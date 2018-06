Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea47951c-7707-4176-9430-c7845af1eab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esemény utáni tablettához is könnyebb lenne hozzájutni. ","shortLead":"Az esemény utáni tablettához is könnyebb lenne hozzájutni. ","id":"20180606_Jon_a_nyar_a_Parbeszed_csokkentene_az_ovszer_afajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea47951c-7707-4176-9430-c7845af1eab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9439dd52-0af6-4279-9db3-6c79a07e8872","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Jon_a_nyar_a_Parbeszed_csokkentene_az_ovszer_afajat","timestamp":"2018. június. 06. 17:06","title":"Jön a nyár, a Párbeszéd csökkentené az óvszer áfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","shortLead":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","id":"20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40227474-07d0-4760-9854-4efbc27dc1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","timestamp":"2018. június. 05. 18:31","title":"Riasztást adtak ki, jó sok eső hullhat a Baranya megyében élők nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel az NBA-ben szereplő Lakers keddi próbajátékán.","shortLead":"A magyar válogatott erőcsatára, Golomán György csaknem élete legnagyobb kalandjába kezdhet bele, ha jól szerepel...","id":"20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a16a9-c81b-433f-bdbd-69bee7dddfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554631d7-e7a2-4025-90b0-d947f5137c8e","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Oriasi_lehetoseg_elott_egy_magyar_kosaras_probajatekra_hivta_a_Los_Angeles_Lakers","timestamp":"2018. június. 05. 19:55","title":"Óriási lehetőség előtt egy magyar kosaras: próbajátékra hívta a Los Angeles Lakers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap és Enyedi Ildikó Az én XX. századom című filmjét láthatja majd a fesztivál közönsége.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap és Enyedi Ildikó Az én XX. századom című filmjét láthatja majd a fesztivál közönsége.","id":"20180606_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Sydneyi_Filmfesztivalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15484429-3e85-4819-8225-9489f558acef","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Sydneyi_Filmfesztivalon","timestamp":"2018. június. 06. 15:45","title":"Két magyar film is szerepel a Sydney-i Filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","shortLead":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","id":"20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bf542-148c-405f-9585-e76236f943b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","timestamp":"2018. június. 06. 13:15","title":"A bukott spanyol miniszterelnök inkább felhagy a politizálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0994920-ce3b-4c60-aa8e-755e4303fddf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett 2018 új emoji-csapata, sok vörös hajú fejecskével. Immár közel 3000 jelből lehet válogatni.","shortLead":"Megérkezett 2018 új emoji-csapata, sok vörös hajú fejecskével. Immár közel 3000 jelből lehet válogatni.","id":"20180607_unicode_consortium_emoji_11_2018_uj_emojijai_hangulatjelek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0994920-ce3b-4c60-aa8e-755e4303fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5bef62-c1c2-4517-9de6-4ad388c78ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_unicode_consortium_emoji_11_2018_uj_emojijai_hangulatjelek","timestamp":"2018. június. 07. 17:03","title":"Ön hányat használna közülük? Kiadták az új emojikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","shortLead":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","id":"20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db71eb4-bf52-4ff5-ab9e-2b5b73aea9c8","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","timestamp":"2018. június. 05. 21:30","title":"Buffon nem úszta meg büntetés nélkül a Real elleni balhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét, az ingatlanbiznisz koronázatlan királyát, egy 43 éves olasz üzletembert. Nicola Inquieta alsónadrágban ugrott ki az ágyból, majd kattant a kezén a bilincs. ","shortLead":"Kommandósok rohantak le egy villát Pitesti városában, ahol elfogták a Camorra főnökének helyi emberét...","id":"20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42935a46-d70b-4c4b-9295-345f09d13b87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ezt_az_Erdelyhadmuveletet_sokaig_emlegetni_fogjak","timestamp":"2018. június. 07. 11:35","title":"Ezt az Erdély-hadműveletet sokáig emlegetni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]