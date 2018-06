Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","shortLead":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","id":"20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b6c88b-6e52-4465-b7ad-7bf63facf767","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 03. 15:07","title":"Most nem veszett össze az EP-vel Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg pontosan, mi okozza a több mint kétmillió forintos buszonkénti költségnövekedést. A buszok eredeti ára rendelkezésre áll, és el is van különítve egy bankszámlán.","shortLead":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg...","id":"20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e3523-5489-477f-ba97-c567c2dcb313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","timestamp":"2018. június. 04. 14:02","title":"Tűzoltókészülék 2,5 millióért? Pécsen is kérdés, mi lesz az Ikarus Egyeditől rendelt buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b035ec0b-50e7-4b83-9467-986df3021169","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerre vitték a Google alkalmazottai azt a forradalmat, amelyet még tavasszal robbantottak ki. Akkor néhány hónap leforgása alatt több mint 4000 munkavállaló írta alá a petíciót, hogy a Google ne dolgozzon tovább a Pentagonnal. A vezetőség lépett.","shortLead":"Sikerre vitték a Google alkalmazottai azt a forradalmat, amelyet még tavasszal robbantottak ki. Akkor néhány hónap...","id":"20180605_google_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_project_maven_peticio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b035ec0b-50e7-4b83-9467-986df3021169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3853085-2e6c-4a3b-a140-490e8919e0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_google_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_project_maven_peticio","timestamp":"2018. június. 05. 07:02","title":"Ilyen ez, ha egy cégnél összefognak a dolgozók: az alkalmazottak elsöpörték a Google háborús szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812","c_author":"","category":"itthon","description":"Szándékos hazugsággal vádolja a Fideszt az Európai Néppártból kirakni akaró holland kereszténydemokrata CDA-t, és felfüggeszt vele minden kapcsolatot.\r

","shortLead":"Szándékos hazugsággal vádolja a Fideszt az Európai Néppártból kirakni akaró holland kereszténydemokrata CDA-t, és...","id":"20180604_Totalis_haborut_indit_a_Fidesz_a_holland_testverpartja_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0284918-19fb-4f39-a130-1ec5960e01dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Totalis_haborut_indit_a_Fidesz_a_holland_testverpartja_ellen","timestamp":"2018. június. 04. 13:29","title":"Totális háborút indít a Fidesz a holland testvérpártja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"I need money. Please help\" - áll a kartonpapundeklin, amely mögött apja dalait játsza New Jersey utcáin.","shortLead":"\"I need money. Please help\" - áll a kartonpapundeklin, amely mögött apja dalait játsza New Jersey utcáin.","id":"20180603_Hajlektalankent_zenelesbol_el_Tom_Jones_fia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee36ccf-bcab-4798-8d6b-dc3c145677f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Hajlektalankent_zenelesbol_el_Tom_Jones_fia","timestamp":"2018. június. 03. 19:56","title":"Hajléktalanként, zenélésből él Tom Jones fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A leggyakrabban előforduló mellráktípus korai stádiumában az esetek zömében el lehet kerülni a kemoterápiát - állítja egy új, mérföldkőnek számító tanulmány, amelyet a BBC News ismertetett vasárnap.\r

","shortLead":"A leggyakrabban előforduló mellráktípus korai stádiumában az esetek zömében el lehet kerülni a kemoterápiát - állítja...","id":"20180603_Egy_uj_kutatas_szerint_kemoterapia_nelkul_gyogyulhat_a_mellrakos_esetek_jo_resze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3cc0509-03e3-46ac-bd56-e102237299ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da06f7fd-a436-49f2-abbb-5814dcaa46f7","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Egy_uj_kutatas_szerint_kemoterapia_nelkul_gyogyulhat_a_mellrakos_esetek_jo_resze","timestamp":"2018. június. 03. 16:58","title":"Egy új kutatás szerint kemoterápia nélkül gyógyulhat a mellrákos esetek jó része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16230546-af13-4bc7-8b76-fc4a5b99eae7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","timestamp":"2018. június. 03. 16:04","title":"Öt-, azaz ötezer forinttal támogatta Orbán Viktor az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland Kereszténydemokrata Tömörülés az egyik legjelentősebb párt volt korábban Hollandiában, de 2010 óta jelentősen visszaesett. Mindenesetre egy újabb hang Európából, amely a Fidesz kizárását követeli a Néppártból.","shortLead":"A holland Kereszténydemokrata Tömörülés az egyik legjelentősebb párt volt korábban Hollandiában, de 2010 óta jelentősen...","id":"20180604_A_holland_konzervativok_is_azt_kovetelik_zarjak_ki_Orbant_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0e5688-9c95-4e03-aaf1-32d2b407226b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_holland_konzervativok_is_azt_kovetelik_zarjak_ki_Orbant_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. június. 04. 10:28","title":"A holland konzervatívok is azt követelik, zárják ki Orbánt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]