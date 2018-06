Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom az SMS-üzenettel való telefonegyenleg-feltöltési gyakorlatával kapcsolatos NMHH-határozat ellen fellebbezést nyújtott be. A szolgáltató álláspontja szerint a az SMS-ben havi számla terhére történő egyenlegfeltöltés nem elektronikus hírközlési szolgáltatás, így a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel e feltöltési mód felügyeletére, így nem is tilthatja be azt.","shortLead":"A Magyar Telekom az SMS-üzenettel való telefonegyenleg-feltöltési gyakorlatával kapcsolatos NMHH-határozat ellen...","id":"20180605_magyar_telekom_sms_egyenlegfeltoltes_nmhh_tilto_hatarozat_fellebbezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ff1c0e-b01f-4e1e-a82b-59b1b8f08a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_magyar_telekom_sms_egyenlegfeltoltes_nmhh_tilto_hatarozat_fellebbezes","timestamp":"2018. június. 05. 14:03","title":"Telekom: Az NMHH egyszerűen nem tilthatja be az SMS-es feltöltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b5e62c-c54e-4954-9bd6-93a3ceadac5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakítanak azzal, hogy \"fizetést\" adnak a menedékkérőknek, így mindenhol áttérnek a természetbeni juttatásokra. Emellett többeket bevonnak a közhasznú munkába, és külön rendőrségi csoportot állítanak fel, amely a befogadó szállások és környékén rendjéért felel majd. ","shortLead":"Szakítanak azzal, hogy \"fizetést\" adnak a menedékkérőknek, így mindenhol áttérnek a természetbeni juttatásokra...","id":"20180606_Sokkal_szigorubb_menekultugyi_szabalyokat_vezettek_be_a_bajorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5b5e62c-c54e-4954-9bd6-93a3ceadac5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab533578-d249-4cfa-8324-ac335c4e21df","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Sokkal_szigorubb_menekultugyi_szabalyokat_vezettek_be_a_bajorok","timestamp":"2018. június. 06. 13:13","title":"Sokkal szigorúbb menekültügyi szabályokat vezettek be a bajorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec0ce98-a965-4c68-826d-34465e162c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén volt hat esztendeje, hogy elsüllyedt ez a hatalmas hajó, melynek felelőtlen és gyáva kapitánya a baleset miatt még jó sokáig börtönben marad.","shortLead":"Idén volt hat esztendeje, hogy elsüllyedt ez a hatalmas hajó, melynek felelőtlen és gyáva kapitánya a baleset miatt még...","id":"20180605_a_nap_fotoja_felborult_gigantikus_hajo_costa_concordia_giglio_hajokatasztrofa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ec0ce98-a965-4c68-826d-34465e162c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb9153a-7ccb-4614-8c1c-3f7a208bb157","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_a_nap_fotoja_felborult_gigantikus_hajo_costa_concordia_giglio_hajokatasztrofa","timestamp":"2018. június. 05. 06:41","title":"A nap fotója: sokkoló nézőpontból a felborult gigantikus hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg pontosan, mi okozza a több mint kétmillió forintos buszonkénti költségnövekedést. A buszok eredeti ára rendelkezésre áll, és el is van különítve egy bankszámlán.","shortLead":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg...","id":"20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e3523-5489-477f-ba97-c567c2dcb313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","timestamp":"2018. június. 04. 14:02","title":"Tűzoltókészülék 2,5 millióért? Pécsen is kérdés, mi lesz az Ikarus Egyeditől rendelt buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agytumor leggyakoribb és leghalálosabb típusának kezelésében is segíthet az egyik limfómákra és leukémiára kifejlesztett hatóanyag egy új tanulmány szerint. ","shortLead":"Az agytumor leggyakoribb és leghalálosabb típusának kezelésében is segíthet az egyik limfómákra és leukémiára...","id":"20180605_glioblastoma_halalos_agydaganat_elleni_kezeles_leukemia_hatoanyag_ibrutinib","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7c8dd6-4639-42ac-846e-beb8e58e46c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_glioblastoma_halalos_agydaganat_elleni_kezeles_leukemia_hatoanyag_ibrutinib","timestamp":"2018. június. 05. 06:03","title":"Egy új remény: halálos agydaganat ellen is hatásos lehet egy leukémia kezelésére fejlesztett hatóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héttől csak elektronikus formában érhető el a hetilap.","shortLead":"A jövő héttől csak elektronikus formában érhető el a hetilap.","id":"20180606_Holnap_jelenik_meg_utoljara_nyomtatasban_a_Heti_Valasz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ed91f-a8c0-46f6-92e7-6b2dc64d3ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Holnap_jelenik_meg_utoljara_nyomtatasban_a_Heti_Valasz","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Holnap jelenik meg utoljára nyomtatásban a Heti Válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdb6868-006c-4d84-829f-15e898dde2ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök és a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hat férfit fogott el Hajdú-Biharban és Budapesten. Országosan terítették a kábítószert.\r

","shortLead":"A rendőrök és a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hat férfit fogott el Hajdú-Biharban és Budapesten. Országosan...","id":"20180605_tek_drogfogas_budapest_debrecen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbdb6868-006c-4d84-829f-15e898dde2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e31b2f0-8a5a-4572-9ae4-61cf5f560f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_tek_drogfogas_budapest_debrecen","timestamp":"2018. június. 05. 05:48","title":"A TEK is kellett a 30 ezer adagos drogfogáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművészt vasárnap agyi infarktussal szállították kórházba otthonából. Ápolója szerint az orvosok egyelőre nem tudják megmondani, felépül-e.","shortLead":"A színművészt vasárnap agyi infarktussal szállították kórházba otthonából. Ápolója szerint az orvosok egyelőre nem...","id":"20180606_blikk_az_eleteert_kuzd_paudits_bela","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113e1f45-bde5-4990-a7fc-689d9d724a68","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_blikk_az_eleteert_kuzd_paudits_bela","timestamp":"2018. június. 06. 06:23","title":"Blikk: Az életéért küzd Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]