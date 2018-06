Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2c64a-0ddb-4571-a99e-8f93035a8a28","keywords":null,"link":"/itthon/201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","timestamp":"2018. június. 06. 16:02","title":"Medián: Még több választó állt a győztes Fidesz oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Odatették magukat a játékosok, küzdöttek, hajtottak – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya a fehéroroszok elleni 1-1-es döntetlen után.","shortLead":"Odatették magukat a játékosok, küzdöttek, hajtottak – értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya a fehéroroszok...","id":"20180607_leekens_nem_lehetek_elegedetlen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fc70f0-b7ed-4a44-93c7-f44f8a6f6ca3","keywords":null,"link":"/sport/20180607_leekens_nem_lehetek_elegedetlen","timestamp":"2018. június. 07. 07:25","title":"Leekens: Nem lehetek elégedetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","shortLead":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","id":"20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93d9e49-fb06-4a8a-b171-386ab8a69b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","timestamp":"2018. június. 05. 18:58","title":"Tűz ütött ki Csernobil \"halálzónájában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Békét remélnek a találkozótól.","shortLead":"Békét remélnek a találkozótól.","id":"20180605_Emlekeremmel_varjak_Donald_Trumpot_es_Kim_DzsongUnt_Szingapurban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f4fd89-1d4a-4dd6-990c-14c210e932f8","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Emlekeremmel_varjak_Donald_Trumpot_es_Kim_DzsongUnt_Szingapurban","timestamp":"2018. június. 05. 12:55","title":"Emlékéremmel várják Donald Trumpot és Kim Dzsong Unt Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Azokban az uniós országokban is, ahol nem engedélyezik az azonos neműek házasságát, tiszteletben kell tartani minden ember, így a meleg párok szabad tartózkodáshoz való jogát. ","shortLead":"Azokban az uniós országokban is, ahol nem engedélyezik az azonos neműek házasságát, tiszteletben kell tartani minden...","id":"20180605_Tortenelmi_dontest_hozott_az_unios_birosag_az_azonos_nemuek_hazassagat_illetoen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa2d750-238c-4b16-8f2e-1b0437c30405","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Tortenelmi_dontest_hozott_az_unios_birosag_az_azonos_nemuek_hazassagat_illetoen","timestamp":"2018. június. 05. 17:55","title":"Történelmi döntést hozott az uniós bíróság az azonos neműek házasságát illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint új tározókra is szükség van, hogy a tavaszi áradáskor érkező vizet meg tudják őrizni. ","shortLead":"Nagy István szerint új tározókra is szükség van, hogy a tavaszi áradáskor érkező vizet meg tudják őrizni. ","id":"20180607_Ontozesi_ugynokseget_allit_fel_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbec2e63-f10c-4d66-acee-f65ad343614d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Ontozesi_ugynokseget_allit_fel_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. június. 07. 07:43","title":"Öntözési ügynökséget állít fel az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képek és néhány részlet is kiszivárgott az új, bemutatkozás előtt álló BlackBerry Key2 telefonról.","shortLead":"Képek és néhány részlet is kiszivárgott az új, bemutatkozás előtt álló BlackBerry Key2 telefonról.","id":"20180605_fizikai_billentyuzetes_telefon_android_blackberry_key2","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61247de5-704e-41ba-ab1e-4bc55208b40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614e99ea-c310-4573-8720-da1511b24097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_fizikai_billentyuzetes_telefon_android_blackberry_key2","timestamp":"2018. június. 05. 16:03","title":"Van, aki az ilyet szereti: fizikai billentyűzetes BlackBerry telefon érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt kormányváltást. Azt már 2014-ben is tudta, hogy az MSZP-ben vannak fideszes hatások, de hogy az LMP-ben is, csak nemrég derült ki számára. Szerinte a Fidesz a kampányban nem megszólította a népet, hanem félelmet keltett az emberekben, róla pedig szám szerint 800 magánéleti lejárató cikket közöltek.","shortLead":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt...","id":"20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a83d0-160b-439a-8c6a-8c872f3b3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","timestamp":"2018. június. 07. 08:40","title":"Juhász Péter: Az MSZP-t a Fidesz pénzeli és az LMP-t is befolyásolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]