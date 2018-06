Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat várni rá.","shortLead":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat...","id":"20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0680f7-482e-4948-8404-b6ef6d556b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","timestamp":"2018. június. 03. 08:03","title":"Jegyezze fel: megvan, melyik napon jelenthetik be a Samsung legerősebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9650311-de44-4d1e-8f03-3800944d98ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten ritka, hogy csak a magyar felhasználók kapjanak a Google-től különleges logót, de most vasárnap, a 2018-as pedagógusnap alkalmából ismét megtörtént.","shortLead":"Kifejezetten ritka, hogy csak a magyar felhasználók kapjanak a Google-től különleges logót, de most vasárnap, a 2018-as...","id":"20180603_pedagogusnap_2018_teachers_day_2018_hungary","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9650311-de44-4d1e-8f03-3800944d98ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5763270-e305-4046-a627-208f60f69b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_pedagogusnap_2018_teachers_day_2018_hungary","timestamp":"2018. június. 03. 07:03","title":"Pedagógusnap 2018: csak a magyarok kaptak ma egy különleges, mozgó logót a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ce1aee-2e34-4020-a64d-f283dc6fac03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha megszűnne a gyereklányok kiházosításának szokása. Nigerben még mindig a lányok 76 százaléka előbb házasodik, mint hogy megkapná a választójogot.\r

","shortLead":"Évente dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha megszűnne a gyereklányok kiházosításának szokása. Nigerben még mindig...","id":"20180602_Ez_a_gazdasagi_ara_a_gyerekhazasagoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ce1aee-2e34-4020-a64d-f283dc6fac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcdc902-9c4e-4c42-b240-e7aecdb9d27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Ez_a_gazdasagi_ara_a_gyerekhazasagoknak","timestamp":"2018. június. 02. 22:03","title":"Ez a gazdasági ára a gyerekházasságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0874529-3dcd-44d0-86f3-12ba86445f92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Audik, BMW-k és Mercedesek csatáját eddig az utóbbi csillagos márka nyerte Mogyoródon.","shortLead":"Az Audik, BMW-k és Mercedesek csatáját eddig az utóbbi csillagos márka nyerte Mogyoródon.","id":"20180602_hatalmas_szarnyak_hangos_motorok_gyonyoru_holgyek_magyar_dtm_futam_audi_bmw_mercedes_paul_di_resta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0874529-3dcd-44d0-86f3-12ba86445f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6165d968-806e-487f-8db9-0ed2bae5dcdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_hatalmas_szarnyak_hangos_motorok_gyonyoru_holgyek_magyar_dtm_futam_audi_bmw_mercedes_paul_di_resta","timestamp":"2018. június. 02. 18:21","title":"Hatalmas szárnyak, hangos motorok, gyönyörű hölgyek - ilyen a magyar DTM futam, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef6bdce-efdb-4beb-a976-098af8478979","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Buda felett nem sokkal hat előtt már gyűltek a viharfelhők, de egy szivárvány is elfért az égen.","shortLead":"Buda felett nem sokkal hat előtt már gyűltek a viharfelhők, de egy szivárvány is elfért az égen.","id":"20180602_Szivarvanyra_ebredt_szombaton_aki_koran_kelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ef6bdce-efdb-4beb-a976-098af8478979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf31b9f-d8fc-4400-bfd7-b7f861fdb247","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Szivarvanyra_ebredt_szombaton_aki_koran_kelt","timestamp":"2018. június. 02. 07:10","title":"Szivárványra ébredt szombaton, aki korán kelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","shortLead":"A fővárosban egy négyemeletes házban volt tűz. Sérültek nincsenek. ","id":"20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0beada-b052-42d6-a1ca-eb2644f83177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359815c-97c9-48a6-946d-578420d97a52","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Tuz_volt_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. június. 02. 21:48","title":"Tűz volt az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","id":"20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc05a1-b6c1-4958-a2bb-cef967620bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","timestamp":"2018. június. 02. 18:22","title":"Képeken a vihar ámokfutása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét, a Snapdragon XR1 lapkakészletet.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette első, kifejezetten a kiterjesztett és a virtuális valóság eszközei számára készített áramkörét...","id":"20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b149757b-3c10-4905-98ec-bca4355dbb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38b56b-4c83-4989-823f-4c5343449458","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_qualcomm_snapdragon_xr1_lapkakeszletet_vr_ar_eszkozok","timestamp":"2018. június. 01. 17:03","title":"Nagy Qualcomm-előretörés: hivatalos az új Snapdragon XR1 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]