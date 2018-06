Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","shortLead":"Bírálja a szélsőjobboldali kormány bevándorlással kapcsolatos nyilatkozatait a volt belügyminiszter.","id":"20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42299c3d-acff-48fb-95b7-56123a75b3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b505b920-abcb-41eb-b2b9-8f82404ade68","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Magyarorszag_lett_az_olasz_politikaban_is_az_elrettento_pelda","timestamp":"2018. június. 03. 10:05","title":"Magyarország lett az olasz politikában is az elrettentő példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy az eredetileg tervezett időpontban és helyszínen, azaz június 12-én, Szingapúrban megtartják a csúcstalálkozót Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. ","shortLead":"Az amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy az eredetileg tervezett időpontban és helyszínen, azaz június 12-én...","id":"20180601_trump_megis_talalkozik_szingapurban_kim_dzsong_unnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e76f4d5-9244-4d2d-b500-f29e0be1ef40","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_trump_megis_talalkozik_szingapurban_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. június. 01. 20:58","title":"Trump mégis találkozik Szingapúrban Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Tobb_penzert_konyorognek_a_rendorok_hogy_vedeni_tudjak_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_otthonat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9783477-3587-40f8-8322-a0259709d1b6","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Tobb_penzert_konyorognek_a_rendorok_hogy_vedeni_tudjak_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_otthonat","timestamp":"2018. június. 02. 12:08","title":"Több pénzért könyörögnek a rendőrök, hogy védeni tudják Harry herceg és Meghan Markle otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6746c0f-47ea-4a4c-a215-7f830d66d098","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Harminc_evig_halottnak_hittek_egy_orosz_pilotat_kiderult_hogy_el_es_semmi_baja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6746c0f-47ea-4a4c-a215-7f830d66d098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2195a5e4-0f1c-43a9-86e9-295c811c49a8","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Harminc_evig_halottnak_hittek_egy_orosz_pilotat_kiderult_hogy_el_es_semmi_baja","timestamp":"2018. június. 03. 08:18","title":"Harminc évig halottnak hittek egy orosz pilótát, kiderült, hogy él és semmi baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban abbahagyta: győzött a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében az idei első válogatóversenyén.","shortLead":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban...","id":"20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323efda-ba99-4596-94c9-cd49e4941ee7","keywords":null,"link":"/elet/20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","timestamp":"2018. június. 01. 17:40","title":"Nagyot nyert, kislányával a karján ünnepelt Kozák Danuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ba0b9-2642-43dd-9dd9-d1ed7eb05409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okosóráját a Huawei. Az eszköz külleme nem változott, de jött bele némi funkcionális okosság.","shortLead":"Frissítette okosóráját a Huawei. Az eszköz külleme nem változott, de jött bele némi funkcionális okosság.","id":"20180603_huawei_watch_2_2018_okosora_esim_nano_sim","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad3ba0b9-2642-43dd-9dd9-d1ed7eb05409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80451efd-4734-4e35-8f79-8b16b321a145","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_huawei_watch_2_2018_okosora_esim_nano_sim","timestamp":"2018. június. 03. 10:03","title":"Itt a Huawei új okosórája: fizetni, zenét hallgatni is lehet vele, de még 4G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f08cc4-e023-4c23-a8f7-0b732cbf36c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_El_nem_hinne_hogy_valtjak_a_fontot","timestamp":"2018. június. 02. 17:32","title":"El nem hinné, hogy váltják a fontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteken közzétett bejelentésből, valamint az úszó és válófélben lévő férje cége válaszából azonban továbbra sem derül ki, hogy mennyiért. Az viszont igen, hogy az Iron Aquatics hosszú távra rendezkedne be a komplexumban. ","shortLead":"A pénteken közzétett bejelentésből, valamint az úszó és válófélben lévő férje cége válaszából azonban továbbra sem...","id":"20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d97fc7-741d-47b6-89a1-8c156ac8bf08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39affe81-cf5c-4e40-9ce4-a173a22254ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_hosszu_katinkaek_tovabb_hasznalhatjak_a_duna_arenat","timestamp":"2018. június. 01. 11:10","title":"Mindenki nyugodjon meg: Hosszú Katinkáék tovább használhatják a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]