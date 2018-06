Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","shortLead":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","id":"20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb9b1d-4b42-4e64-b4b4-a9637efb2080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","timestamp":"2018. június. 04. 11:01","title":"BMW-s „kémfotókon” a legújabb Z4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lesznek idén is szezonális árak, de lehet spórolni azzal az elektronikus készülékkel, amit a fizetőkapuk melletti irodákban vehetnek meg az autósok. Aki beszerez ilyet, keresse az ENC-feliratú kaput fel-, illetve lehajtáskor.","shortLead":"Lesznek idén is szezonális árak, de lehet spórolni azzal az elektronikus készülékkel, amit a fizetőkapuk melletti...","id":"20180604_fontos_infok_azoknak_akik_rahajtanak_iden_nyaron_valamelyik_horvat_autopalyara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fa3bfb-cbbc-41ca-9a40-4d62c277c58b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_fontos_infok_azoknak_akik_rahajtanak_iden_nyaron_valamelyik_horvat_autopalyara","timestamp":"2018. június. 04. 16:55","title":"Fontos infók azoknak, akik ráhajtanak idén nyáron valamelyik horvát autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól ismeri a legkeményebb EU-biztosnak tartott Margrethe Vestager fellépését. A dán politikussal budapesti látogatásán beszélgettünk.","shortLead":"Nem rajong a túl alacsony adókért és következetesen fellép az igazságtalan adóztatás miatt – a magyar kormány is jól...","id":"20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f9586c-c0f8-43a8-96fc-e974c4890b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d49879-b97b-46d8-8803-8b5ca2796557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_margrethe_vestager_versenyjog_adozas_allami_tamogatas_techcegek","timestamp":"2018. június. 04. 14:25","title":"Nekiment az Apple-nek és a Google-nak, Orbánéktól sem ijed meg a \"szabályozó celeb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36673180-ac88-470d-b5d0-a49231114bc2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A cukorhegyen túl – Németh Ilona a pozsonyi Kunsthalléban (Timár Katalin) / Egy jó gondolat kevés az üdvösséghez – limbergi találkozás Erwin Wurmmal (Emőd Péter) / Pénz, paripa, lendület – az Art Basel Hong Kong és környezete (Hamvai Kinga) / Feltáruló intenzitás – beszélgetés Türk Péter kiállításáról (Tatai Erzsébet, Andrási Gábor)\r

\r

","shortLead":"A cukorhegyen túl – Németh Ilona a pozsonyi Kunsthalléban (Timár Katalin) / Egy jó gondolat kevés az üdvösséghez –...","id":"20180603_Megjelent_a_Muerto_2018_juniusi_lapszama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36673180-ac88-470d-b5d0-a49231114bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2115efc5-4b76-45d4-ab0f-9f1864014ecd","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180603_Megjelent_a_Muerto_2018_juniusi_lapszama","timestamp":"2018. június. 03. 21:51","title":"Megjelent a Műértő 2018 júniusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó bajnokság) hungaroringi futamán.","shortLead":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó...","id":"20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768d085-8f4c-4092-b519-1775e878700c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","timestamp":"2018. június. 03. 14:56","title":"Balesetek miatt felfüggesztették a DTM futamot a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6f16b3-7022-4f3e-92f6-20e9d4025ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a legjobb helyszínt választotta ki a Lufthansa a világbajnokságra induló járatainak reklámjához.","shortLead":"Nem a legjobb helyszínt választotta ki a Lufthansa a világbajnokságra induló járatainak reklámjához.","id":"20180604_Keson_kapcsolt_a_Lufthansa_Kijev_nem_Oroszorszag_resze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f16b3-7022-4f3e-92f6-20e9d4025ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0fd2d2-b581-4ca4-b6d4-44db2906a8fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Keson_kapcsolt_a_Lufthansa_Kijev_nem_Oroszorszag_resze","timestamp":"2018. június. 04. 17:48","title":"Későn kapcsolt a Lufthansa: Kijev nem Oroszország része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","shortLead":"Nemcsak Erdélyben jár konfliktusokkal az ember és a medve egymás mellett élése. ","id":"20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286668cf-a27e-4e85-b7d4-75da937d649d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018b3ee-9650-43df-9cec-6fe8e0dd07fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Jegesmedve_tortzuzott_egy_szallodaban_a_Spitzbergakon","timestamp":"2018. június. 03. 19:50","title":"Jegesmedve tört-zúzott egy szállodában a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d944927-efb6-4a3c-8f2e-af9a99a1cdac","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ez nem Felcsút vagy Mezőkövesd – panaszkodott egy fociklub elnöke, amikor a stadionépítés a padlóra küldte őket. Az NB I.-ből és az NB II.-ből is kiesett két olyan csapat, amelynél sok pénz megy el a stadionépítésre vagy -felújításra, és csak akkor kerülnek bajba, amikor focizni kell.","shortLead":"Ez nem Felcsút vagy Mezőkövesd – panaszkodott egy fociklub elnöke, amikor a stadionépítés a padlóra küldte őket. Az NB...","id":"20180605_stadionok_NBI_NBII_kieso_csapatok_stadionepitesi_program","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d944927-efb6-4a3c-8f2e-af9a99a1cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cde6b2-f9cf-458c-b68f-71f17198d366","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_stadionok_NBI_NBII_kieso_csapatok_stadionepitesi_program","timestamp":"2018. június. 05. 06:30","title":"Osztályon felüli stadionokból egyosztálynyit pottyanó klubok, megérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]