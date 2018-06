Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján egy macska berohant a pályára.","shortLead":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő...","id":"20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2893fe6a-3feb-41d4-896c-66217f36b4c9","keywords":null,"link":"/sport/20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Drágán megfizet a macska miatt a Besiktas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c049ed9b-8686-4034-8b92-c3ec9e66de72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig az eddigi lista sem gyenge.","shortLead":"Pedig az eddigi lista sem gyenge.","id":"20180607_Meg_mindig_tudnak_uj_sztart_talalni_Tarantino_Mansonfilmjebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c049ed9b-8686-4034-8b92-c3ec9e66de72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af57a64-e70b-4a50-9cf9-4489de5edb66","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Meg_mindig_tudnak_uj_sztart_talalni_Tarantino_Mansonfilmjebe","timestamp":"2018. június. 07. 12:11","title":"Még mindig tudnak új sztárt találni Tarantino Manson-filmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","shortLead":"Műszaki okokat írtak. Az Index olvasói szerint megsérült a kifutópálya. ","id":"20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cf5c784-a627-41dd-9d60-0ee10d0d9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec539b63-9e13-4618-beb4-2284e3777475","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Baj_van_Ferihegyen_atmenetileg_egy_gep_sem_szallhat_le","timestamp":"2018. június. 08. 04:52","title":"Baj volt Ferihegyen, órákon át egy gép sem szállhatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","shortLead":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","id":"20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bf542-148c-405f-9585-e76236f943b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","timestamp":"2018. június. 06. 13:15","title":"A bukott spanyol miniszterelnök inkább felhagy a politizálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott két helyet rontva 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján.","shortLead":"A magyar válogatott két helyet rontva 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján.","id":"20180607_georges_leekens_szovetsegi_kapitny_magyar_valogatott_fifa_ranglista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf55867-aad1-450c-b96c-fc695b204377","keywords":null,"link":"/sport/20180607_georges_leekens_szovetsegi_kapitny_magyar_valogatott_fifa_ranglista","timestamp":"2018. június. 07. 11:15","title":"Vajon ezzel is elégedett Leekens? Itt a FIFA-ranglista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4def65ff-883d-4ab6-82d8-cf9ed607187d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért ciki egy férfinak, ha vannak feminin vonásai, és miért nem ciki egy nőnek, ha vannak maszkulin tulajdonságai? Ez a kérdés is felmerült a HVG EXTRA Pszichológia Szalon kerekasztal beszélgetésén, amelyet a magazin legfrissebb száma kapcsán rendeztek. Az esten ezen túl szó esett még férfipusziról, szégyenről és a szabad akaratból elvégzett vasalásról.



","shortLead":"Miért ciki egy férfinak, ha vannak feminin vonásai, és miért nem ciki egy nőnek, ha vannak maszkulin tulajdonságai...","id":"20180607_A_szabadsag_megelesehez_kell_a_legnagyobb_batorsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4def65ff-883d-4ab6-82d8-cf9ed607187d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d687c5e1-c575-4488-86d2-cf79a0bb97b6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180607_A_szabadsag_megelesehez_kell_a_legnagyobb_batorsag","timestamp":"2018. június. 07. 12:52","title":"„A szabadság megéléséhez kell a legnagyobb bátorság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","id":"20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178c0604-c979-499a-9dfb-6bc22730115d","keywords":null,"link":"/sport/20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","timestamp":"2018. június. 07. 08:51","title":"Csak mankóval tud közlekedni Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec24e9a1-ce37-44ad-9d15-ddd0c2ddfe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a YouTube-nál már javában tesztelik azt a megoldást, amellyel \"elbújhatunk\" az algoritmusa elől.","shortLead":"A jelek szerint a YouTube-nál már javában tesztelik azt a megoldást, amellyel \"elbújhatunk\" az algoritmusa elől.","id":"20180608_youtube_alkalmazas_android_inkognito_mod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec24e9a1-ce37-44ad-9d15-ddd0c2ddfe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b729b3e0-385d-403f-b347-54cc8476f36a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_youtube_alkalmazas_android_inkognito_mod","timestamp":"2018. június. 08. 09:03","title":"Új funkció a YouTube-on: ha így nyitja meg videókat, nem lehet majd visszanézni, hogy mikre kattintott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]