formula_1_formula_3_dtm_hungaroring_mogyorod","timestamp":"2018. június. 01. 08:21","title":"Schumacher fia ismét Magyarországon – most hétvégén találkozhatunk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152f27e3-7aa5-43f0-8212-1499261e1542","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon 2010-ben már leállította az utolsó filmes fényképezőgép, az EOS-1v gyártását, de az elmúlt 8 évben továbbra is árusították őket. Mostantól viszont végleg visszavonul a 18 éve bemutatott gép.","shortLead":"A Canon 2010-ben már leállította az utolsó filmes fényképezőgép, az EOS-1v gyártását, de az elmúlt 8 évben továbbra is...","id":"20180601_canon_eos_1v_slr_fenykepezogep_eladas_vege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=152f27e3-7aa5-43f0-8212-1499261e1542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362c1c74-1280-4951-94dd-1a8f75065560","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_canon_eos_1v_slr_fenykepezogep_eladas_vege","timestamp":"2018. június. 01. 20:03","title":"Vége: 80 év után nem árul több filmes fényképezőgépet a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484b5a65-ad9a-4e09-994e-facb38418ae2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint is 7 fokkal van melegebb a szokásosnál. Az azért sok. ","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint is 7 fokkal van melegebb a szokásosnál. Az azért sok. ","id":"20180531_Igaza_van_ha_arra_panaszkodik_hogy_ilyenkor_meg_nem_szokott_ilyen_meleg_lenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=484b5a65-ad9a-4e09-994e-facb38418ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59748b7a-aee7-4fc7-9944-939f63738dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Igaza_van_ha_arra_panaszkodik_hogy_ilyenkor_meg_nem_szokott_ilyen_meleg_lenni","timestamp":"2018. május. 31. 19:18","title":"Igaza van, ha arra panaszkodik, hogy ilyenkor még nem szokott ilyen meleg lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b41f220-5108-4acd-9546-2564d7289d1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz helyzetbe került az amszterdami Van Gogh Múzeum.","shortLead":"Nehéz helyzetbe került az amszterdami Van Gogh Múzeum.","id":"20180601_Hervandnak_Van_Gogh_napraforgoi_mert_barnul_a_sarga_festek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b41f220-5108-4acd-9546-2564d7289d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8fdf62-014d-446f-894f-254b01fd5d12","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Hervandnak_Van_Gogh_napraforgoi_mert_barnul_a_sarga_festek","timestamp":"2018. június. 01. 12:32","title":"Hervadnak Van Gogh napraforgói, mert barnul a sárga festék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok államtitkárságra szüksége.","shortLead":"Kevesebb a politikus az államtitkárok között, az viszont indokolatlannak látszik, miért van Orbánnak ilyen sok...","id":"201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ce854b9-67cd-44e1-90ab-00202f593bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e1f0e-3322-47db-8444-874d3688b5c6","keywords":null,"link":"/itthon/201822__allamtitkarok__megsokasitva__politikai_kinevezettek__burjanzas","timestamp":"2018. június. 02. 07:00","title":"Kuszaság után ma már egyenesen káosz van az államtitkárságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Szkripal lánya egy múlt heti videóban arról beszélt: reméli, hogy egyszer hazatérhet majd Oroszországba. Az orosz kormány a jelek szerint máris a \"segítségére sietne\". Egyes vélemények szerint a Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát Oroszország akarta eltetetni láb alól. ","shortLead":"Szergej Szkripal lánya egy múlt heti videóban arról beszélt: reméli, hogy egyszer hazatérhet majd Oroszországba...","id":"20180601_az_orosz_kulugy_meguzente_hogy_segitene_hazaterni_a_megmergezett_exugynok_lanyanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b82074-dfb2-4ded-8833-ebc7ee3e15f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_az_orosz_kulugy_meguzente_hogy_segitene_hazaterni_a_megmergezett_exugynok_lanyanak","timestamp":"2018. június. 01. 15:40","title":"Az orosz külügy megüzente, hogy segítene hazatérni a megmérgezett exügynök lányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9958529a-1f0a-4d74-be3b-f4c7e94f0267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Vas megye területére másodfokú, a Sopron–Kaposvár vonaltól nyugatra eső további területekre pedig elsőfokú vészjelzést adtak ki.","shortLead":"Vas megye területére másodfokú, a Sopron–Kaposvár vonaltól nyugatra eső további területekre pedig elsőfokú vészjelzést...","id":"20180601_NyugatMagyarorszagon_lakik_Akkor_komoly_felhoszakadasra_szamithat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9958529a-1f0a-4d74-be3b-f4c7e94f0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c89187-e848-4dd1-bb3f-62aa1cb12ee4","keywords":null,"link":"/idojaras/20180601_NyugatMagyarorszagon_lakik_Akkor_komoly_felhoszakadasra_szamithat","timestamp":"2018. június. 01. 15:06","title":"Nyugat-Magyarországon lakik? Akkor komoly felhőszakadásra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6e5de7-0ce1-4331-8c29-88766d9c763b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi előjele nem volt annak, mire készül az elkövető a híd tetején.","shortLead":"Semmi előjele nem volt annak, mire készül az elkövető a híd tetején.","id":"20180601_uveghid_dobalas_szelvedo_baleset_","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6e5de7-0ce1-4331-8c29-88766d9c763b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9e80b3-f0ea-4d0b-b3b0-7b7f62176ce1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_uveghid_dobalas_szelvedo_baleset_","timestamp":"2018. június. 01. 19:21","title":"Üveget dobott le a hídról, menet közben törte be egy másfél hetes autó szélvédőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]