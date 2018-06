Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás nélkül, mintegy kopipészttel beépítették saját platformjukba. De ez nem minden: a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a zenés tartalmakba.","shortLead":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás...","id":"20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d65b5bd-beb9-4d85-85b4-4a882b04d1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","timestamp":"2018. június. 06. 17:03","title":"(Másolt) újdonság a Facebookon: jön a funkció, amellyel bátran karaokézhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.","shortLead":"Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.","id":"20180606_Meghalt_Amerika_egyik_kedvenc_divattervezoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d1ed05-4c89-47e1-bed5-6c9ed7911494","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Meghalt_Amerika_egyik_kedvenc_divattervezoje","timestamp":"2018. június. 06. 06:30","title":"Meghalt Amerika egyik kedvenc divattervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815e38e5-6237-41d6-8dd8-4150bbbd45cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. ","shortLead":"Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. ","id":"20180605_Ujra_Doktor_Szoszi_borebe_bujik_Reese_Witherspoon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815e38e5-6237-41d6-8dd8-4150bbbd45cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ac2663-cec3-45ec-bbe1-4e50c01d6cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Ujra_Doktor_Szoszi_borebe_bujik_Reese_Witherspoon","timestamp":"2018. június. 05. 12:17","title":"Újra Doktor Szöszi bőrébe bújik Reese Witherspoon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál járt az állat, elfogása még mindig nem sikerült.","shortLead":"Az állat jámboran viselkedik, de nem ajánlott a közelébe menni. Szerda este Bács-Kiskun és Csongrád megye határánál...","id":"20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c918387f-2834-4c0b-934d-37be1ccb2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Meg_keresik_az_elkoborolt_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 15:02","title":"Még sincs meg, újra megszökött üldözői elől a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435218f5-79e9-4d74-93a3-a62351a11314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak beton és fű – nagyjából ennyiből áll kesznyéteni óvoda udvara. Egy óvónő az interneten kér segítséget, mert a foglalkozásokhoz sincs elég játék.","shortLead":"Csak beton és fű – nagyjából ennyiből áll kesznyéteni óvoda udvara. Egy óvónő az interneten kér segítséget, mert...","id":"20180606_Nincs_jatek_a_borsodi_ovodaban_az_ovono_Facebookon_ker_segitseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435218f5-79e9-4d74-93a3-a62351a11314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb78203e-7b8e-458a-b0a2-c021f3f64e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Nincs_jatek_a_borsodi_ovodaban_az_ovono_Facebookon_ker_segitseget","timestamp":"2018. június. 06. 10:51","title":"Nincs játék a borsodi óvodában, az óvónő a Facebookon kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3030dd5-2077-429b-8df7-54439ec1ffa3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő nagy újrahasznosító volt.","shortLead":"A festő nagy újrahasznosító volt.","id":"20180606_Ezt_talaltak_a_Picassofestmeny_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3030dd5-2077-429b-8df7-54439ec1ffa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6e72f5-37ec-491c-bd04-c02a9eb49a0f","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Ezt_talaltak_a_Picassofestmeny_alatt","timestamp":"2018. június. 06. 13:04","title":"Ezt találták a Picasso-festmény alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminisztérium Washingtonban közölte, meghosszabbítják a határidőt Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha számára, hogy rendezze ügyeit, és továbbra is üzletelhessen az Egyesült Államokban. ","shortLead":"A pénzügyminisztérium Washingtonban közölte, meghosszabbítják a határidőt Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha számára...","id":"20180605_Fojtogato_szankciok_ugyan_mar_Trump_nyitott_egy_kiskaput_Putyin_oligarcha_baratjanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f98855d-04c4-41a2-a23e-1fa239133ab7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Fojtogato_szankciok_ugyan_mar_Trump_nyitott_egy_kiskaput_Putyin_oligarcha_baratjanak","timestamp":"2018. június. 05. 11:56","title":"Fojtogató szankciók, ugyan már! Trump nyitott egy kiskaput Putyin oligarcha barátjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell és nem is szabad megijedni, ha vezetés közben hirtelen egy kemény vihar közepében találjuk magunkat.","shortLead":"Nem kell és nem is szabad megijedni, ha vezetés közben hirtelen egy kemény vihar közepében találjuk magunkat.","id":"20180605_vihar_villam_csap_autoba_biztonsag_vedelem_veszely_villamcsapas_faraday_kalitka_kabrio_lakokocsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10ea57c-a102-462d-9478-772aad80b81e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_vihar_villam_csap_autoba_biztonsag_vedelem_veszely_villamcsapas_faraday_kalitka_kabrio_lakokocsi","timestamp":"2018. június. 05. 08:21","title":"Mi történik, ha villám csap az autónkba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]