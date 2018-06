Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc9ce46c-6ced-417f-a70c-7cc28880f031","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ma négy férfi versenyzőjük is kiesett. Babos Tímea párosban viszont menetel előre. \r

\r

","shortLead":"Ma négy férfi versenyzőjük is kiesett. Babos Tímea párosban viszont menetel előre. \r

\r

","id":"20180602_Tenisz_a_franciak_fekete_napja_a_Roland_Garroson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc9ce46c-6ced-417f-a70c-7cc28880f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb693553-df27-45aa-8d7c-c2602028c2ba","keywords":null,"link":"/sport/20180602_Tenisz_a_franciak_fekete_napja_a_Roland_Garroson","timestamp":"2018. június. 02. 21:42","title":"Tenisz: a franciák fekete napja a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","shortLead":"Egy oroszlán és két izé jutott erre a hétre.","id":"20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1afe9881-c9e3-4e8d-8143-ba945c69b995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c0af54-5caf-47ec-bda9-f82a2fdea1c0","keywords":null,"link":"/elet/20180603_kabala_frutti_veggi_oroszlan","timestamp":"2018. június. 03. 13:37","title":"Ismét támadnak a fájdalmas kabalafigurák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt erőforrásminiszter erről a kötcsei pikniken beszélt röviden, de hogy mit csinál majd a korábbi romaügyi biztos, azt nem részletezte.","shortLead":"A volt erőforrásminiszter erről a kötcsei pikniken beszélt röviden, de hogy mit csinál majd a korábbi romaügyi biztos...","id":"20180603_Balog_Zoltan_szerint_nem_engedik_el_Farkas_Florian_kezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b0d375-ff62-46e4-8f7f-15f9ab82bbcc","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Balog_Zoltan_szerint_nem_engedik_el_Farkas_Florian_kezet","timestamp":"2018. június. 03. 14:28","title":"Balog Zoltán szerint nem engedik el Farkas Flórián kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","shortLead":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","id":"20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ece2cc0-dc7b-495b-a38d-13748c9c8544","keywords":null,"link":"/sport/20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","timestamp":"2018. június. 04. 08:28","title":"Újabb szép gólt lőtt Sallói a Kansasben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elfoglalt színész mostanában leginkább online játszik gyorsasági sakkot, akár öt órán át is.\r

\r

","shortLead":"Az elfoglalt színész mostanában leginkább online játszik gyorsasági sakkot, akár öt órán át is.\r

\r

","id":"20180602_Jelentjuk_Woody_Harrelson_kicsit_szetesett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30fd0b1-cb31-41ac-beca-11abe854a386","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Jelentjuk_Woody_Harrelson_kicsit_szetesett","timestamp":"2018. június. 02. 17:15","title":"Jelentjük, Woody Harrelson kicsit szétesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","shortLead":"A Ferencváros játékosa elvileg játszik a jövő heti meccseken.","id":"20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1905666a-312a-4f1f-83a3-a57076683a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dda0b4-0128-44fb-ac20-20fc332f34f1","keywords":null,"link":"/sport/20180603_Agyrazkodas_miatt_kerult_korhazba_a_valogatott_tagja","timestamp":"2018. június. 03. 14:45","title":"Agyrázkódás miatt került kórházba a válogatott tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","shortLead":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","id":"20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a631dd0-fabf-4d97-b917-70121fd0f35d","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","timestamp":"2018. június. 04. 09:55","title":"Az Auchan-reklám dalát posztolta Orbán a Trianon-emléknapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt levelének egyik gondolata. Azért harcról is beszélt. \r

\r

","shortLead":"Három év masszív migránsozás után kicsit furcsán adja ki magát a miniszterelnök debreceni ünnepi szentmisére írt...","id":"20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8090fba6-4a8e-4e1a-9513-ff6d84e09085","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Orban_szerint_konyorulettel_kell_az_elesettek_fele_fordulnia_a_keresztenyeknek","timestamp":"2018. június. 02. 17:43","title":"Orbán szerint könyörülettel kell az elesettek felé fordulnia a keresztényeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]