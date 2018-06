Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4000a3a2-ba1e-4100-a915-e2d0fea2c2eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha véletlenül be is futna időre a célba a teherhajó, biztos, hogy nem annyi szállítmánya lesz, mint az induláskor. A vízbe borult konténerek miatt éberségre intették a környéken haladó hajókat","shortLead":"Ha véletlenül be is futna időre a célba a teherhajó, biztos, hogy nem annyi szállítmánya lesz, mint az induláskor...","id":"20180602_leborult_a_rakomany_egy_resze_egy_teherhajorol_tele_lett_pelenkaval_a_tenger","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4000a3a2-ba1e-4100-a915-e2d0fea2c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba12b1b8-730a-43ef-81c7-3a0f65ccbf23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_leborult_a_rakomany_egy_resze_egy_teherhajorol_tele_lett_pelenkaval_a_tenger","timestamp":"2018. június. 02. 12:33","title":"Leborult a rakomány egy része egy teherhajóról, tele lett pelenkával a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3689ca4e-57eb-44f1-a412-4a4ca4cab3ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Ennyire_meghato_meccse_meg_nem_volt_Rafael_Nadalnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3689ca4e-57eb-44f1-a412-4a4ca4cab3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce736bce-5fc3-4dda-bb8d-dec75e8c353a","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Ennyire_meghato_meccse_meg_nem_volt_Rafael_Nadalnak","timestamp":"2018. június. 02. 17:37","title":"Ennyire megható meccse még nem volt Rafael Nadalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682245e6-2da8-4926-b96f-333cb9701850","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyugi, csak papíron. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai.","shortLead":"Nyugi, csak papíron. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai.","id":"20180603_Csutortokig_kell_leadni_vagyonnyilatkozataikat_a_kepviseloknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=682245e6-2da8-4926-b96f-333cb9701850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471db37d-35bf-4157-99a0-4849ab0de94a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csutortokig_kell_leadni_vagyonnyilatkozataikat_a_kepviseloknek","timestamp":"2018. június. 03. 17:50","title":"Csütörtökig kell elszámolniuk vagyonukkal a képviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén hazánkban vendégeskedő DTM-en a BMW főhadiszállásán felbukkant a nemzetközi autósport egyik legnagyobb karaktere. Néhány szót váltottunk Alex Zanardival.","shortLead":"A hétvégén hazánkban vendégeskedő DTM-en a BMW főhadiszállásán felbukkant a nemzetközi autósport egyik legnagyobb...","id":"20180602_alex_zanardi_olasz_autoversenyzo_paralimpikon_autoversenyzo_dtm_formula_e_bmw_daytona_misano","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91c50d9-a520-4cc7-ad48-b4af71cc606e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_alex_zanardi_olasz_autoversenyzo_paralimpikon_autoversenyzo_dtm_formula_e_bmw_daytona_misano","timestamp":"2018. június. 02. 16:01","title":"A tizensokadik helyért ugyanúgy küzdök mint az elsőért - a DTM-be visszatérő, műlábakkal élő Zanardival beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja a vízumkiadást bizonos kínai állampolgárok, többek között a műszaki területen tanuló diákok számára.","shortLead":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja...","id":"20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045e0a2-974e-4e9c-a135-23745f21a49e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","timestamp":"2018. június. 03. 16:03","title":"Bekeményít az USA: korlátozzák a vízumkiadást azoknak a kínai diákoknak, akik a műszaki dolgok iránt érdeklődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9bd901-659c-4200-b035-72fd4872b530","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jó cél érdekében az amerikai Matt Stonie negyvennyolcat evett meg.","shortLead":"A jó cél érdekében az amerikai Matt Stonie negyvennyolcat evett meg.","id":"20180602_Es_on_hany_fankot_birna_megenni_nyolc_perc_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a9bd901-659c-4200-b035-72fd4872b530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f80a0e-35e2-453a-9b55-e06854f3590a","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Es_on_hany_fankot_birna_megenni_nyolc_perc_alatt","timestamp":"2018. június. 02. 17:41","title":"És ön hány fánkot bírna megenni nyolc perc alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","shortLead":"Az év aszályos, a hőmérséklet olykor 10 fokkal is veri a szezonális átlagot.\r

\r

","id":"20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a170ad96-d6f4-4cf1-8068-750ec7709121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff589a9-32c9-42cc-bd6d-c86992fb4e72","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hongkongban_olyan_meleg_van_meg_a_panda_is_csak_a_jegen_birja_ki","timestamp":"2018. június. 02. 18:36","title":"Hongkongban olyan meleg van, még a panda is csak a jégen bírja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6977bf4-4cda-43cb-b599-453a12cad6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakozó akciót tartottak a civilek a Kossuth téren, a Parlament előtt a Stop Soros ellen. Ha elfogadják, egy befogadott menekült, oltalmazott sem lesz ezután, állítják. ","shortLead":"Tiltakozó akciót tartottak a civilek a Kossuth téren, a Parlament előtt a Stop Soros ellen. Ha elfogadják...","id":"20180604_Ilyen_utoljara_az_50es_evekben_volt__Civilek_tiltakoznak_a_Stop_Soros_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6977bf4-4cda-43cb-b599-453a12cad6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8ef83-f52c-4985-8717-33f164f34128","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Ilyen_utoljara_az_50es_evekben_volt__Civilek_tiltakoznak_a_Stop_Soros_ellen","timestamp":"2018. június. 04. 10:13","title":"\"Ilyen utoljára az 50-es években volt\" – Civilek tiltakoztak a Stop Soros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]