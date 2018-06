Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kisbabákkal nevelni empátiára a gyerekeket – nem olyan elvetemült ötlet, mint elsőre hangzik, sőt a rá épülő program hatására látványosan csökkent a diákok közt az erőszak és a kegyetlenkedés.","shortLead":"Kisbabákkal nevelni empátiára a gyerekeket – nem olyan elvetemült ötlet, mint elsőre hangzik, sőt a rá épülő program...","id":"20180601_Roots_of_Empathy_empatia_babak_bullying_neveles_iskola_gyerek_gyerekvedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64b4bea-3792-42e3-8587-f1c26d58ad0b","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Roots_of_Empathy_empatia_babak_bullying_neveles_iskola_gyerek_gyerekvedelem","timestamp":"2018. június. 01. 11:10","title":"Nehéz gyűlölni valakit, amikor rájövünk, hogy ugyanúgy érez, mint mi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan milyen? Filmnek megúszós, mert elbújik főszereplői ránctalan bűbája mögé – de a Könyvklubot még így is 104 perc mosolygássá változtatják az évek, meg a rutin. Kritika. ","shortLead":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan...","id":"20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9511ec-42cd-4e33-971e-fe06270ad762","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","timestamp":"2018. június. 01. 20:30","title":"Mindenki cuki és mindenki szexelne, mi pedig szurkolunk, hogy jó legyen nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban, a matematikában, a biológiában, a vegyészetben vagy bármilyen más tudományban. Az otthoni tanulásból ráadásul azok sem maradnak ki, akik nem beszélnek angolul. ","shortLead":"Számtalan YouTube-csatorna közül válogathatnak azok, akik szívesen mélyednének el a fizikában, a csillagászatban...","id":"20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d0777e-3dab-4003-9c51-8685463687f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180601_eduline_tudomanyos_YouTubecsatornak","timestamp":"2018. június. 01. 15:00","title":"Ők a YouTube szupersztárjai: így milliókat érdekel a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban volt, és ez most derült ki.","shortLead":"A római császár bronzszobrának maradványait a római Capitoliumi Múzeumban őrzik, de egy fontos része 1863 óta Párizsban...","id":"20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027fa762-72ab-49e2-8154-bca6b84a8d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_megtalaltak_nagy_konstantin_elveszett_mutatoujjat_a_louvreban","timestamp":"2018. június. 01. 21:55","title":"Megtalálták Nagy Konstantin elveszett mutatóujját a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca4b6c0-f25b-409e-8eb1-3f0fb8f44f7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tegnap délutáni első szabadedzést követően ma már időmérő és futam is lesz Mogyoródon.","shortLead":"A tegnap délutáni első szabadedzést követően ma már időmérő és futam is lesz Mogyoródon.","id":"20180602_dtm_hungaroring_mogyorod_audi_bmw_mercedes_v8_autoverseny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ca4b6c0-f25b-409e-8eb1-3f0fb8f44f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126f0334-bc56-4531-b3c3-93bc36e75921","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_dtm_hungaroring_mogyorod_audi_bmw_mercedes_v8_autoverseny","timestamp":"2018. június. 02. 06:41","title":"Ma és holnap az ordító V8-as DTM autóktól hangos a Hungaroring - összecsap az Audi, a BMW és a Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyságban és Európa más pontjain is akadozott a fizetés a Visa bankkártyáival. Van olyan bank, amelyik azt ajánlotta az ügyfeleinek, hogy vegyenek fel készpénzt, és azzal fizessenek, amíg nem rendeződik a helyzet.\r

","shortLead":"Az Egyesült Királyságban és Európa más pontjain is akadozott a fizetés a Visa bankkártyáival. Van olyan bank, amelyik...","id":"20180601_baj_van_a_visa_kartyakkal_nem_lehet_mindenhol_fizetni_azokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a0999b-f9af-4860-865d-ddcd221471cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_baj_van_a_visa_kartyakkal_nem_lehet_mindenhol_fizetni_azokkal","timestamp":"2018. június. 01. 19:34","title":"Baj volt a Visa-kártyákkal, nem lehetett mindenhol fizetni azokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert (HU-GO) egyaránt érinti.","shortLead":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna...","id":"20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6c478a-606d-443c-9793-471fca26c696","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","timestamp":"2018. június. 02. 13:10","title":"Vasárnap hajnalban nem lehet majd e-matricát venni, jobb inkább most elintézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abb50a1-9950-4469-b48a-fd85b46dd342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar feltaláló nyerte a brüsszeli Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében átadott Az Év Innovátora díjat. Imre Krisztián az elismerést az EVA megálmodásával érdemelte ki, ami egy olyan, gépi látást alkalmazó okosszemüveg, amely a vakok és látássérültek beltéri és kültéri mobilitását segíti.","shortLead":"Magyar feltaláló nyerte a brüsszeli Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében átadott Az Év Innovátora díjat. Imre...","id":"20180601_eva_vision_imre_krisztian_ev_innovatora_european_business_summit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abb50a1-9950-4469-b48a-fd85b46dd342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49c55d7-bbef-433e-a662-86bfeac69704","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_eva_vision_imre_krisztian_ev_innovatora_european_business_summit","timestamp":"2018. június. 01. 12:03","title":"Magyar feltaláló lett az év innovátora – olyan szemüveget talált ki, amellyel a vakok is tájékozódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]