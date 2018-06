Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81194560-d4cc-41f5-a0cc-9206460c7ad6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kifejezetten rosszul jöhet ki a Facebook abból, hogy a mobilgyártókkal is megosztotta felhasználói adatait, miután kiderült, hogy az amerikai hatóságok által nemzetbiztonsági szempontból problémásnak tartott Huawei, valamint három másik kínai cég is hozzájuthatott a közösségi oldal felhasználóinak személyes, érzékeny adataihoz. Ez most – a Facebook számára – a lehető legrosszabb pillanatban került nyilvánosságra.","shortLead":"Kifejezetten rosszul jöhet ki a Facebook abból, hogy a mobilgyártókkal is megosztotta felhasználói adatait, miután...","id":"20180606_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_huawei_oppo_lenovo_tcl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81194560-d4cc-41f5-a0cc-9206460c7ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4798e5cc-ce0e-4ff5-8607-68a2e9ff981f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_huawei_oppo_lenovo_tcl","timestamp":"2018. június. 06. 07:02","title":"Annak is adott ki rólunk személyes adatokat a Facebook, akinek nagyon nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","shortLead":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","id":"20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d202ef6-b0bf-4382-bca7-751bd6370dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 05. 11:55","title":"Kéznél van az esernyője? Riasztást adtak ki a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is viselniük kell a vetítés alatt. Nem véletlenül: a rendező azt ígéri, az így befogott agyhullámok folyamatosan alakítanak valamit filmje, a The Moment cselekményén, a néző pedig lényegében gondolataival (agyi aktivitásával) tudja formálni a látottakat. ","shortLead":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is...","id":"20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77de7779-9388-450e-a771-e59d94280b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","timestamp":"2018. június. 06. 15:03","title":"Itt az első film, amelyben pusztán azzal tudja befolyásolni a cselekményt, hogy nézi a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akkor is százezer forint fölött lehet egy nyaralás ára, ha szó sincs közben luxusról.","shortLead":"Akkor is százezer forint fölött lehet egy nyaralás ára, ha szó sincs közben luxusról.","id":"20180605_Itt_a_beremelesek_eredmenye_150_ezer_forintba_is_kerulhet_egy_het_a_Balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821015ad-3511-4dbd-979f-21d03385ba50","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Itt_a_beremelesek_eredmenye_150_ezer_forintba_is_kerulhet_egy_het_a_Balatonnal","timestamp":"2018. június. 05. 15:28","title":"Itt a béremelések eredménye: 150 ezer forintba is kerülhet egy hét a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles csapatának szóló fehér házi meghívást. Az amerikai labdarúgás bajnokai közül ugyanis csak kevesen fogadták el az invitálást, s ezért Trump megsértődött. Az elnök magyar származású támogatója, Gorka Sebestyén is beszállt a vitába. Nem kellett volna.","shortLead":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles...","id":"20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c6bb-5bd5-456a-b171-4d37fbc258f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","timestamp":"2018. június. 06. 13:20","title":"Jól beszóltak Gorka Sebestyénnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell és nem is szabad megijedni, ha vezetés közben hirtelen egy kemény vihar közepében találjuk magunkat.","shortLead":"Nem kell és nem is szabad megijedni, ha vezetés közben hirtelen egy kemény vihar közepében találjuk magunkat.","id":"20180605_vihar_villam_csap_autoba_biztonsag_vedelem_veszely_villamcsapas_faraday_kalitka_kabrio_lakokocsi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10ea57c-a102-462d-9478-772aad80b81e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_vihar_villam_csap_autoba_biztonsag_vedelem_veszely_villamcsapas_faraday_kalitka_kabrio_lakokocsi","timestamp":"2018. június. 05. 08:21","title":"Mi történik, ha villám csap az autónkba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2c64a-0ddb-4571-a99e-8f93035a8a28","keywords":null,"link":"/itthon/201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","timestamp":"2018. június. 06. 16:02","title":"Medián: Még több választó állt a győztes Fidesz oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ae7ef-1926-44d8-941c-9d727822c71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudni, a személyautó és a teherautó sofőrje min szólalkoztak össze a liverpooli körforgalomban, előbbi azonban rendezni kívánta a helyzetet.","shortLead":"Azt nem tudni, a személyautó és a teherautó sofőrje min szólalkoztak össze a liverpooli körforgalomban, előbbi azonban...","id":"20180605_kozuti_balhe_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ae7ef-1926-44d8-941c-9d727822c71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf71443-b043-4ea5-a957-984f83426ce5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_kozuti_balhe_autos_video","timestamp":"2018. június. 05. 04:01","title":"Tejjel állt bosszút a feldühödött autós a teherautó sofőrjén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]