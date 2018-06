Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem bírnak a bozóttüzekkel.","shortLead":"Nem bírnak a bozóttüzekkel.","id":"20180603_Ezreknek_kell_menekulniuk_Los_Angeles_kornyeken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94d2b1c-d1ed-4e7d-ba3d-1e9d53bc431b","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Ezreknek_kell_menekulniuk_Los_Angeles_kornyeken","timestamp":"2018. június. 03. 09:51","title":"Ezreknek kell menekülniük Los Angeles környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c9d3d5-c588-4e72-b110-26b7451fce7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A hajdúszoboszlói rendőrök vádemelést javasolnak azzal a gépjárművezetővel szemben, aki a 33-as számú főúton okozott balesetet.","shortLead":"A hajdúszoboszlói rendőrök vádemelést javasolnak azzal a gépjárművezetővel szemben, aki a 33-as számú főúton okozott...","id":"20180602_renault_megane_traktor_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c9d3d5-c588-4e72-b110-26b7451fce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763e41f9-0436-482c-bbca-05788e97d2d8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180602_renault_megane_traktor_baleset","timestamp":"2018. június. 02. 17:21","title":"Fotók: Már előzött a Renault sofőrje, amikor traktoros balra kanyarodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26299e7c-4632-4173-86a2-ebaf56794928","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak otthonérezte magát az olasz autópályán a Fiat Panda, csak az előtte haladók lassították le egy kicsit.","shortLead":"Igencsak otthonérezte magát az olasz autópályán a Fiat Panda, csak az előtte haladók lassították le egy kicsit.","id":"20180602_bmw_fiat_panda_olaszorszag_autopalya_gyorshajtas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26299e7c-4632-4173-86a2-ebaf56794928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab9f07-e433-485b-b84f-e31489637ce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_bmw_fiat_panda_olaszorszag_autopalya_gyorshajtas","timestamp":"2018. június. 02. 13:41","title":"200 km/h-val repesztett a BMW, de nem érte utol a Fiat Pandát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kijössz a halottasházból,... napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután, hogy egy hónapig jártál célkereszttel a homlokodon.... A színleg meggyilkolt orosz újságíró Facebook bejegyzésben kívánta kritikusainak, hogy kerüljenek egyszer az ő helyébe.\r

","shortLead":"\"Kijössz a halottasházból,... napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután, hogy egy hónapig jártál...","id":"20180603_Babcsenko_kifakadt_biraloira","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219516db-cc17-4d14-9ba1-851844f75dbe","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Babcsenko_kifakadt_biraloira","timestamp":"2018. június. 03. 16:23","title":"Babcsenko kifakadt bírálóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elfoglalt színész mostanában leginkább online játszik gyorsasági sakkot, akár öt órán át is.\r

