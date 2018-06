Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","shortLead":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","id":"20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d598-9f3f-4b03-bb64-6d43c33d1134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","timestamp":"2018. június. 03. 10:31","title":"Világrekord: 80 millióért adták el a legdrágább Ferrarit – de nem forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélységesen bánja a történteket, és bármilyen büntetést elfogad. A kisfiú állapota javul.","shortLead":"Mélységesen bánja a történteket, és bármilyen büntetést elfogad. A kisfiú állapota javul.","id":"20180602_Uzent_az_apa_aki_hanggranatot_adott_a_fia_kezebe_a_Fradimeccsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09d4a74-a998-4213-964c-3e6a6d3fe083","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Uzent_az_apa_aki_hanggranatot_adott_a_fia_kezebe_a_Fradimeccsen","timestamp":"2018. június. 02. 11:25","title":"Üzent az apa, aki hanggránátot adott a fia kezébe a Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8436caee-a0cb-4fe9-9ca5-27c0e67b7107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valami olyan keresett hiánycikk, mint egy erős Tesla villanyautó, akkor annak alaposan meg lehet kérni az árát.","shortLead":"Ha valami olyan keresett hiánycikk, mint egy erős Tesla villanyautó, akkor annak alaposan meg lehet kérni az árát.","id":"20180603_legdragabb_magyar_tesla_model_x_hasznalt_auto_villanyauto_akkumulator_toltes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8436caee-a0cb-4fe9-9ca5-27c0e67b7107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6188a080-a319-401a-a5ef-225f1e1a2d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_legdragabb_magyar_tesla_model_x_hasznalt_auto_villanyauto_akkumulator_toltes","timestamp":"2018. június. 03. 06:41","title":"Kíváncsi a legdrágább magyar Teslára? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","id":"20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688535e-31ba-4f53-9a18-a9b06e5a13b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","timestamp":"2018. június. 03. 07:21","title":"Eltörte a fiatalkorú motoros orrát a ceglédi férfi, mert nem tetszett neki valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert (HU-GO) egyaránt érinti.","shortLead":"A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató rendszere egy ideig nem lesz elérhető, ez az e-matrica értékesítést és a 3,5 tonna...","id":"20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6c478a-606d-443c-9793-471fca26c696","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_vasarnap_hajnalban_nem_lehet_majd_ematricat_venni_jobb_inkabb_most_elintezni","timestamp":"2018. június. 02. 13:10","title":"Vasárnap hajnalban nem lehet majd e-matricát venni, jobb inkább most elintézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6d1679-d9da-445d-8d8a-51fa4f4e2cba","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A valutaválság szélére sodródott Törökország, miután politikai okok miatt későn indult meg a kamatemelés. A magas infláció akár Erdogan elnök újraválasztásának zökkenőmentességébe is kerülhet.","shortLead":"A valutaválság szélére sodródott Törökország, miután politikai okok miatt későn indult meg a kamatemelés. A magas...","id":"201822__torok_valuta__zuhanas__politikai_beavatkozas__bezar_abazar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf6d1679-d9da-445d-8d8a-51fa4f4e2cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b0c08-605e-4f10-9c95-9bd285c75565","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__torok_valuta__zuhanas__politikai_beavatkozas__bezar_abazar","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Most összeomolhat Erdogan nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0885a389-41f9-479e-944a-a06bf17dfe85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Itt_a_foto_Tom_Cruise_tenyleg_felszall_a_Top_Gun_2vel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0885a389-41f9-479e-944a-a06bf17dfe85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef4822d-112f-4653-a054-1cb30956d685","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Itt_a_foto_Tom_Cruise_tenyleg_felszall_a_Top_Gun_2vel","timestamp":"2018. június. 03. 16:40","title":"Itt a fotó: Tom Cruise tényleg felszáll a Top Gun 2-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, mikor, de lesznek reformok.","shortLead":"Azt nem tudni, mikor, de lesznek reformok.","id":"20180603_A_magantulajdont_es_a_melegek_jogait_is_elismerhetik_Kubaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75f31ba-a312-4ca1-8f63-cf22a9c4a1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_A_magantulajdont_es_a_melegek_jogait_is_elismerhetik_Kubaban","timestamp":"2018. június. 03. 15:24","title":"A magántulajdont és a melegek jogait is elismerhetik Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]