[{"available":true,"c_guid":"351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","shortLead":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","id":"20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb9b1d-4b42-4e64-b4b4-a9637efb2080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","timestamp":"2018. június. 04. 11:01","title":"BMW-s „kémfotókon” a legújabb Z4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dfdb1e-b72c-4011-af64-7d75a67b693d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler emberminiszter volt az, aki korábban azt mondta, szerinte a halálos betegségek a tízparancsolattal elkerülhetőek. Most több parancsolatról is megkérdezték a véleményét.","shortLead":"Kásler emberminiszter volt az, aki korábban azt mondta, szerinte a halálos betegségek a tízparancsolattal...","id":"20180605_Ha_mar_tizparancsolat_megkerdeztek_Kaslert_mit_gondol_arrol_hogy_ne_lopj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49dfdb1e-b72c-4011-af64-7d75a67b693d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31a83cd-88d7-4d54-974c-0d84f959c99e","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Ha_mar_tizparancsolat_megkerdeztek_Kaslert_mit_gondol_arrol_hogy_ne_lopj","timestamp":"2018. június. 05. 17:05","title":"Ha már tízparancsolat, megkérdezték Káslert, mit gondol arról, hogy ne lopj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e8144-1669-4b43-8378-044d50858564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akbar Al Baker, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség elnöke és a Qatar Airways légitársaság ügyvezető igazgatója azt merészelte nyilatkozni, hogy az ő munkája olyan, amit csak egy férfi képes elvégezni.","shortLead":"Akbar Al Baker, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség elnöke és a Qatar Airways légitársaság ügyvezető igazgatója azt...","id":"20180605_Erre_csak_egy_ferfi_kepes__verig_sertette_a_noket_a_Qatar_Airways_fonoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808e8144-1669-4b43-8378-044d50858564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436a73d-db2a-4fe9-a6a1-e2433c3065cb","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Erre_csak_egy_ferfi_kepes__verig_sertette_a_noket_a_Qatar_Airways_fonoke","timestamp":"2018. június. 05. 15:42","title":"\"Erre csak egy férfi képes\" - vérig sértette a nőket a Qatar Airways vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc10502-fcac-4796-90db-3cbf8e0fa68b","c_author":"Bartha Dániel","category":"itthon","description":"Manfred Weber lehetetlen helyzetben van: egyszerre kell megakadályoznia, hogy a Néppártból Orbánék miatt bárki távozzon Macron felé, és a Fideszt is a pártcsaládon belül kéne tartania. Így aztán Orbán Viktor az, akinek a mozgástere megnőtt. A 2019-es választások pedig új lehetőségeket nyitnak meg az Európai Parlamentben a magyar kormányfő számára – mutatja be elemzésében Bartha Dániel.","shortLead":"Manfred Weber lehetetlen helyzetben van: egyszerre kell megakadályoznia, hogy a Néppártból Orbánék miatt bárki távozzon...","id":"20180604_A_Fidesz_es_a_neppart_Orbannak_vannak_opcioi_es_zsarolasi_potencialja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc10502-fcac-4796-90db-3cbf8e0fa68b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b999fdb-ab95-4a35-a30d-c57fef158acb","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_es_a_neppart_Orbannak_vannak_opcioi_es_zsarolasi_potencialja","timestamp":"2018. június. 04. 17:00","title":"A Fidesz és a Néppárt: Orbánnak vannak opciói és zsarolási potenciálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég irányításához, vagy mert eleve csak arra várt, hogy azt mielőbb pénzzé tegye. Létezik mindenki számára megnyugtató megoldás.","shortLead":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég...","id":"mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53ff50a-36e7-4884-bcef-ed16bc4e6eb3","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","timestamp":"2018. június. 05. 11:30","title":"Tíz esetből kilencszer szinte már semmit nem látnak az unokák a családi cégvagyonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","shortLead":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","id":"20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a631dd0-fabf-4d97-b917-70121fd0f35d","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","timestamp":"2018. június. 04. 09:55","title":"Az Auchan-reklám dalát posztolta Orbán a Trianon-emléknapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","shortLead":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","id":"20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9867a-da0e-4110-ba71-3ce9262c1e55","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","timestamp":"2018. június. 05. 11:44","title":"Yaya Touré szerint Guardiola azért mellőzi, mert fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A belügyminiszter lányainak többségi tulajdonában van az a cég, amely megvásárolta a színművész budai házát. A kft.-ben egy ciprusi hátterű cég a kisebbségi tulajdonos, Pintér felesége pedig az ügyvezető.\r

\r

","shortLead":"A belügyminiszter lányainak többségi tulajdonában van az a cég, amely megvásárolta a színművész budai házát. A kft.-ben...","id":"20180604_Pinter_Sandor_csaladi_cege_csapott_le_Kulka_Janos_hazara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d077425-5e2d-476c-af62-87b81fec772e","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Pinter_Sandor_csaladi_cege_csapott_le_Kulka_Janos_hazara","timestamp":"2018. június. 04. 08:10","title":"Pintér Sándor családi cége csapott le Kulka János házára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]