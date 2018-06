Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16230546-af13-4bc7-8b76-fc4a5b99eae7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot_azaz_otezer_forinttal_tamogatta_Orban_Viktor_az_uldozott_keresztenyeket","timestamp":"2018. június. 03. 16:04","title":"Öt-, azaz ötezer forinttal támogatta Orbán Viktor az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","shortLead":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","id":"20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b6c88b-6e52-4465-b7ad-7bf63facf767","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 03. 15:07","title":"Most nem veszett össze az EP-vel Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c37916b-4492-4ea9-ab3e-83d26f3910ef","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","timestamp":"2018. június. 03. 10:20","title":"Lehet-e egy kisfiú feminista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő környezeti változások miatt, ám mindig sikerült regenerálódnia – állapították meg ausztrál kutatók, akik szerint azonban nem biztos, hogy a koralltelep képes lesz túlélni jelenlegi hanyatlását is.","shortLead":"Az elmúlt harmincezer évben már ötször majdnem elpusztult az ausztrál Nagy-korallzátony az éghajlattal összefüggő...","id":"20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2607e7d-2f15-46ee-8430-5ddc53822b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_ausztralia_nagy_korallzatony_elpusztulasa_korall_zatony","timestamp":"2018. június. 04. 06:03","title":"Öt \"halálközeli élménye\" is volt a Nagy-korallzátonynak, de amit most teszünk vele, azt lehet, hogy már nem éli túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja a vízumkiadást bizonos kínai állampolgárok, többek között a műszaki területen tanuló diákok számára.","shortLead":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja...","id":"20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045e0a2-974e-4e9c-a135-23745f21a49e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","timestamp":"2018. június. 03. 16:03","title":"Bekeményít az USA: korlátozzák a vízumkiadást azoknak a kínai diákoknak, akik a műszaki dolgok iránt érdeklődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3ba0b9-2642-43dd-9dd9-d1ed7eb05409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okosóráját a Huawei. Az eszköz külleme nem változott, de jött bele némi funkcionális okosság.","shortLead":"Frissítette okosóráját a Huawei. Az eszköz külleme nem változott, de jött bele némi funkcionális okosság.","id":"20180603_huawei_watch_2_2018_okosora_esim_nano_sim","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad3ba0b9-2642-43dd-9dd9-d1ed7eb05409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80451efd-4734-4e35-8f79-8b16b321a145","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_huawei_watch_2_2018_okosora_esim_nano_sim","timestamp":"2018. június. 03. 10:03","title":"Itt a Huawei új okosórája: fizetni, zenét hallgatni is lehet vele, de még 4G is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez nálunk is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez...","id":"20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a913f04-5f0a-42e0-ae47-df3f57040630","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","timestamp":"2018. június. 04. 20:03","title":"Ha ezt a videót megnézi, többé nem fogja a szemetesbe dobni a régi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","shortLead":"Az Adidas legyőzte a Nike-t: a foci-vb harminckét csapata közül a legtöbbnek a német cég adja a felszerelést.","id":"20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fd12c4-3541-4fd0-be7f-bced45d6c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7cf67e-a8cc-4107-9f61-1d56d7ca90a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Sportruhazatban_mar_megvan_a_focivb_gyoztese","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"Sportruházatban már megvan a foci-vb győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]