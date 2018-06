Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1446156-e376-44d6-a6d7-7323a85a4055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó legerősebb pick-up modellje simán elhúzta a hatalmas tömegű tömegközlekedési eszközt.","shortLead":"A német gyártó legerősebb pick-up modellje simán elhúzta a hatalmas tömegű tömegközlekedési eszközt.","id":"20180604_a_nap_videoja_volkswagen_amarok_pickup_elhuzta_a_debreceni_villamost_mercedes_xosztaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1446156-e376-44d6-a6d7-7323a85a4055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563e12-08da-466e-871b-95b03742807a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_a_nap_videoja_volkswagen_amarok_pickup_elhuzta_a_debreceni_villamost_mercedes_xosztaly","timestamp":"2018. június. 04. 04:01","title":"A nap videója: egy dízel Volkswagen elhúzta a debreceni villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik pontunkat sem fogadja be az ENSZ a migrációs tárgyalássorozaton, nagyon úgy fest. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a szöveg egyre rosszabb lesz – ebben az ügyben is eléggé magára marad a kormány.

","shortLead":"Egyik pontunkat sem fogadja be az ENSZ a migrációs tárgyalássorozaton, nagyon úgy fest. Szijjártó Péter külügyminiszter...","id":"20180604_Rosszul_all_a_szenank_az_ENSZfele_migracios_targyalasokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c44b382-8061-45c6-b83b-2074913eb2ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Rosszul_all_a_szenank_az_ENSZfele_migracios_targyalasokon","timestamp":"2018. június. 04. 16:14","title":"Rosszul áll a szénánk az ENSZ-féle migrációs tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543f3219-2e21-4084-902f-49511375cfc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi pedig annak, hogy a főzés minden fázisát dokumentálja a politikus.","shortLead":"Mi pedig annak, hogy a főzés minden fázisát dokumentálja a politikus.","id":"20180603_Nemeth_Szilard_porkoltjenek_orulhetnek_a_kotcsei_piknik_resztvevoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=543f3219-2e21-4084-902f-49511375cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddfa382-9327-438f-a587-f0189801667a","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Nemeth_Szilard_porkoltjenek_orulhetnek_a_kotcsei_piknik_resztvevoi","timestamp":"2018. június. 03. 11:45","title":"Németh Szilárd pörköltjének örülhetnek a kötcsei piknik résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48972332-c3a3-4475-a4a9-58a63ae13288","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdemrenddel jutalmazta II. Erzsébet brit királynő a prostitúció dekriminalizálásáért küzdő új-zélandi Catherine Healy-t. Az 1980-as években az akkor még örömlányként pénzt kereső Healy-t többször is őrizetbe vették egy wellingtoni illegális bordélyban.","shortLead":"Érdemrenddel jutalmazta II. Erzsébet brit királynő a prostitúció dekriminalizálásáért küzdő új-zélandi Catherine...","id":"20180604_A_kiralyno_tuntette_ki_a_volt_prostitualtat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48972332-c3a3-4475-a4a9-58a63ae13288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4e666b-9253-4fda-8b6a-e288a9e657df","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_kiralyno_tuntette_ki_a_volt_prostitualtat","timestamp":"2018. június. 04. 09:44","title":"A királynő tüntette ki a volt prostituáltat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e48973-6600-4997-adca-0b38e82719b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180603_nem_biztonsagos_jelszavak_wifi_router_reset_fbi_egyszer_hasznalatos_muanyagok_eu_facebook_papua_uj_guinea_fifa_2018_ki_nyeri_a_vb_t_tipp_joslat_ea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e48973-6600-4997-adca-0b38e82719b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8efbb3-8568-4022-8866-874ce44bcb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_nem_biztonsagos_jelszavak_wifi_router_reset_fbi_egyszer_hasznalatos_muanyagok_eu_facebook_papua_uj_guinea_fifa_2018_ki_nyeri_a_vb_t_tipp_joslat_ea","timestamp":"2018. június. 03. 12:00","title":"Ez történt: Ön újraindította már héten a wifi routert? Lehet, hogy most kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","shortLead":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","id":"20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4c13b6-b363-4568-a278-7b78dcd95d9e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","timestamp":"2018. június. 04. 16:03","title":"Roland Garros: Babosék bejutottak a negyeddöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy szerint Thaiföld az egyik fő kibocsátó, Indonéziával, Kínával, a Fülöp-szigetekkel és Vietnammal közösen több műanyaggal szennyezi a tengereket, mint a világ többi része együttvéve.","shortLead":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy...","id":"20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e845b-67fe-42bf-b229-2a772550fd58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","timestamp":"2018. június. 04. 18:24","title":"Gyilkos műanyagok: több száz állat pusztul el évente a thaiföldi vizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem bírnak a bozóttüzekkel.","shortLead":"Nem bírnak a bozóttüzekkel.","id":"20180603_Ezreknek_kell_menekulniuk_Los_Angeles_kornyeken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94d2b1c-d1ed-4e7d-ba3d-1e9d53bc431b","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Ezreknek_kell_menekulniuk_Los_Angeles_kornyeken","timestamp":"2018. június. 03. 09:51","title":"Ezreknek kell menekülniük Los Angeles környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]