[{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét, az ingatlanbiznisz koronázatlan királyát, egy 43 éves olasz üzletembert. Nicola Inquieta alsónadrágban ugrott ki az ágyból, majd kattant a kezén a bilincs. ","shortLead":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét...","id":"20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42935a46-d70b-4c4b-9295-345f09d13b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","timestamp":"2018. június. 07. 11:35","title":"Ezt az Erdély-hadműveletet sokáig emlegetni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94605179-e900-4a4e-a608-95e9b333bed6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aradszki András felháborodva beszélt arról, az egyik politikustársa családja hónapokon át képtelen volt normális életet élni. Más vélemény szerint inkább a kormánynak kéne visszafognia a lakájmédiáját. ","shortLead":"Aradszki András felháborodva beszélt arról, az egyik politikustársa családja hónapokon át képtelen volt normális életet...","id":"20180605_Elszolta_magat_a_KDNPs_politikus_egy_konkret_ugy_miatt_modostjak_az_Alaptorvenyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94605179-e900-4a4e-a608-95e9b333bed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350eb5af-72f6-453c-a594-fd795ce36772","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Elszolta_magat_a_KDNPs_politikus_egy_konkret_ugy_miatt_modostjak_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2018. június. 05. 16:38","title":"Elszólta magát a KDNP-s politikus, egy konkrét ügy miatt módosítják az Alaptörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c8bc4a-2981-42f1-9a04-9e8c25fd0f20","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Végigkóstoltuk a Monori Center mögött megbújó kínai streetfood-piac kínálatát. Ettünk ördögien csípőset, grillezett tengeri herkentyűket és gyömbéres pacalt is. A sörsátras piac ötletgazdáitól megtudtuk, honnan érkeznek Kőbányára a kínai gasztronómia alapelemei, és hogy képzelik el a Mázsa téri Chinatown jövőjét.","shortLead":"Végigkóstoltuk a Monori Center mögött megbújó kínai streetfood-piac kínálatát. Ettünk ördögien csípőset, grillezett...","id":"20180605_Fokhagymas_osztriga_es_szecsuani_borstol_izzado_ponty__bejartuk_Kobanya_kinai_street_food_piacat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c8bc4a-2981-42f1-9a04-9e8c25fd0f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea9de4-4ae2-4068-b7e1-71a9e290d27a","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Fokhagymas_osztriga_es_szecsuani_borstol_izzado_ponty__bejartuk_Kobanya_kinai_street_food_piacat","timestamp":"2018. június. 05. 20:00","title":"Ilyen egy nagy zabálás a kőbányai Chinatownban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","shortLead":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","id":"20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c6b6-d08d-469e-9fd7-6ff759d16618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","timestamp":"2018. június. 06. 15:25","title":"Pénz a pénzhez: jó üzlet beházasodni egy NER-családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f562445e-8fae-487a-b766-7c3e0fba11e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak szerintük éppen az lenne a dolga, hogy megvédje az átverésektől az embereket. Rétvári Bence nem ezt tette. ","shortLead":"A kormánynak szerintük éppen az lenne a dolga, hogy megvédje az átverésektől az embereket. Rétvári Bence nem ezt tette. ","id":"20180606_Kiakadtak_az_akademikusok_a_homeopatiat_vedo_Emmiallamtitkarra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f562445e-8fae-487a-b766-7c3e0fba11e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968cfcfb-166f-4456-b1a8-a333fec5ac21","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Kiakadtak_az_akademikusok_a_homeopatiat_vedo_Emmiallamtitkarra","timestamp":"2018. június. 06. 16:20","title":"Kiakadtak az akadémikusok a homeopátiát védő Emmi-államtitkárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569f17c-14d1-4418-ae3a-ca030106302a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrálok úszóbajnoka azt kérte a nemzeti olimpiai bizottságoktól, hogy vegyenek vissza az elvárásaikból, mert azokkal óriási nyomást tesznek a sportolókra.","shortLead":"Az ausztrálok úszóbajnoka azt kérte a nemzeti olimpiai bizottságoktól, hogy vegyenek vissza az elvárásaikból, mert...","id":"20180606_ian_thorpe_eleg_volt_az_olimpikonok_stresszelesebol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5569f17c-14d1-4418-ae3a-ca030106302a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ec49d8-807b-4608-a22f-1022a98cc3f6","keywords":null,"link":"/sport/20180606_ian_thorpe_eleg_volt_az_olimpikonok_stresszelesebol","timestamp":"2018. június. 06. 09:42","title":"Ian Thorpe: Elég volt az olimpikonok stresszeléséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","shortLead":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","id":"20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91e0e0d-56e5-4598-891d-9b0020169c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","timestamp":"2018. június. 05. 20:38","title":"Itt az új Transformers-mozi előzetese, amit nem Michael Bay rendez - lehet, pont ettől lesz jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fbedc0-5caf-4b7e-a55f-bc69662674c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kim Dzsong Un barátjaként számon tartott egykori NBA-sztár, Dennis Rodman is ott lesz Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető jövő keddi szingapúri csúcstalálkozóján, s valószínűleg valami szerepet is játszik majd a történelmi találkozó lebonyolításában.","shortLead":"A Kim Dzsong Un barátjaként számon tartott egykori NBA-sztár, Dennis Rodman is ott lesz Donald Trump amerikai elnök és...","id":"20180606_Az_NBAcsillag_Dennis_Rodman_is_ott_lesz_a_KimTrump_csucson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7fbedc0-5caf-4b7e-a55f-bc69662674c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e78c3fe-9363-403f-bf62-e6dd5eeef657","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Az_NBAcsillag_Dennis_Rodman_is_ott_lesz_a_KimTrump_csucson","timestamp":"2018. június. 06. 09:11","title":"A volt NBA-csillag Dennis Rodman is ott lesz a Kim–Trump-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]