[{"available":true,"c_guid":"dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","shortLead":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","id":"20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4d8e9-3b3c-46fd-a4a2-13cc6a7bf961","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","timestamp":"2018. június. 02. 16:55","title":"Elképesztő, ahogy leszállt az autók közé ez a kisrepülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyalogosan át lehet szelni a Tigris folyót Irakban.","shortLead":"Gyalogosan át lehet szelni a Tigris folyót Irakban.","id":"20180602_At_lehet_setalni_az_osi_folyon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1805851c-b94f-4179-958a-010647804ed1","keywords":null,"link":"/elet/20180602_At_lehet_setalni_az_osi_folyon","timestamp":"2018. június. 02. 16:31","title":"Át lehet sétálni az ősi folyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b23f924-02a9-4606-896e-fd29c13e40c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes 98 éves volt. A Latin Grammy mellett több díjat és kitüntetést kapott, nemcsak hazájában, hanem Latin-Amerika más országaiban is.","shortLead":"Az énekes 98 éves volt. A Latin Grammy mellett több díjat és kitüntetést kapott, nemcsak hazájában, hanem Latin-Amerika...","id":"20180602_meghalt_joseito_mateo_a_merengue_kiralya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b23f924-02a9-4606-896e-fd29c13e40c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423cbd8b-d92b-48f5-b9d0-e7923a28bec8","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_meghalt_joseito_mateo_a_merengue_kiralya","timestamp":"2018. június. 02. 09:54","title":"Meghalt Joseíto Mateo, a merengue királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","shortLead":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","id":"20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff589a9-32c9-42cc-bd6d-c86992fb4e72","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","timestamp":"2018. június. 02. 18:36","title":"Hongkongban olyan meleg van, még a panda is csak a jégen bírja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904a6ba7-cc64-45e5-b95c-2ce8941591d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jót akarhatott, mégis óriási pánikot keltett egy fővárosi általános iskola igazgatója a szülőknek elküldött levelével – írja a Bors.\r

\r

","shortLead":"Jót akarhatott, mégis óriási pánikot keltett egy fővárosi általános iskola igazgatója a szülőknek elküldött levelével –...","id":"20180602_Gyerekrablo_bandarol_irt_levelet_egy_fovarosi_igazgato_a_szuloknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=904a6ba7-cc64-45e5-b95c-2ce8941591d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c1f96b-4676-4eec-a4f4-63fa1f136144","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Gyerekrablo_bandarol_irt_levelet_egy_fovarosi_igazgato_a_szuloknek","timestamp":"2018. június. 02. 07:51","title":"Gyerekrabló bandáról írt levelet egy fővárosi igazgató a szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3689ca4e-57eb-44f1-a412-4a4ca4cab3ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Ennyire_meghato_meccse_meg_nem_volt_Rafael_Nadalnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3689ca4e-57eb-44f1-a412-4a4ca4cab3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce736bce-5fc3-4dda-bb8d-dec75e8c353a","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Ennyire_meghato_meccse_meg_nem_volt_Rafael_Nadalnak","timestamp":"2018. június. 02. 17:37","title":"Ennyire megható meccse még nem volt Rafael Nadalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A romlott húsra emlékezető bűze miatt repülőkről és liftekből kitiltott duriánt küldi az űrbe Thaiföld, hogy megvizsgálja eltarthatóságát.","shortLead":"A romlott húsra emlékezető bűze miatt repülőkről és liftekből kitiltott duriánt küldi az űrbe Thaiföld...","id":"20180603_thaifold_durian_gyumolcs_urkutatas_eves_az_urben_gistda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aec219-58cb-4973-ab02-960eae6e7f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_thaifold_durian_gyumolcs_urkutatas_eves_az_urben_gistda","timestamp":"2018. június. 03. 15:03","title":"A repülőkről már kitiltott \"bűzbombát\" küldi az űrbe Thaiföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hannoveriként, sőt a színük miatt banánként emlegetett használt villamosok beszerzését még Demszky Gábor főpolgármestersége idején kezdték el a járműhiány miatt. Sok utasnak talán az ugrik be elsőre a magaspadlós járművekről, hogy nem szabad ráállni a lépcsőjükre, mert akkor nem nyílnak az ajtók. Most éppen ezeket a lépcsőket javíttatják. ","shortLead":"A hannoveriként, sőt a színük miatt banánként emlegetett használt villamosok beszerzését még Demszky Gábor...","id":"20180602_tobb_szazmillioert_javittatjak_a_hasznaltan_vett_pesti_villamosok_lepcsojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2444d498-1ced-439f-bb9c-dfc1dbdc6d1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_tobb_szazmillioert_javittatjak_a_hasznaltan_vett_pesti_villamosok_lepcsojet","timestamp":"2018. június. 02. 11:20","title":"Több százmillióért javíttatják a használtan vett pesti villamosok lépcsőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]