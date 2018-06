Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes és banki adatokat magánszemélyektől.","shortLead":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes...","id":"20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd66a80-7ea2-4695-ad91-f739f46cc791","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","timestamp":"2018. június. 07. 11:49","title":"Adathalászok kérnek kártyaadatokat a Díjnet nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Lehet-e több a választási eredménynél az utána levő gyűjtés eredménye? Vélemény.","shortLead":"Lehet-e több a választási eredménynél az utána levő gyűjtés eredménye? Vélemény.","id":"20180607_Juhasz_Peter_elegetett_150_milliot_megis_keptelen_a_minimalis_alazatra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67c0d82-b4f3-43fc-9a33-a3f21a5ed262","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Juhasz_Peter_elegetett_150_milliot_megis_keptelen_a_minimalis_alazatra","timestamp":"2018. június. 07. 15:10","title":"Juhász Péter elégetett 150 milliót, mégis képtelen a minimális alázatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9082df-ec63-4ca2-9ada-c63c93f29ac4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy rendőr sietett egy nehezen mozgó, idős férfi segítségére a Kína Szecsuán tartományában található Mienjang városban. A két bottal járó bácsi megpróbált átkelni a zebrán egy soksávos úton, de szegény olyan lassan haladt, hogy nagyjából félúton járt még, amikor az autók zöldet kaptak. ","shortLead":"Egy rendőr sietett egy nehezen mozgó, idős férfi segítségére a Kína Szecsuán tartományában található Mienjang városban...","id":"20180607_a_nap_rendore_kinai_es_vilagszerte_tanulhatna_tole_mindenki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db9082df-ec63-4ca2-9ada-c63c93f29ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cce0b5-ab2f-4945-bdb0-a47ef4421a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_rendore_kinai_es_vilagszerte_tanulhatna_tole_mindenki","timestamp":"2018. június. 07. 17:29","title":"A nap rendőre kínai és világszerte tanulhatna tőle mindenki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a79bb1-855c-4ed2-b339-51c08256216c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel az után, hogy a Curiosity marsjáró lefúrt a talajba és mintát vett belőle, a NASA tudósai sajtótájékoztatót hívtak össze. És nagyon titkolóznak.","shortLead":"Egy héttel az után, hogy a Curiosity marsjáró lefúrt a talajba és mintát vett belőle, a NASA tudósai sajtótájékoztatót...","id":"20180607_nasa_mars_felfedezes_curiosity_bejelentes_sajtotajekoztato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a79bb1-855c-4ed2-b339-51c08256216c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c4ee42-d530-48ab-9ee2-bc2c1f2c56c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_nasa_mars_felfedezes_curiosity_bejelentes_sajtotajekoztato","timestamp":"2018. június. 07. 07:02","title":"Találtak valamit a Marson, bejelentésre készül ma este a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676a8f10-5631-40c5-8601-ee8096d51fce","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Javítani kellene a vállalkozói közöség hangulatán, és a cégmérethez illeszkedő finanszírozás jelenti most a szektor egyik legnagyobb kihívását – mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.","shortLead":"Javítani kellene a vállalkozói közöség hangulatán, és a cégmérethez illeszkedő finanszírozás jelenti most a szektor...","id":"20180607_Meg_mindig_tul_keves_ceg_fer_bele_a_banki_hitelezhetosegi_kategoriakba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676a8f10-5631-40c5-8601-ee8096d51fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ec88cd-285c-4d3b-9b6c-c88c0563d984","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Meg_mindig_tul_keves_ceg_fer_bele_a_banki_hitelezhetosegi_kategoriakba","timestamp":"2018. június. 07. 11:12","title":"A hazai vállalkozások nagy baja, hogy a legtöbb nem hitelképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott tanácsot azoknak, akik erről álmodoznak.","shortLead":"Éttermet, kávézót nyitna Budapesten? Sinkó Bori már túl van rajta, és egy maróan őszinte blogbejegyzésben adott...","id":"20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8f788e-d888-4fa5-9c29-a951530099cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9502705-9fd0-4c7f-b454-8e2b5416a35b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Az_etteremnyitas_sok_embernel_csak_egy_szexi_illuzio","timestamp":"2018. június. 07. 10:29","title":"„Az étteremnyitás sok embernél csak egy szexi illúzió”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyobbik részében várható zivatar, felhőszakadás, amelyet erős szél is kísérhet. Csütörtökön sem lesz jobb.","shortLead":"Az ország nagyobbik részében várható zivatar, felhőszakadás, amelyet erős szél is kísérhet. Csütörtökön sem lesz jobb.","id":"20180606_vihar_idojaras_riasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68930cc4-caa3-40ca-a383-8f52b17841e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_vihar_idojaras_riasztas","timestamp":"2018. június. 06. 16:13","title":"Az ország kétharmada elázik – jön a felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736184a9-4357-4adb-ba0a-f77083d16863","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Közvetlenül a szerb határ mellett helyezkedik el az ország – valószínűleg – két legforgalmasabb boltja. A bevételt elsősorban a határ túloldaláról érkező szerbek pörgetik. Annyira, hogy egyetlen perc leforgása alatt 28 ezer forintért értékesítenek napi fogyasztási cikkeket. ","shortLead":"Közvetlenül a szerb határ mellett helyezkedik el az ország – valószínűleg – két legforgalmasabb boltja. A bevételt...","id":"20180606_Ez_a_ket_bolt_a_puszta_kozepen_all_megis_milliardokat_szakit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=736184a9-4357-4adb-ba0a-f77083d16863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ba465-c9c8-4144-abfd-1ccf643b9c42","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Ez_a_ket_bolt_a_puszta_kozepen_all_megis_milliardokat_szakit","timestamp":"2018. június. 06. 12:12","title":"Ez a két bolt a puszta közepén áll, mégis milliárdokat szakít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]