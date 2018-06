Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha a politikus pénzt kap Moszkvától, arról az olaszoknak tudniuk kell. Az Északi Liga meghatározó személyiségének számító Salvini cserébe gátlástalan spekulánsnak nevezte a magyar származású amerikai üzletembert.","shortLead":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha...","id":"20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692945d-2943-4684-82ad-a3bf2eb9ef3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. június. 04. 15:09","title":"Már össze is veszett Soros György és az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő környezeti változások miatt, ám mindig sikerült regenerálódnia – állapították meg ausztrál kutatók, akik szerint azonban nem biztos, hogy a koralltelep képes lesz túlélni jelenlegi hanyatlását is.","shortLead":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő...","id":"20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2607e7d-2f15-46ee-8430-5ddc53822b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","timestamp":"2018. június. 04. 06:03","title":"Öt \"halálközeli élménye\" is volt a Nagy-korallzátonynak, de amit most teszünk vele, azt lehet, hogy már nem éli túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg pontosan, mi okozza a több mint kétmillió forintos buszonkénti költségnövekedést. A buszok eredeti ára rendelkezésre áll, és el is van különítve egy bankszámlán.","shortLead":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg...","id":"20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e3523-5489-477f-ba97-c567c2dcb313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","timestamp":"2018. június. 04. 14:02","title":"Tűzoltókészülék 2,5 millióért? Pécsen is kérdés, mi lesz az Ikarus Egyeditől rendelt buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sok napsütés mellett főként a déli óráktól lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, leginkább a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakul ki zápor, zivatar.","shortLead":"A sok napsütés mellett főként a déli óráktól lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés, leginkább a Dunántúlon és...","id":"20180605_Ez_a_nap_sem_mulhat_el_zivatarok_nelkul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e3dff-84bd-42e7-90ac-69a5113cc871","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Ez_a_nap_sem_mulhat_el_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. június. 05. 05:06","title":"Ez a nap sem múlhat el zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is profi. \r

\r

","shortLead":"Pedig nem is profi. \r

\r

","id":"20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529c5c2-652c-469d-943b-e6b4bcc42fa8","keywords":null,"link":"/elet/20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","timestamp":"2018. június. 04. 14:20","title":"Ön sem táncol jobban, mint ez az indiai nagybácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd60d03-8456-4170-ab01-e3754c304f7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hibára lett figyelmes androidos mobiljában egy Reddit-felhasználó, ami ugyan nem veszélyes, de okozhat kényelmetlen pillanatokat.","shortLead":"Különös hibára lett figyelmes androidos mobiljában egy Reddit-felhasználó, ami ugyan nem veszélyes, de okozhat...","id":"20180604_android_okostelefon_hiba_szoveges_uzenet_sms","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd60d03-8456-4170-ab01-e3754c304f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0152e005-4c9b-4dc8-9b32-6affbd2e8758","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_android_okostelefon_hiba_szoveges_uzenet_sms","timestamp":"2018. június. 04. 08:03","title":"Találtak egy kiskaput az androidos telefonokban: ha ezt a kódot begépeli valaki mobilján, elolvashatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","shortLead":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","id":"20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ece2cc0-dc7b-495b-a38d-13748c9c8544","keywords":null,"link":"/sport/20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","timestamp":"2018. június. 04. 08:28","title":"Újabb szép gólt lőtt Sallói a Kansasben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. ","shortLead":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. ","id":"20180604_Egyre_kevesebb_a_tanar_a_kozepiskolakban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18dedeb-55a3-4353-ab5e-1853563b754f","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Egyre_kevesebb_a_tanar_a_kozepiskolakban","timestamp":"2018. június. 04. 06:12","title":"Egyre kevesebb a tanár a középiskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]