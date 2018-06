A Life is Strange az időt manipulálni képes fiatal lányról és társáról szól, akik egy eltűnt diák nyomába erednek. Az epizódokra oszló, több díjat is bezsebelt programot Androidra is elkészítik.

Szűk két évvel ezelőtt mutatkozott be a Dontnod Entertainment által fejlesztett Life is Strange, amely nem sokkal később az Apple mobileszközeire is elérhetővé vált. Arról viszont jó ideig szinte semmit nem lehetett hallani, hogy Androidra elkészül-e valaha, annak ellenére, hogy valóban izgalmas, nem mellesleg díjnyertes produktumról van szó.

Most azonban kiderült: a program biztosan tiszteletét teszi a másik mobilos platformon is, sőt, miközben a fejlesztők lázasan készülnek az előttünk álló E3 szakkiállításra, azt is világossá tették, mikortól lesz játszható: még júliusban megjelentetik, így alig egy hónap múlva az androidos készülékek tulajdonosai is belevághatnak a misztikus töltetű játékba.

Egy jelenet a PC-s verzióból. © DONTNOD Entertainment / Steam

A Life is Strange ráadásul a legjobb hozzávalók alapján íródott: a készítők a tévésorozatok mintájára kitalált, epizódszerű és misztikummal teli cselekmény felépítésével tették izgalmassá a programot, hogy a finálé valóban olyat szóljon, mint amilyet egy hosszú hónapokon át csepegtetett film is kínál. A Life is Strange épp emiatt kiemelkedő a maga nemében, a hatást pedig a szinte élő-lélegző karakterek játéka is csak még inkább növeli.

A programban egyébként egy fiatal lány, Max Caulfield és barátja, Chloe nyomozást követhetik végig a játékosok, akik egy évekkel korábban nyoma veszett diák ügyében próbálnak válaszokra lelni, de azt sem épp hétköznapi módon: Max képes manipulálni az időt, és így befolyással lenni a már megtörtént és még bőven előttük álló eseményekre.

Pontos megjelenés még nincs, illetve ár sem, de mivel OS-en a 2. és 5. epizódért már fizetni kell, valószínű, hogy Androidon is hasonlóképp működik majd.

