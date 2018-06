Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel az NBA-ben szereplő Lakers keddi próbajátékán.","shortLead":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel...","id":"20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554631d7-e7a2-4025-90b0-d947f5137c8e","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","timestamp":"2018. június. 05. 19:55","title":"Óriási lehetőség előtt egy magyar kosaras: próbajátékra hívta a Los Angeles Lakers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi portál és a 444.hu egyik olvasója is jelezte kedd este, hogy egy erdőben megtalálták azt a medvét, amit nemrég Abony utcáin láttak többen is.","shortLead":"Egy helyi portál és a 444.hu egyik olvasója is jelezte kedd este, hogy egy erdőben megtalálták azt a medvét, amit...","id":"20180606_allitolag_megtalaltak_az_abonyon_vegigvagtazo_medvet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd45718-28d0-4f75-bf0a-8fde1a767dab","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_allitolag_megtalaltak_az_abonyon_vegigvagtazo_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 06:58","title":"Állítólag megtalálták az Abonyon végigvágtázó medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","shortLead":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","id":"20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c6b6-d08d-469e-9fd7-6ff759d16618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","timestamp":"2018. június. 06. 15:25","title":"Pénz a pénzhez: jó üzlet beházasodni egy NER-családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első ilyen esete.","shortLead":"Nem ez az első ilyen esete.","id":"20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc2469e4-0ae9-4a1f-a7ad-e1df9abcc948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b745f4-f49c-41b0-bd2d-bf0a8c1ee894","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Bekeert_kampanyolt_megis_letartoztattak_a_francia_Pokembert_Szoulban","timestamp":"2018. június. 06. 15:47","title":"Békéért kampányolt, mégis letartóztatták a francia Pókembert Szöulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi rekordot döntött az európai profi labdarúgósport élvonala, amelynek összesített bevétele először lépte át a 25 milliárd eurót a tavalyi szezonban.","shortLead":"Pénzügyi rekordot döntött az európai profi labdarúgósport élvonala, amelynek összesített bevétele először lépte át a 25...","id":"20180607_foci_labdarugas_osszesitett_bevetel_rekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8646706f-1f2e-4171-ada8-acf5bb1eb922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_foci_labdarugas_osszesitett_bevetel_rekord","timestamp":"2018. június. 07. 05:47","title":"Azt hitte, sok pénz van a fociban? Még annál is több","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233bed95-daac-413b-bde8-48ad5bf95999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hont András, Tóta W. Árpád és Csunderlik Péter rácsodálkoznak a fideszes meleglobbira, az altjobbos trashmédiára és arra, hogy ezek a szemetek nem tudnak magyarul. Romkocsmai merengés, olvasunk a sörök között.","shortLead":"Hont András, Tóta W. Árpád és Csunderlik Péter rácsodálkoznak a fideszes meleglobbira, az altjobbos trashmédiára és...","id":"20180606_Fanyar_Idok_2__Agitprop","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=233bed95-daac-413b-bde8-48ad5bf95999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e90808f-9a4e-4ac0-920f-185faeb75b13","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Fanyar_Idok_2__Agitprop","timestamp":"2018. június. 06. 17:40","title":"Fanyar Idők 2. – Agitprop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc0bb34-4ec6-4066-a7af-df123e6c9f52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most már tényleg elmehetnének együtt valahová.","shortLead":"Most már tényleg elmehetnének együtt valahová.","id":"20180605_Egy_lany_Danny_DeVitobabuval_ment_a_vegzos_balba_a_szinesz_pedig_zsenialisan_reagalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bc0bb34-4ec6-4066-a7af-df123e6c9f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051df859-cd27-4269-b996-4dabee053d26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Egy_lany_Danny_DeVitobabuval_ment_a_vegzos_balba_a_szinesz_pedig_zsenialisan_reagalt","timestamp":"2018. június. 05. 17:37","title":"Egy lány Danny DeVito-bábuval ment a végzős bálba, a színész pedig zseniálisan reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben.","shortLead":"Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben.","id":"20180606_ezzel_a_kezdovel_megy_neki_leekens_a_feheroroszoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750a514f-c599-4607-a831-d191a302bd96","keywords":null,"link":"/sport/20180606_ezzel_a_kezdovel_megy_neki_leekens_a_feheroroszoknak","timestamp":"2018. június. 06. 18:31","title":"Ezzel a kezdővel megy neki Leekens a fehéroroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]