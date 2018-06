Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6fe232-b1db-4ec3-96cf-51bde50e58c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrségen is bejelentést tettek a helyiek, a hatóság szerint \"medvének látszó tárgyat\" figyeltek meg.","shortLead":"A rendőrségen is bejelentést tettek a helyiek, a hatóság szerint \"medvének látszó tárgyat\" figyeltek meg.","id":"20180605_abonyban_tobben_is_medvet_lattak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6fe232-b1db-4ec3-96cf-51bde50e58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6d7206-e791-4ce2-a75d-a48240679e8b","keywords":null,"link":"/elet/20180605_abonyban_tobben_is_medvet_lattak","timestamp":"2018. június. 05. 10:37","title":"Abonyban többen is medvét láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is aggályos. ","shortLead":"Trócsányi szerint nem áll szándékunkban, nincs napirendben, és egyébként is, a vonatkozó javaslat több szempontból is...","id":"20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdacde-72d1-44ce-8152-20eb732131b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trocsanyi_Magyarorszag_tovabbra_sem_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez","timestamp":"2018. június. 04. 20:34","title":"Trócsányi: Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306b0c48-d751-49f0-9924-07a5907cd602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben diákok és tanárok nem sérültek meg, a sofőr viszont a kezét törte.\r

","shortLead":"A balesetben diákok és tanárok nem sérültek meg, a sofőr viszont a kezét törte.\r

","id":"20180606_fotok_erkeztek_a_baranyai_iskolanak_utkozott_kamionrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306b0c48-d751-49f0-9924-07a5907cd602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba2cef9-12bd-4612-84c7-8c4bd484ea61","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_fotok_erkeztek_a_baranyai_iskolanak_utkozott_kamionrol","timestamp":"2018. június. 06. 15:13","title":"Fotók érkeztek a baranyai iskolának ütközött kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","shortLead":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","id":"20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93d9e49-fb06-4a8a-b171-386ab8a69b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","timestamp":"2018. június. 05. 18:58","title":"Tűz ütött ki Csernobil \"halálzónájában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő klímával állnak forgalomba, de napközben meghibásodhat a rendszer.","shortLead":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő...","id":"20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9043e8f6-0e6f-49eb-a1f4-7b47b80548c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","timestamp":"2018. június. 06. 13:52","title":"Ájuldoznak az utasok a buszon, mert nem jó a klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435218f5-79e9-4d74-93a3-a62351a11314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak beton és fű – nagyjából ennyiből áll kesznyéteni óvoda udvara. Egy óvónő az interneten kér segítséget, mert a foglalkozásokhoz sincs elég játék.","shortLead":"Csak beton és fű – nagyjából ennyiből áll kesznyéteni óvoda udvara. Egy óvónő az interneten kér segítséget, mert...","id":"20180606_Nincs_jatek_a_borsodi_ovodaban_az_ovono_Facebookon_ker_segitseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435218f5-79e9-4d74-93a3-a62351a11314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb78203e-7b8e-458a-b0a2-c021f3f64e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Nincs_jatek_a_borsodi_ovodaban_az_ovono_Facebookon_ker_segitseget","timestamp":"2018. június. 06. 10:51","title":"Nincs játék a borsodi óvodában, az óvónő a Facebookon kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b035ec0b-50e7-4b83-9467-986df3021169","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerre vitték a Google alkalmazottai azt a forradalmat, amelyet még tavasszal robbantottak ki. Akkor néhány hónap leforgása alatt több mint 4000 munkavállaló írta alá a petíciót, hogy a Google ne dolgozzon tovább a Pentagonnal. A vezetőség lépett.","shortLead":"Sikerre vitték a Google alkalmazottai azt a forradalmat, amelyet még tavasszal robbantottak ki. Akkor néhány hónap...","id":"20180605_google_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_project_maven_peticio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b035ec0b-50e7-4b83-9467-986df3021169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3853085-2e6c-4a3b-a140-490e8919e0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_google_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_project_maven_peticio","timestamp":"2018. június. 05. 07:02","title":"Ilyen ez, ha egy cégnél összefognak a dolgozók: az alkalmazottak elsöpörték a Google háborús szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előre sejthető, hogy nem kell majd a figyelemért könyörögnie a hatalmas, feltűnő megjelenésű Audinak. ","shortLead":"Az előre sejthető, hogy nem kell majd a figyelemért könyörögnie a hatalmas, feltűnő megjelenésű Audinak. ","id":"20180605_Fotok_eleg_sokkolo_lett_az_Audi_Q8","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad5e768-bb6d-4231-9501-7ac5e1a01f80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_Fotok_eleg_sokkolo_lett_az_Audi_Q8","timestamp":"2018. június. 05. 09:21","title":"Itt az utca új királya? - megjelent az Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]