Hetvenhét ország fejlesztőit köszöntötte magyar idő szerint hétfő este Tim Cook a San Jose Convention Center színpadán. Az Apple vezérigazgatója a szokásosnál is valamivel színpadiasabb hangon kezdett bele a mondanivalójába. De az idei WWDC sem szokásos: az App Store idén (júliusban) ünnepli majd 10. születésnapját, és ahhoz még a legádázabb Apple ellenzőknek sem férhet kétsége, hogy az elmúlt évtizedben az alkalmazások világa tényleg rengeteg mindent megváltoztatott. Az Apple eszközeire már 20 millióan fejlesztenek programokat. Az App Store-t 500 millió felhasználó keresi fel hetente. Egyszóval: sikertörténet.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. © Apple

Ahogy sikertörténet az iPhone is az, melyhez ezúttal csak szoftveres újdonságokat jelentett be az Apple. Craig Federighi szoftverfejlesztésért felelős alelnök szavai szerint az iOS új verzióját természetesen minden felhasználó ingyenesen kapja meg. A szakember utalt a néhány hete bejelentett új Android-verzióra is, amikor világossá tette: az Apple esetében a most bejelentett új funkciók valóban elérnek majd a felhasználók eszközeire. Hiszen a forgalomban lévő iOS-es eszközök 81 százalékán jelenleg is a legfrissebb verzió fut, az androidosoknak csupán 6 százaléka használhatja most ki az aktuálisan legfrissebb változat előnyeit. „Nehéz lenne azt mondani, hogy van szoftverfrissítési tervük” – utalt a Google-re.

Craig Federighi Apple-alelnök és a számháborús helyzet © Apple

Az iOS-re visszatérve: bár az Apple adatai szerint 95 százalékos a felhasználói elégedettség, valamiért mégis úgy döntöttek, hogy idén a rendszer optimalizálását helyezik előtérbe. Az iOS 12-es verzióját minden olyan készülékre telepíteni lehet majd, amelyiken most elfut az iOS 11. A régebbi iPhone-oknak és iPadeknek pedig még jót is tesz majd a program: Federighi ígérete szerint az alkalmazások 40 százalékkal gyorsabban nyílnak majd meg, a kamera 70 százalékkal rövidebb idő alatt, de a billentyűzet is (50 százalékkal) gyorsabban ugrik majd fel a szövegbevitelhez.

© Apple

Kiterjesztik a valóságot

A bemutatóból jókora részt tett ki a fizikai valóságunkra virtuális dolgokat rávetítő kiterjesztett valóság (AR), amely kiemelt fókuszt kapott az iOS 12 fejlesztése során. Ehhez jön egy, a Pixarral közösen fejlesztett, USDZ nevű fájlformátum, amely segítségével a fejlesztők kényelmesebben és kompaktabb formában készíhetnek az AR-funkcionaltást kihasználó tartalmakat.

A kamera által látottak jobb gépi megértését hivatott demonstrálni az Apple által bemutatott új, alkalmazás: a Measure (magyarul talán Vonalzó vagy Mérőszalag lesz a neve) segítségével minden korábbinál pontosabban mérhetünk majd meg az iPhone-t használva a való életben körülöttünk lévő tárgyakat. Egy krumplitól kezdve egy asztalig szinte bárminek megkaphatjuk a méreteit (szélességét, magasségát, sőt a mélységét is), elég lesz csak ránézni a készülék kamerájával. Krumplivásárláshoz talán nem sokan használják majd az appot, de például a szoba átrendezésekor jól jöhet. Hogy mennyire lesz hasznos ez a kis alkalmazás, azt persze majd a pontossága dönti el.

A kiterjesztett valóságos funkcionalitásnál nehéz lett volna kihagyni a játékokat. Az Apple nem bízta a véletlenre, rögtön a Legóval bútoroztak össze, így elég látványos formában varázsolhatunk majd virtuális Lego-felépítményeket készülékünkkel a valódi asztalunkra. A virtuális legóelemek persze majd mozognak is: olyan ez, mintha szobánkba hoznák A Lego kaland című filmet.

Fejlesztik az iOS keresési funkcióját is. A rendszer az ígéretek szerint okos, releváns automatikus kiegészítési javaslatokkal áll majd elő, még több szempont szerint lehet majd keresgélni fényképeink között.

Szintén okosabb, értőbb, teljesebb válaszokat adó lesz a világ legnépszerűbb digitális asszisztenseként bemutatott Siri, amelyet azonban magyar nyelven továbbra sem lehet érdemi munkára bírni. Továbbfejlesztésen esik át az Apple News, a részvényárfolyamokat mutató app, az üzenetkezelő Messages, az iBooks és a Hangrögzítő is. Ez utóbbi kapcsán fontos változás, hogy végre bekerül az iPadekbe és a Mac gépekre is. Nem kevésbé lényeges, hogy az iPhone-ok CarPlay autós rendszere az iOS 12-ben már külső navigációs alkalmazások használatát is lehetővé teszi majd. A FaceTime-ban csoportos videóbeszélgetésekre is lesz lehetőség, egyszerre akár 32 felhasználó csatlakozhat be. Lesznek új emojik, a Memojikkal pedig saját magunkból csinálhatunk animált hangulatjelet. (Honnan is olyan ismerős ez?)

Ne zavarjanak. De tényleg ne.

Megújul a Ne zavarjanak funkció, sokkal életszerűbb lesz. Craig Federighi azt a tipikus esetet hozta példának, amikor az éjszaka közepén felkelünk, és csak az időt néznénk meg a telefonunkon, de így meglátjuk a két messengeres üzenetünket, az egyikben ráadásul valami érdekesnek ígérkező szöveg van, megnyitjuk, felébredünk – oda a pihentető alvás. Éppen ezért az iPhone-ok a zavarásmentesítő módban nem mutatják majd az értesítéseinket.

© Apple

Maguk az értesítések is megújulnak: az iOS is megkapja az Androidban már meglévő csoportosítást, azaz az egy alkalmazás által küldött notifikációkat egymás mellé csoportosítva láthatjuk majd. Egy-egy értesítésre nyomva rögtön beállíthatjuk majd azt is, ha kevésbé feltűnően vagy egyáltalán nem szeretnénk a továbbiakban üzeneteket kapni az adott apptól.

Ehhez kapcsolódó újítás, hogy nem csak az Android, hanem az iOS ősszel érkező verziójába is bekerül majd az önmagunk kontrolljára és mobilhasználatunk megregulázására szolgáló funkcióegyüttes. Egyrészt kapunk egy áttekintő grafikát, ahol megnézhetjük, melyik alkalmazással mennyi időt töltünk el. Ha valamelyikről – például a Facebookról, de ezt tényleg csak a példa kedvéért mondjuk – úgy ítéljük meg, hogy túl sok időt vesz el a napunkból, beállíthatjuk, hogy mennyi időt engedélyezünk magunknak. A beállított limit elérésekor a rendszer elrejti és nem mutatja tovább az app tartalmát. Ez persze csak egy segítség a tudatosabb fogyasztáshoz, ugyanis aki mindenképp tovább pörgetné az üzenőfalát, az egyetlen gombnyomással elérheti, hogy lekerüljön a korlátozás a „letiltott” appról.

© Apple

Hasznos, hogy az iPhone-ozásunk és az iPadezésünk idejét együtt kezeli majd a rendszer. Illetve az is, hogy a szülők ráláthatnak gyerekük készülékének használati statisztikájára is, és persze – a gyerek által felül nem bírálható – időkorlátokat állíthatnak be a napi használathoz, vagy akár egy-egy alkalmazáshoz.

WatchOS 5

Az Apple okosórájának újításairól Kevin Lynch beszélt. A technológiáért felelős alelnök bejelentése szerint kisebb újítások jönnek a Health és a Fitness alkalmazásokba. Ilyen például az, hogy ismerőseinkkel különféle kihívásokat állíthatunk egymás elé, így motiválva magunkat és a másikat is a rendszeres testmozgásra. Az óra képes lesz a jógázás és a túrázás mozgási adatait is értelmezni, elemezni.

Az Apple Watch-felhasználók rövid hangüzeneteket küldözgethetnek egymásnak, csakúgy, mint a kilencvenes években népszerű walkie-talkie rádiókkal. A funkció ezt a nevet is kapta: Walki Talkie. Aki menet közben szeretné használni – nehezen képzelhető el menőbb felhasználási jelenet, mint amikor valaki az órájába beszél az utcán –, annak persze mobilnetes órára lesz szüksége. De maga a funkció persze wifin át is működik majd.

© Apple

Nem csak az iOS-ben, a watchOS-ben is fejleszti az Apple az értesítéseket, amelyek így interaktívabbak és a kezelésük finomhangolására is több mód lesz.

Jön a macOS Mojave

A számítógépekre is gondoltak, a macOS-ből is készül az új verzió, amely ezúttal a észben az Apple székhelyét is jelentő Kalifornai állam területén fekvő sivatagról kapta a nevét. A macOS Mojave egyik újdonsága lesz az egy ideje már a Windowsból is előcsalogatható Dark Mode, amelyet bekapcsolva minden rendszerelem és -szoftver sötétebb színvilág mellett jelenik meg.

© Apple

Az asztal (desktop) dinamikus megjelenést és elrendezést kap, mindig az aktuális napszakhoz igazodik majd. A fájlokat mappaszerű kis egységekben egymáshoz kapcsolhatjuk majd (stack), a Finder új megjelenési móddal bővül, mellyel végre galériaszerűen nézhetjük majd fotóinkat. Sőt, nézegetés közben ezek kezeléséhez is kapunk majd néhány információt, illetve apróbb módosítási lehetőségeket. Képernyőképek készítése után rövid időre felvillan majd a képernyő jobb alsó sarkában az éppen elkészített screenshot, melyre rákattintva gyors jelöléseket, módosításokat hajthatunk végre a rögzített képernyőképen és -videókon.

Az elmúlt időszaban fókuszba került adatvédelmi ügyekre reagálva az Apple továbbfejleszti a vonatkozó rendszerét, így a macOS fokozottabban odafigyel majd arra, hogy a számítógép használata során keletkező és a felhasználó által megadott információk még nagyobb biztonságban legyenek a rendszerben.

Szebb és jobb lesz, valamint a felhasználói értékelésekre nagyobb hangsúlyt helyez majd a Mac App Store.

© Apple

Craig Federighi a WWDC nyitóeseményének végén egyértelművé tette: szeretnék közelíteni egymáshoz az iOS és a macOS rendszerének alapjait azért, hogy a fejlesztők a jelenleginél is kevesebb erőfeszítéssel hozhassák létre az egyik platformon elkészített alkalmazásaikat a másik platformon is. Ki tudja, néhány éven belül talán éppen ez vezet majd el az iOS-es notebook néven pletykált termékig.

De ne szaladjunk ennyire előre: az iOS 12, a macOS Mojave és a watchOS 5 újdonságai az Apple bejelentése szerint idén ősszel érkeznek majd meg a készülékekre, szoftverfrissítés formájában.

